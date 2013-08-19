Внутренняя проверка МЧС выявила критическое положение пожарных и спасателей
У двух третей пожарной техники превышены сроки эксплуатации, а дефицит кадров привел к снижению качества спасательных операций
Внутренняя проверка МЧС выявила критическое положение пожарных и спасателей У двух третей пожарной техники превышены сроки эксплуатации, а дефицит кадров привел к снижению качества спасательных операций
Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году
По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %
Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %
Мужчина пытался поджечь крышу бизнес-центра в Москве Его задержали
Состояние спасателей во время ЧП будут отслеживать умные браслеты
Сейчас устройства работают в тестовом режиме в Зеленограде
Состояние спасателей во время ЧП будут отслеживать умные браслеты Сейчас устройства работают в тестовом режиме в Зеленограде
Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров
На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание
Московские спасатели получат мотоциклы для тушения пожаров На них можно быстро добраться до места и потушить небольшое возгорание
В МЧС опровергли слухи об отставке начальника московского главка
Ранее о готовящейся отставке написала газета «Известия»
В МЧС опровергли слухи об отставке начальника московского главка Ранее о готовящейся отставке написала газета «Известия»
В «Сокольниках» открылся сквер Московских огнеборцев
В сквере высадили аллею славы и открыли памятный камень с благодарностью столичным пожарным