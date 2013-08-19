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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Оператор службы спасения 112
Оператор службы спасения 112 Монолог человека, от которого зависит ваша жизнь
Оператор службы спасения 112

Оператор службы спасения 112
Монолог человека, от которого зависит ваша жизнь

Внутренняя проверка МЧС выявила критическое положение пожарных и спасателей

У двух третей пожарной техники превышены сроки эксплуатации, а дефицит кадров привел к снижению качества спасательных операций

Внутренняя проверка МЧС выявила критическое положение пожарных и спасателей

Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году

По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %

Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году

Мужчина пытался поджечь крышу бизнес-центра в Москве

Его задержали

Мужчина пытался поджечь крышу бизнес-центра в Москве

Состояние спасателей во время ЧП будут отслеживать умные браслеты

Сейчас устройства работают в тестовом режиме в Зеленограде

Состояние спасателей во время ЧП будут отслеживать умные браслеты

Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров

На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание

Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров

В МЧС опровергли слухи об отставке начальника московского главка

Ранее о готовящейся отставке написала газета «Известия»

В МЧС опровергли слухи об отставке начальника московского главка

В «Сокольниках» открылся сквер Московских огнеборцев

В сквере высадили аллею славы и открыли памятный камень с благодарностью столичным пожарным

В «Сокольниках» открылся сквер Московских огнеборцев

На что живут пожарные
На что живут пожарные Сотрудник московской службы пожарной охраны рассказал The Village, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут пожарные

На что живут пожарные
Сотрудник московской службы пожарной охраны рассказал The Village, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах

Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи
Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи Два похищения, план «Перехват», потерявшийся китаец и 100 человек, перекрывших дорогу, — сотрудники The Village провели выходные, слушая радиоперехват разговоров петербургских спецслужб.
Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи

Разговорчики в строю: Что обсуждают полицейские по радиосвязи
Два похищения, план «Перехват», потерявшийся китаец и 100 человек, перекрывших дорогу, — сотрудники The Village провели выходные, слушая радиоперехват разговоров петербургских спецслужб.