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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет

Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан

«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет

«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара

Полиция об этом, видимо, не знает

«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара

«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня

«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей

«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня

Самые важные права человека, по версии россиян

Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Самые важные права человека, по версии россиян

Какие права граждан нарушают чаще всего, по версии самих россиян

И как они их защищают

Какие права граждан нарушают чаще всего, по версии самих россиян

Сколько россиян не чувствуют себя под защитой закона

В последние годы положительная динамика замедлилась

Сколько россиян не чувствуют себя под защитой закона

Москвичи, нарушившие самоизоляцию, пожаловались на действия полицейских во время задержания

Сотрудники не соблюдали дистанцию и не носили маски

Москвичи, нарушившие самоизоляцию, пожаловались на действия полицейских во время задержания

Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом

А главное — зачем

Сколько москвичей готовы пожертвовать своими правами ради борьбы с коронавирусом

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

«Роскомсвобода» критикует слежку за людьми на карантине

Pandemic Big Brother: Мониторинг нарушений цифровых прав граждан во время эпидемии

Самые важные права и свободы для россиян

Говорить о них жители страны начали чаще

Самые важные права и свободы для россиян

Разрешить несовершеннолетним водить машины

МВД подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения»

Разрешить несовершеннолетним водить машины

Как россияне относятся к физическому наказанию детей

Четверть семей до сих пор бьют детей ремнем

Как россияне относятся к физическому наказанию детей

Разделить водителей на любителей и профессионалов

Обучение в автошколе перестанет считаться образовательным процессом

Разделить водителей на любителей и профессионалов

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Также гости увидят короткометражку «Немного нежных слов»

«Право на любовь»: В «Гараже» пройдет дискуссия о сексе и инвалидности

Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан

Ответы сильно отличаются от прошлогодних

Какие права россиян нарушаются чаще всего, по мнению самих граждан

Сколько россиян плохо знают законодательство страны

Только 11 % респондентов отметили, что правовая грамотность помогла им защитить свои интересы

Сколько россиян плохо знают законодательство страны

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

Соответствующее постановление приняли в Верховном суде

Родительских прав будут лишать за вовлечение детей в секту

Штрафовать за принуждение предоставлять персональные данные

Соответствующий законопроект подготовили в Роспотребнадзоре

Штрафовать за принуждение предоставлять персональные данные

Для школьников и студентов разработают курс «Права человека»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев уже поддержали этот проект

Для школьников и студентов разработают курс «Права человека»

Наказывать чиновников за несогласованные митинги

Такое предложение внесли в СПЧ

Наказывать чиновников за несогласованные митинги

Власти Москвы запретили митинг против строительства мусоросжигательных заводов

Причины отказа власти не уточнили

Власти Москвы запретили митинг против строительства мусоросжигательных заводов

В 2019 году Сбербанк начнет выдавать в своих отделениях паспорта

Тестирование проекта начнется в 2018 году

В 2019 году Сбербанк начнет выдавать в своих отделениях паспорта

Власти узаконили право участников реновации на бесплатного адвоката

Соответствующее решение принято на заседании городского парламента 12 июля

Власти узаконили право участников реновации на бесплатного адвоката

Правозащитники попросили показать «помещение для пыток» в Мосгорсуде

Члены ОНК не могут напрямую посетить конвойные помещения

Правозащитники попросили показать «помещение для пыток» в Мосгорсуде

Доклад о правах человека для ОП сделает фирма по пошиву одежды

К разработке доклада не допустили правозащитные организации

Доклад о правах человека для ОП сделает фирма по пошиву одежды

Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг

Когда начнёт работать новая услуга, пока неизвестно

Москвичи смогут поменять водительские права в центрах госуслуг

В Москве открылась горячая линия по вопросам нарушения прав работников

Сообщить о нарушении можно по телефону +7 (495) 690–75–85

В Москве открылась горячая линия по вопросам нарушения прав работников

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

Он стал первым россиянином, получившим права с такой фотографией

Москвич-пастафарианец сфотографировался на права в дуршлаге

Какие права человека россияне считают наиболее важными

За 2015 год население России пересмотрело важность права на получение информации и права на собственность

Какие права человека россияне считают наиболее важными

Глава МВД — о закручивании гаек в России

Колокольцев считает, что иногда права граждан можно и ущемить ради общего блага

Глава МВД — о закручивании гаек в России

Госдума приняла закон о лишении прав за долги

Временно лишить прав теперь можно при задолженности более 10 тысяч рублей

Госдума приняла закон о лишении прав за долги

Ввести уголовную ответственность за вождение без прав

Вождение без прав предлагают приравнять к незаконному ношению оружия

Ввести уголовную ответственность за вождение без прав

Самые важные права человека, по мнению россиян

Специалисты «Левада-центра» выяснили, какие из прав и свобод человека россияне считают самыми важными

Самые важные права человека, по мнению россиян

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра

Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра

Введение прав на мопеды и скутеры откладывается

Из-за ведомственных разногласий права категории «М» начнут выдавать не раньше 2014 года.

Введение прав на мопеды и скутеры откладывается

Права на мопеды и скутеры станут обязательными 5 ноября

5 ноября в силу вступает закон, обязующий мопедистов получать права.

Права на мопеды и скутеры станут обязательными 5 ноября

Итоги недели: Испорченные колонны «Чистых прудов», «Изя Гриль» и новый директор музея Булгакова

Испорченные колонны «Чистых прудов», возвращение светофоров на Тверскую, новая сеть от владельцев «Братьев Караваевых» — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Испорченные колонны «Чистых прудов», «Изя Гриль» и новый директор музея Булгакова

Водителей мопедов и скутеров обязали сдавать на права

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, обязывающий водителей мопедов и скутеров получать водительские права.

Водителей мопедов и скутеров обязали сдавать на права

В субботу перекроют большую часть Бульварного кольца

Некоторые маршруты общественного транспорта в центре города изменятся 2 марта из-за митингов.

В субботу перекроют большую часть Бульварного кольца

Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров
Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров Участник мотоклуба Clevermoto Михаил Кыштымов о том, зачем нужны права владельцам скутеров и мопедов, знает ли кто-то из них правила дорожного движения и почему раньше езда пьяным считалась крутой.
Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров

Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров
Участник мотоклуба Clevermoto Михаил Кыштымов о том, зачем нужны права владельцам скутеров и мопедов, знает ли кто-то из них правила дорожного движения и почему раньше езда пьяным считалась крутой.

Владельцев скутеров обяжут получать права Госдума рассматривает законопроект, который запрещает вождение скутеров несовершеннолетними и обязывает всех водителей получать права.

Владельцев скутеров обяжут получать права

Водителей мопедов обяжут получать права Водители мопедов будут обязаны учиться в автошколах и получать права. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму

Водителей мопедов обяжут получать права