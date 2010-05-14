Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей Тыквенный хумус за 150, хинкали по 45 и пончики по 50, том ям за 149 и снова сэндвичи — The Village нашёл в городе еще 48 вкусных, интересных и при этом недорогих блюд.