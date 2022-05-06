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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как избежать отравления гарью
Как избежать отравления гарью И как выглядит интоксикация. Спросили у врача
Как избежать отравления гарью

Как избежать отравления гарью
И как выглядит интоксикация. Спросили у врача

6 мая 2022

В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

6 декабря 2020

На севере Москвы произошел пожар в жилом доме

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

В Москве на завтра объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра, грозы и риска пожаров

Пожароопасная обстановка продлится до 4 июня

В Москве на завтра объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра, грозы и риска пожаров

Как защитить свой дом от пожара?
Как защитить свой дом от пожара? Особенно если это историческое здание в центре Москвы
Как защитить свой дом от пожара?

Как защитить свой дом от пожара?
Особенно если это историческое здание в центре Москвы

Экологи объяснили причины неприятного запаха в Москве

Запах гари вернется в столицу на майские праздники

Экологи объяснили причины неприятного запаха в Москве

Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году

По сравнению с 2016 годом количество пожаров в столице снизилось на 8 %

Сколько человек спасли московские пожарные в 2017 году

В Москве горит рынок «Садовод»

Потушить пожар пока пока не удается

В Москве горит рынок «Садовод»

Сколько человек погибло в московских пожарах в 2017 году

Показатель снизился на 20 %

Сколько человек погибло в московских пожарах в 2017 году

МЧС предупредило об угрозе пожаров 19 августа

В регионе ожидается 30-градусная жара

МЧС предупредило об угрозе пожаров 19 августа

На западе Москвы загорелся склад

Информация о пострадавших не поступала

На западе Москвы загорелся склад

Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате
Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате Во время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал
Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате

Пожар в «доме-книжке» на Новом Арбате
Во время пожара в здании находились 80 рабочих — никто из них не пострадал

В торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской произошел пожар

Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуируют

В торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской произошел пожар

На юго-востоке Москвы из-за пожара в школе эвакуировали 750 человек

Возгорание потушили

На юго-востоке Москвы из-за пожара в школе эвакуировали 750 человек

В Москве будут тушить пожары с помощью беспилотников

Пока в качестве эксперимента

В Москве будут тушить пожары с помощью беспилотников

В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности

«Оранжевый» уровень означает, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб

В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности

В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности

В пятницу, 21 августа, и в выходные, 22 и 23 августа, в городе ожидается до плюс 26 градусов тепла, без осадков

В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В понедельник, 10 августа, в столице ожидается тридцатиградусная жара, местами прогремит гроза

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

На территории завода ЗИЛ начался пожар (обновлено)

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров

На территории завода ЗИЛ начался пожар (обновлено)

В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности

«Оранжевый» уровень означает, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и способны нанести значительный материальный ущерб

В Москве объявлен повышенный уровень пожарной опасности

«2010 год может повториться» — Greenpeace о пожарах в Подмосковье
«2010 год может повториться» — Greenpeace о пожарах в Подмосковье The Village узнал, горят ли в Подмосковье торфяники и ждёт ли москвичей дымное лето
«2010 год может повториться» — Greenpeace о пожарах в Подмосковье

«2010 год может повториться» — Greenpeace о пожарах в Подмосковье
The Village узнал, горят ли в Подмосковье торфяники и ждёт ли москвичей дымное лето

Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС The Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС

Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС
The Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве

Москвичи пожаловались на запах гари

Такие сообщения начали поступать из столичных районов Жулебино, Выхино, Кузьминки, Печатники и Рязанский

Москвичи пожаловались на запах гари

Москву может накрыть торфяной смог

Причина — в природных пожарах, которые грозят почти всем федеральным округам

Москву может накрыть торфяной смог

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах
Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
The Village узнал у специалистов, что привело к эпидемии пожаров на значимых архитектурных объектах

В Москву вернулся запах гари

В департамент природопользования поступило несколько обращений с жалобами на запах гари

В Москву вернулся запах гари

Смог над Москвой

Фотография сделана в районе Кунцево

Смог над Москвой

Один из руководителей МЧС о противопожарном эффекте икон

О том, что иконы могут помогать от пожаров, рассказал глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Виктор Климкин

Один из руководителей МЧС о противопожарном эффекте икон

Смог от природных пожаров может накрыть Москву в ближайшие дни

С таким заявлением выступил Гидрометцентр России

Смог от природных пожаров может накрыть Москву в ближайшие дни

Пожары в столице будут тушить с помощью геля

Пожарные научились сдерживать распространение огня при помощи специального геля

Пожары в столице будут тушить с помощью геля

В Москве запретили бросать окурки во дворах

Москвичам запретили бросать окурки и горящие спички, а также разводить костры вне специально отведённых для этого мест в лесах, скверах и озеленённых дворах.

В Москве запретили бросать окурки во дворах

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности к пожарам МЧС ограничило доступ в леса области и просит соблюдать правила пожарной безопасности.

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности к пожарам

Мнение: Сергей Воропаев, лидер общественного движения «Мобилизация», о лесных пожарах и смоге Сергей Воропаев, лидер организации добровольных дружинников, рассказал The Village, есть ли лесные пожары в Московской области и появится ли смог в Москве в ближайшее время.

