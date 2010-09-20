«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет
Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан
«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара
Полиция об этом, видимо, не знает
«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня
«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Сколько россиян не чувствуют себя под защитой закона
В последние годы положительная динамика замедлилась
Москвичи, нарушившие самоизоляцию, пожаловались на действия полицейских во время задержания
Сотрудники не соблюдали дистанцию и не носили маски
Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом
А главное — зачем
Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии
«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине
Разрешить несовершеннолетним водить машины
МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»
Как россияне относятся к физическому наказанию детей
Четверть семей до сих пор бьют детей ремнем
Разделить водителей на любителей и профессионалов
Обучение в автошколе перестанет считаться образовательным процессом
«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности
Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»
Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан
Ответы сильно отличаются от прошлогодних
Сколько россиян плохо знают законодательство страны
Только 11 % респондентов отметили, что правовая грамотность помогла им защитить свои интересы
Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту
Соответствующее постановление приняли в Верховном суде
Штрафовать за принуждение предоставлять персональные данные
Соответствующий законопроект подготовили в Роспотребнадзоре
Для школьников и студентов разработают курс «Права человека»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев уже поддержали этот проект
Власти Москвы запретили митинг против строительства мусоросжигательных заводов
Причины отказа власти не уточнили
В 2019 году Сбербанк начнет выдавать в своих отделениях паспорта
Тестирование проекта начнется в 2018 году
Власти узаконили право участников реновации на бесплатного адвоката
Соответствующее решение принято на заседании городского парламента 12 июля
Правозащитники попросили показать «помещение для пыток» в Мосгорсуде
Члены ОНК не могут напрямую посетить конвойные помещения
Доклад о правах человека для ОП сделает фирма по пошиву одежды
К разработке доклада не допустили правозащитные организации
Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг
Когда начнёт работать новая услуга, пока неизвестно
В Москве открылась горячая линия по вопросам нарушения прав работников
Сообщить о нарушении можно по телефону +7 (495) 690–75–85
Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге
Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией
Какие права человека россияне считают наиболее важными
За 2015 год население России пересмотрело важность права на получение информации и права на собственность
Глава МВД — о закручивании гаек в России
Колокольцев считает, что иногда права граждан можно и ущемить ради общего блага
Госдума приняла закон о лишении прав за долги
Временно лишить прав теперь можно при задолженности более 10 тысяч рублей
Ввести уголовную ответственность за вождение без прав
Вождение без прав предлагают приравнять к незаконному ношению оружия
Самые важные права человека, по мнению россиян
Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие из прав и свобод человека россияне считают самыми важными
Как Максим Кононенко получал справку у психиатра
Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав
Введение прав на мопеды и скутеры откладывается
Из-за ведомственных разногласий права категории «М» начнут выдавать не раньше 2014 года.
Права на мопеды и скутеры станут обязательными 5 ноября
5 ноября в силу вступает закон, обязующий мопедистов получать права.
Итоги недели: Испорченные колонны «Чистых прудов», «Изя Гриль» и новый директор музея Булгакова
Испорченные колонны «Чистых прудов», возвращение светофоров на Тверскую, новая сеть от владельцев «Братьев Караваевых» — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Водителей мопедов и скутеров обязали сдавать на права
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий водителей мопедов и скутеров получать водительские права.
В субботу перекроют большую часть Бульварного кольца
Некоторые маршруты общественного транспорта в центре города изменятся 2 марта из-за митингов.