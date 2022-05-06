Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной
На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири
Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат
В Москве на завтра объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра, грозы и риска пожаров
Пожароопасная обстановка продлится до 4 июня
Экологи объяснили причины неприятного запаха в Москве
Запах гари вернется в столицу на майские праздники
Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году
По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %
Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате Во время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал
В торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской произошел пожар
Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют
В Москве будут тушить пожары с помощью беспилотников
Пока в качестве эксперимента
В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности
«Оранжевый» уровень означает, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб
В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности
В пятницу, 21 августа, и в выходные, 22 и 23 августа, в городе ожидается до плюс 26 градусов тепла, без осадков
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
В понедельник, 10 августа, в столице ожидается тридцатиградусная жара, местами прогремит гроза
На территории завода ЗИЛ начался пожар (обновлено)
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров
В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности
«Оранжевый» уровень означает, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб
«2010 год может повториться» — Greenpeace о пожарах в Подмосковье The Village узнал, горят ли в Подмосковье торфяники и ждёт ли москвичей дымное лето
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС The Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве
Москвичи пожаловались на запах гари
Такие сообщения начали поступать из столичных районов Жулебино, Выхино, Кузьминки, Печатники и Рязанский
Москву может накрыть торфяной смог
Причина — в природных пожарах, которые грозят почти всем федеральным округам
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах
В Москву вернулся запах гари
В департамент природопользования поступило несколько обращений с жалобами на запах гари
Один из руководителей МЧС о противопожарном эффекте икон
О том, что иконы могут помогать от пожаров, рассказал глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Виктор Климкин
Смог от природных пожаров может накрыть Москву в ближайшие дни
С таким заявлением выступил Гидрометцентр России
Пожары в столице будут тушить с помощью геля
Пожарные научились сдерживать распространение огня при помощи специального геля
В Москве запретили бросать окурки во дворах
Москвичам запретили бросать окурки и горящие спички, а также разводить костры вне специально отведённых для этого мест в лесах, скверах и озеленённых дворах.