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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом

Иск на компанию подал ее поставщик — фирма «Прайм»

Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом

Летом в Москве откроется пять новых кафе «Прайм»

Новые закусочные под вывеской «Прайм» заработают на Мясницкой, Пятницкой, Нижней Радищевской и других улицах

Летом в Москве откроется пять новых кафе «Прайм»

На Цветном бульваре откроется кафе «Прайм»

На 97 квадратных метрах нового заведения смогут разместиться 46 гостей

На Цветном бульваре откроется кафе «Прайм»

На «Смоленской» открывается кафе «Прайм»

На 70 квадратных метрах нового кафе смогут разместиться 32 гостя

На «Смоленской» открывается кафе «Прайм»

Бар Drink Your Seoul, ресторан и ночной клуб #Lol, второй киоск «Пян-сё», два новых «Прайма» Гастропаб Haggis, «Кондитерская Олега Ильина», рестораны Village Kitchen и Food & Wine — The Village об интересных открытиях недели

Бар Drink Your Seoul, ресторан и ночной клуб #Lol, второй киоск «Пян-сё», два новых «Прайма»

В Москве открылось два новых кафе «Прайм»

Новые заведения сети начали работу в башне «Федерация» и на Чистопрудном бульваре

В Москве открылось два новых кафе «Прайм»

Рестораны Ah! Beatrice и LavkaLavka, кафе Vendome, паб «Крылышко или ножка» в парке Горького Пиццерия «Академия» на Соколе, второй «Прайм» на Тверской — The Village об интересных открытиях недели

Рестораны Ah! Beatrice и LavkaLavka, кафе Vendome, паб «Крылышко или ножка» в парке Горького

На Тверской открылось кафе «Прайм»

Сеть фастфуда открыла новое заведение на месте кафе Pelman

На Тверской открылось кафе «Прайм»

На Никольской открывается кафе сети «Прайм»

Новое кафе сети фастфуда начнёт работу 1 мая

На Никольской открывается кафе сети «Прайм»

Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм»

Сеть здорового фастфуда откроет новые кафе до конца весны

Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм»

На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»

Российская сеть фастфуда «Прайм» открывает новое уличное кафе на Маросейке

На Маросейке открывается ещё одно уличное кафе «Прайм»

Pop-up ресторан Door 19, ресторан «Китайская грамота», кафе OMG! Coffee «Прайм» на Тверской, ресторан скандинавской кухни Enebær, первый в Москве Carl's Junior и другие — The Village об интересных открытиях недели

Pop-up ресторан Door 19, ресторан «Китайская грамота», кафе OMG! Coffee

На Тверской открылось новое кафе сети «Прайм»

Новое заведение российской сети здорового фастфуда начало свою работу.

На Тверской открылось новое кафе сети «Прайм»

Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей
Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей Тыквенный хумус за 150, хинкали по 45 и пончики по 50, том ям за 149 и снова сэндвичи — The Village нашёл в городе еще 48 вкусных, интересных и при этом недорогих блюд.
Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей

Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей
Тыквенный хумус за 150, хинкали по 45 и пончики по 50, том ям за 149 и снова сэндвичи — The Village нашёл в городе еще 48 вкусных, интересных и при этом недорогих блюд.

На Тверской открывается новое кафе «Прайм»

Новое заведение российской сети здорового фастфуда начнёт работу 25 февраля.

На Тверской открывается новое кафе «Прайм»

Летние веранды
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Летние веранды

Летние веранды
В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.