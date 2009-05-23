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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Пончики из «Уголька»
Пончики из «Уголька» Шеф-повар ресторана «Уголёк» Михаил Геращенко рассказывает, как приготовить пончики
Пончики из «Уголька»

Пончики из «Уголька»
Шеф-повар ресторана «Уголёк» Михаил Геращенко рассказывает, как приготовить пончики

На Неглинной открылась пончиковая Krispy Kreme

Ассортимент в заведении не отличается от ассортимента других Krispy Kreme: те же 16 видов пончиков

На Неглинной открылась пончиковая Krispy Kreme

На Цветном бульваре открылась пончиковая Krispy Kreme

Новое кафе сети начало работу рядом с цирком на Цветном бульваре и универмагом «Цветной»

На Цветном бульваре открылась пончиковая Krispy Kreme

На Цветном бульваре откроется пончиковая Krispy Kreme

Новое кафе сети начнёт работу 10 июня рядом с цирком на Цветном бульваре и универмагом «Цветной»

На Цветном бульваре откроется пончиковая Krispy Kreme

На Мясницкой открывается пончиковая Krispy Kreme

В Москве открывается второе кафе известной американской сети кофеен Krispy Kreme с 16 видами пончиков, кофейными напитками, чаем и лимонадом.

На Мясницкой открывается пончиковая Krispy Kreme

На улице Образцова открылась пончиковая «Пончик&Ко»

На Образцова открылась кофейня, где готовят 12 видов пончиков.

На улице Образцова открылась пончиковая «Пончик&Ко»

Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme

Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme
Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.

Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский»

Пончиковая Krispy Kreme, третья лапшичная «Марукамэ», «Волконский» на Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.

Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский»

Пончиковая Krispy Kreme
Пончиковая Krispy Kreme Аркадий Новиков привёз в Москву сеть известных на весь мир американских пончиковых Krispy Kreme.
Пончиковая Krispy Kreme

Пончиковая Krispy Kreme
Аркадий Новиков привёз в Москву сеть известных на весь мир американских пончиковых Krispy Kreme.

Эксперимент The Village: Krispy Kreme против Dunkin' Donuts
Эксперимент The Village: Krispy Kreme против Dunkin' Donuts В Москве сегодня открылась первая пончиковая Krispy Kreme. The Village решил выяснить, насколько узнаваем этот бренд, а также сравнил пончики с главным конкурентом — Dunkin' Donuts.
Эксперимент The Village: Krispy Kreme против Dunkin' Donuts

Эксперимент The Village: Krispy Kreme против Dunkin' Donuts
В Москве сегодня открылась первая пончиковая Krispy Kreme. The Village решил выяснить, насколько узнаваем этот бренд, а также сравнил пончики с главным конкурентом — Dunkin' Donuts.

Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков

Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков
Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.

Пончики из креветок с соусом ремулад Сержа Труто Шеф-повар петербургского ресторана Zig Zag Серж Труто рассказал, как приготовить пончики из креветок с соусом ремулад.

Пончики из креветок с соусом ремулад Сержа Труто

На Никольской улице откроется первая кофейня Krispy Kreme

12 сентября в Москве заработает первая кофейня с пончиками известной американской сети Krispy Kreme.

На Никольской улице откроется первая кофейня Krispy Kreme

Новое место: Кафе «Доможилов»
Новое место: Кафе «Доможилов» В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.
Новое место: Кафе «Доможилов»

Новое место: Кафе «Доможилов»
В «Новинском пассаже» открылось именное кафе шеф-повара Ивана Доможилова с пончиками, бургерами, сэндвичами и супами за умеренные деньги.

Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения
Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения Супруги Ким хотели открыть свой ресторан, но в результате начали готовить пончики для модных заведений Санкт-Петербурга.
Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения

Сладкая свобода: Как лавка «Глазурь» работает без своего помещения
Супруги Ким хотели открыть свой ресторан, но в результате начали готовить пончики для модных заведений Санкт-Петербурга.

Пончики Мне больше нравится называть их "пончиками", нежели "калачиками". Ну и что, что по форме - калачики, ассоциации исключительно с круглыми, румяными, в сахарной пудре... пончиками!)

Пончики

Любимые пончики для веганов Ингредиенты для пончиков: 1/2 стакана теплой воды 3/4 стакана теплого соевого молока 1 пакетик сухих дрожжей 1/4 стакана сахара-песка 1/4 стакана растопленного масла 1 банан 1 чайная ложка соли 4-5 стаканов пшеничной муки Дрожжи разводим в соевом молоке, смешиваем все продукты, теперь нужно замесить мягкое эластичное тесто. Накрываем полотенцем и ставим в какое-нибудь темное сухое...

Любимые пончики для веганов

Dunkin' donuts: контрольная закупка «Не бывает невкусных пончиков» Гомер Симпсон

Dunkin' donuts: контрольная закупка

Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс» 11 мая на Новом Арбате откроется «Данкин Донатс». Сегодня, 28 апреля, в флагмане будущей сети на Новом Арбате состоялась презентация пончиковой
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»

Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»
11 мая на Новом Арбате откроется «Данкин Донатс». Сегодня, 28 апреля, в флагмане будущей сети на Новом Арбате состоялась презентация пончиковой

[20-ть ванильных пончиков] И снова, я в поиске чего то сладкого,украв рецепт у подруги, испекла пончики.Очень быстро, да и такие&nbsp; вкусные.Маме уж очень понравились)

[20-ть ванильных пончиков]

ПЫШКИ aka ПОНЧИКИ Пончики - вкус детства.

ПЫШКИ aka ПОНЧИКИ