Португалия. На краю света В путеводителе Дорлинг Киндерсли на страничке про город Назаре написано: «Рядом с прекрасным пляжем в большой бухте, укрытой за высокими скалами, лежит популярный летний курорт — рыбацкая деревня, сохранившая некоторые свои традиционные черты. Рыбаки одеваются в клетчатые рубашки и черные вязаные колпаки, а их жены в многочисленных юбках все еще чинят сети и вялят рыбу на проволочных...