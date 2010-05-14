Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом
Иск на компанию подал ее поставщик — фирма «Прайм»
Летом в Москве откроется пять новых кафе «Прайм»
Новые закусочные под вывеской «Прайм» заработают на Мясницкой, Пятницкой, Нижней Радищевской и других улицах
На Цветном бульваре откроется кафе «Прайм»
На 97 квадратных метрах нового заведения смогут разместиться 46 гостей
На «Смоленской» открывается кафе «Прайм»
На 70 квадратных метрах нового кафе смогут разместиться 32 гостя
В Москве открылось два новых кафе «Прайм»
Новые заведения сети начали работу в башне «Федерация» и на Чистопрудном бульваре
На Тверской открылось кафе «Прайм»
Сеть фастфуда открыла новое заведение на месте кафе Pelman
Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм»
Сеть здорового фастфуда откроет новые кафе до конца весны
На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»
Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке
На Тверской открылось новое кафе сети «Прайм»
Новое заведение российской сети здорового фастфуда начало свою работу.
Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей Тыквенный хумус за 150, хинкали по 45 и пончики по 50, том ям за 149 и снова сэндвичи — The Village нашёл в городе еще 48 вкусных, интересных и при этом недорогих блюд.
На Тверской открывается новое кафе «Прайм»
Новое заведение российской сети здорового фастфуда начнёт работу 25 февраля.