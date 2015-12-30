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Рецепты шефов
Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров
«Полушубок», мимоза с угрем, курица, фаршированная блинами, запеченный гусь и осетрина
Рецепты шефов
Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров
«Полушубок», мимоза с угрем, курица, фаршированная блинами, запеченный гусь и осетрина
Еда
Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола
Повар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей
Еда
Смёрребрёд и ещё пять блюд с икрой для новогоднего стола
Повар Екатерина Трофимова рассказывает рецепты с икрой лосося, форели и щучьей