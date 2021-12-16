Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров

Тыкву, батат и морковь нарезать. Если свекла небольшая, то ее можно не резать. Все овощи завернуть в пергамент или фольгу и запечь в духовке с оливковым маслом и солью на 180 градусах, пока они не станут мягкими. Все овощи готовятся разное время, поэтому проверяйте шпажкой и доставайте по мере готовности.

В сотейник положить сушеный инжир, укус, воду и сахар, томить на медленном огне под крышкой, пока инжир не разбухнет и не станет мягким, а уксус с водой уварятся до сиропа.

Отдельно обжарить на сухой сковороде семечки кунжута и орехи, обжарить кумин и кориандр, сложить в блендер и пробить с солью до состояния крошки.

На тарелку выложить лабне или йогурт, сверху запеченные овощи и чернику, заправленные солью, перцем и инжирным сиропом. При подаче положить разрезанный пополам инжир и посыпать дуккой.