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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 августа 2020

Бар «Лисица» проведет поп-ап-вечеринку

Poison Drop открыли в саду «Эрмитаж» поп-ап с главными украшениями сезона
9 августа 2020

Poison Drop открыли в саду «Эрмитаж» поп-ап с главными украшениями сезона

В ресторане Blanc пройдет летний маркет товаров для дома
2 августа 2020

В ресторане Blanc пройдет летний маркет товаров для дома

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Сабо на платформе от Crocs

Впервые в России

Сабо на платформе от Crocs

Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»

Вечеринка пройдет в День всех влюбленных

Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

Он будет работать с 20 января по 15 марта

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»

Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом

«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»

«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО

Новая точка открылась в Столешниковом переулке

«Культраб» заставили покинуть поп-ап на Покровке из-за футболок и донатов НКО

В Aizel открылся поп-ап Chanel

Там французский модный дом представит свою круизную коллекцию

В Aizel открылся поп-ап Chanel

В магазине «Двенадцать» открылся поп-ап уральских ювелирных дизайнеров

Украшения будут продаваться всего четыре дня

В магазине «Двенадцать» открылся поп-ап уральских ювелирных дизайнеров

New Balance откроют в «Цветном» поп-ап

Там представят три серии классических кроссовок в сером цвете

New Balance откроют в «Цветном» поп-ап

В ЦДМ открылся поп-ап Uniqlo с детской одеждой

Он будет работать до конца августа

В ЦДМ открылся поп-ап Uniqlo с детской одеждой

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»

Поп-ап в «Атриуме» будет открыт с 10:00 до 23:00 по 5 мая

В поп-ап-пространстве Uniqlo пройдет лекция о новых «Мстителях»

В «Крокус Сити Молле» открылся поп-ап Burberry

В нем представили дебютную коллекцию Риккардо Тиши, созданную специально для бренда

В «Крокус Сити Молле» открылся поп-ап Burberry

В «Цветном» открылся поп-ап-магазин «Сахарок»

Поп-ап будет в универмаге до 17 марта

В «Цветном» открылся поп-ап-магазин «Сахарок»

В «Цветном» откроется поп-ап бренда украшений и одежды из металла Omut

Площадка будет работать с 10 по 18 декабря

В «Цветном» откроется поп-ап бренда украшений и одежды из металла Omut

Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов

Этим займется британская платформа We are pop up

Российским компаниям помогут найти помещения для поп-ап-магазинов

В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней

Здесь можно кастомизировать покупки и сфотографироваться

В ЦУМе открылся поп-ап-стор Ralph Lauren с кофейней

В Манеже откроется временный поп-ап российских дизайнеров

В программе — лекции о моде и диджей-сеты

В Манеже откроется временный поп-ап российских дизайнеров

В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов

Там представят пары от Balenciaga, Vetements, Off-White, Givenchy

В ЦУМе на месяц открылся поп-ап с кроссовками разных брендов

В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre

Магазин будет работать до конца чемпионата мира

В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre

В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas

Здесь можно будет бесплатно нанести свой принт на футболку

В ЦУМе открывается поп-ап-пространство adidas

В Столешниковом переулке откроется поп-ап-пространство «Бэкграунд»

Попасть на первую вечеринку проекта можно с помощью репоста

В Столешниковом переулке откроется поп-ап-пространство «Бэкграунд»

В Москве откроется театральное пространство Experience Space

Оно будет работать до конца лета

В Москве откроется театральное пространство Experience Space

В Москве запускается новый поп-ап-проект «Местной еды»

Стартап объединит арендодателей и гастропроекты для создания сети временных ресторанов и кафе по всему городу

В Москве запускается новый поп-ап-проект «Местной еды»