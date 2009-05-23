Пончики из «Уголька» Шеф-повар ресторана «Уголёк» Михаил Геращенко рассказывает, как приготовить пончики
На Неглинной открылась пончиковая Krispy Kreme
Ассортимент в заведении не отличается от ассортимента других Krispy Kreme: те же 16 видов пончиков
На Цветном бульваре открылась пончиковая Krispy Kreme
Новое кафе сети начало работу рядом с цирком на Цветном бульваре и универмагом «Цветной»
На Цветном бульваре откроется пончиковая Krispy Kreme
Новое кафе сети начнёт работу 10 июня рядом с цирком на Цветном бульваре и универмагом «Цветной»
На Мясницкой открывается пончиковая Krispy Kreme
В Москве открывается второе кафе известной американской сети кофеен Krispy Kreme с 16 видами пончиков, кофейными напитками, чаем и лимонадом.
На улице Образцова открылась пончиковая «Пончик&Ко»
На Образцова открылась кофейня, где готовят 12 видов пончиков.
Саша Боярская о пончиковой Krispy Kreme Посол Nike+ в России Саша Боярская рассказала The Village о привязанности к местам, которые позволяют чувствовать себя как в Нью-Йорке и о том, что горячий пончик — большое счастье.
Открытия недели: Пончики Krispy Kreme, третье «Марукамэ», круглосуточный «Волконский»
Пончиковая Krispy Kreme, третья лапшичная «Марукамэ», «Волконский» на Новом Арбате — The Village об интересных открытиях недели.
Пончиковая Krispy Kreme Аркадий Новиков привёз в Москву сеть известных на весь мир американских пончиковых Krispy Kreme.
Эксперимент The Village: Krispy Kreme против Dunkin' Donuts В Москве сегодня открылась первая пончиковая Krispy Kreme. The Village решил выяснить, насколько узнаваем этот бренд, а также сравнил пончики с главным конкурентом — Dunkin' Donuts.
Еда на ВВЦ: 15 кафе, ресторанов и киосков Бабл-ти, хачапури, киргизская, турецкая и армянская национальные кухни, пончики, мороженое, хинкали и воки — The Village узнал, кто и чем кормит людей на ВВЦ.
На Никольской улице откроется первая кофейня Krispy Kreme
12 сентября в Москве заработает первая кофейня с пончиками известной американской сети Krispy Kreme.