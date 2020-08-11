Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»
Вечеринка пройдет в День всех влюбленных
В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci
Он будет работать с 20 января по 15 марта
«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»
Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом
«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО
Новая точка открылась в Столешниковом переулке
В магазине «Двенадцать» открылся поп-ап уральских ювелирных дизайнеров
Украшения будут продаваться всего четыре дня
New Balance откроют в «Цветном» поп-ап
Там представят три серии классических кроссовок в сером цвете
Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде
В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира
В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»
Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая
В «Крокус Сити Молле» открылся поп-ап Burberry
В нем представили дебютную коллекцию Риккардо Тиши, созданную специально для бренда
В «Цветном» откроется поп-ап бренда украшений и одежды из металла Omut
Площадка будет работать с 10 по 18 декабря
Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов
Этим займется британская платформа We are pop up
В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней
Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться
В Манеже откроется временный поп-ап российских дизайнеров
В программе — лекции о моде и диджей-сеты
В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов
Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy
В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre
Магазин будет работать до конца чемпионата мира
В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas
Здесь можно будет бесплатно нанести свой принт на футболку
В Столешниковом переулке откроется поп-ап-пространство «Бэкграунд»
Попасть на первую вечеринку проекта можно с помощью репоста
В Москве запускается новый поп-ап-проект «Местной еды»
Стартап объединит арендодателей и гастропроекты для создания сети временных ресторанов и кафе по всему городу