Мнение: Сергей Воропаев, лидер общественного движения «Мобилизация», о лесных пожарах и смоге

Мэрия утвердила летний план борьбы с пожарами и смогом В городе разместят рекламу и видеоролики на тему пожарной безопасности, создадут «антисмоговые» центры и организуют добровольные дружины по борьбе с пожаром

Мэрия утвердила летний план борьбы с пожарами и смогом

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия

Московские центры отдыха от смога оказались фикцией
Московские центры отдыха от смога оказались фикцией Столичные власти открыли антисмоговые центры отдыха без кондиционеров и вентиляторов.
Московские центры отдыха от смога оказались фикцией

Московские центры отдыха от смога оказались фикцией
Столичные власти открыли антисмоговые центры отдыха без кондиционеров и вентиляторов.

Торфяники начали заливать водой из Оки
Торфяники начали заливать водой из Оки Затопление торфяников началось в Егорьевском и Коломенском районах Подмосковья. Об этом 11 августа рассказала начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова. По ее словам, для этого из реки Ока протянут трубопровод протяженностью 20 километров, передают РИА Новости.
Торфяники начали заливать водой из Оки

Торфяники начали заливать водой из Оки
Затопление торфяников началось в Егорьевском и Коломенском районах Подмосковья. Об этом 11 августа рассказала начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова. По ее словам, для этого из реки Ока протянут трубопровод протяженностью 20 километров, передают РИА Новости.

В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры
В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры В Москве появится термостойкий асфальт, а жилые дома оснастят кондиционерами. Такие меры по&nbsp;подготовке столицы к повторению аномальной жары и смогу предложил мэр Юрий Лужков, 11 августа пишут "Известия".
В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры

В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры
В Москве появится термостойкий асфальт, а жилые дома оснастят кондиционерами. Такие меры по&nbsp;подготовке столицы к повторению аномальной жары и смогу предложил мэр Юрий Лужков, 11 августа пишут "Известия".

Чрезвычайное положение в Москве вводиться не будет
Чрезвычайное положение в Москве вводиться не будет В Москве режим чрезвычайного положения вводиться не будет. С предложением его ввести выступил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. В свою очередь&nbsp;председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал идею ЛДПР популистской и направленной на нагнетание ситуации.  Об этом 7 августа сообщает радиостанция "Эхо Москвы"
Чрезвычайное положение в Москве вводиться не будет

Чрезвычайное положение в Москве вводиться не будет
В Москве режим чрезвычайного положения вводиться не будет. С предложением его ввести выступил вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский. В свою очередь&nbsp;председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал идею ЛДПР популистской и направленной на нагнетание ситуации.  Об этом 7 августа сообщает радиостанция "Эхо Москвы"

Дышите глубже: люди в масках
Дышите глубже: люди в масках Горожане в защитных масках рассказывают об экологической обстановке в Москве.
Дышите глубже: люди в масках

Дышите глубже: люди в масках
Горожане в защитных масках рассказывают об экологической обстановке в Москве.

Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется)
Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется) Погода в Москве на этой неделе может стать самой жаркой за 130 лет метеонаблюдений. Синоптики ожидают новый абсолютный температурный максимум, сообщают РИА Новости. Пик жары придется на пятницу-субботу, в эти дни воздух прогреется до 38-42 градусов. Сейчас температура в городе более чем на 10 градусов превышает норму.
Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется)

Жара и смог: хроника катастрофы (пост обновляется)
Погода в Москве на этой неделе может стать самой жаркой за 130 лет метеонаблюдений. Синоптики ожидают новый абсолютный температурный максимум, сообщают РИА Новости. Пик жары придется на пятницу-субботу, в эти дни воздух прогреется до 38-42 градусов. Сейчас температура в городе более чем на 10 градусов превышает норму.

Торфяники хотят залить миллиардами рублей
Торфяники хотят залить миллиардами рублей Чтобы залить торфянники водой необходимо 25 миллиардов рублей. Именно такую сумму губернатор Московской области Борис Громов 27 июля попросил у премьер-министра Владимира Путина, сообщает Интерфакс.
Торфяники хотят залить миллиардами рублей

Торфяники хотят залить миллиардами рублей
Чтобы залить торфянники водой необходимо 25 миллиардов рублей. Именно такую сумму губернатор Московской области Борис Громов 27 июля попросил у премьер-министра Владимира Путина, сообщает Интерфакс.

Побит температурный рекорд за 130 лет
Побит температурный рекорд за 130 лет В Москве 26 июля был побит абсолютный температурный рекорд за 130 лет. Столбик термометра показывал 37,4 градуса выше ноля. Но уже 28 июля этот рекорд может быть побит, сообщают РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос".
Побит температурный рекорд за 130 лет

Побит температурный рекорд за 130 лет
В Москве 26 июля был побит абсолютный температурный рекорд за 130 лет. Столбик термометра показывал 37,4 градуса выше ноля. Но уже 28 июля этот рекорд может быть побит, сообщают РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос".