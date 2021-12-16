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Рецепты шефов16 декабря 2021

Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров «Полушубок», мимоза с угрем, курица, фаршированная блинами, запеченный гусь и осетрина

Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров
АвторВалерия Перфильева
РедакторТаня Решетник

Каждый год большинство из нас задается вопросом, что же такого приготовить на Новый год помимо традиционных оливье и селедки под шубой. Мы попросили известных шеф-поваров рассказать, что они больше всего любят готовить и есть в новогоднюю ночь. Получилась практически кулинарная книга — от нехитрых и простых в исполнении салатов до нарядных горячих блюд на компанию вроде курицы, фаршированной блинами, и говядины «Веллингтон». На десерт — малина в шампанском от Виталия Истомина.

Салаты и закуски

Новогодний салат

по рецепту шеф-повара ресторана Kuznya House (Санкт-Петербург) и бренд-шефа салат-баров Dopamine (Москва и Санкт-Петербург) Руслана Закирова

Салат

Молодая свекла — 300 г

Молодая морковь — 150 г

Тыква — 150 г

Батат — 150 г

Черника — 100 г

Лабне или плотный греческий йогурт — 500 г

Маринованный инжир

Инжир сушеный — 100 г

Уксус красный винный — 100 мл

Вода — 100 мл

Сахар — 50 г

Дукка (египетская приправа)

Семена кунжута — 30 г

Фисташки — 30 г

Арахис — 15 г

Кумин — 4 г

Кориандр — 4 г

Соль — 4 г

Способ приготовления

Тыкву, батат и морковь нарезать. Если свекла небольшая, то ее можно не резать. Все овощи завернуть в пергамент или фольгу и запечь в духовке с оливковым маслом и солью на 180 градусах, пока они не станут мягкими. Все овощи готовятся разное время, поэтому проверяйте шпажкой и доставайте по мере готовности.

В сотейник положить сушеный инжир, укус, воду и сахар, томить на медленном огне под крышкой, пока инжир не разбухнет и не станет мягким, а уксус с водой уварятся до сиропа.

Отдельно обжарить на сухой сковороде семечки кунжута и орехи, обжарить кумин и кориандр, сложить в блендер и пробить с солью до состояния крошки.

На тарелку выложить лабне или йогурт, сверху запеченные овощи и чернику, заправленные солью, перцем и инжирным сиропом. При подаче положить разрезанный пополам инжир и посыпать дуккой.

Теплый салат с булгуром, креветками и ореховым соусом

по рецепту владелицы и бренд-шефа кафе Kalabasa Станиславы Кормановской

Салат

Булгур — 25 г

Вода — 50 мл

Сырые очищенные креветки — 70 г

Микс зеленого салата — 20 г

Оливковое масло — 10 мл

Сыр с голубой плесенью — 15 г

Ореховый соус

Молотый миндаль — 10 г

Сливки (33 %) — 70 г

Способ приготовления

Сухой булгур соединить в сотейнике с водой, довести до кипения, снять с огня, оставить под крышкой, пока вся вода не впитается в крупу.

Приготовить соус. Соединить молотый миндаль и сливки в сотейнике. Довести до кипения. Снять с огня, оставить под крышкой, чтобы соус загустел.

Уже подготовленные очищенные креветки обжарить на сливочном масле или гриле.

В миске соединить булгур, ореховый соус, обжаренные креветки, микс салатов. Несколькими движениями смешать ингредиенты (не до однородности).

Выложить салат в тарелку для подачи, добавить кусочки сыра с голубой плесенью, полить оливковым маслом и приправить небольшим количеством молотого черного перца.

Можно попробовать подать этот салат при помощи кулинарного кольца, выложив традиционный цилиндр в тарелке, а сверху добавить тертую цедру лимона и ложку красной икры.

«Полушубок с лососем»

по рецепту шеф-повара ресторана Asiatique Kitchen x Bar Николая Осипова 

Лосось слабой соли — 500 г

Лук красный (маринованный в гренадине или уксусе с сахаром) — 80 г

Картофель запеченный — 250 г

Морковь запеченная — 200 г

Свекла, запеченная в соли — 450 г

Икра красная — 100 г

Масло сливочное — 100 г

Соль — 200 г

Перец, смесь — 2 г

Масло оливковое — 50 мл

Лимон — 1 шт.

Гранат (зерна) — 30 г (по желанию)

Банановый майонез — 350 г

Банановый майонез

Банан — 400 г

Сахар — 50 г

Соевый соус — 30 мл

Уксус бальзамический белый — 25 мл

Масло растительное — 150 мл

Способ приготовления

Морковь и картофель промыть под проточной водой, но не чистить.

Запечь в духовке при температуре 180 градусов 40 минут, слегка посыпав солью и полив оливковым маслом.

Свеклу также помыть, но не чистить.

Яичный белок взбить до пены, перемешать с солью и «облепить» свеклу. Запечь при такой же температуре в 180 градусов в течение 80 минут. Свекла, приготовленная в соли, обладает ярким цветом и выраженным ароматом.

Все корнеплоды охладить и очистить.

Приготовить банановый майонез. Банан в кожуре запечь в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Охладить, очистить от кожуры.

Готовое банановое пюре отправить в глубокую емкость, добавить все ингредиенты для майонеза, кроме масла. Перемешать погружным блендером до однородной массы. Масло охладить и добавить в смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая. Довести до однородности.

Картофель и морковь нарезать мелким кубиком 5 мм на 5 мм. Свеклу нарезать тонкими слайсами толщиной 2 мм.

На дно глубокой тарелки выложить слабосоленый лосось (можно заменить на лосось холодного копчения, что тоже придаст особую пикантность). Посыпать мелко рубленым маринованным луком с соком лимона и гренадином — он даст красивый цвет и приятное кисло-сладкое послевкусие. Посыпать смесью перцев. Добавить банановый майонез. Мелко натереть холодное сливочное масло, равномерно покрывая рыбу и лук. После пересыпать картофельным тартаром и морковью, перемешивая с майонезом. Выложить по периметру красную икру, покрыть слайсами из свеклы.

Отправить собранный салат в холодильник на 2 часа.

Перед подачей полить оливковым маслом и по желанию украсить зернами граната.

Мимоза с угрем

по рецепту шеф-повара «Гранд-кафе Dr. Живаго» Алены Солодовиченко

Существует бесконечное множество вариаций на тему этого всеми любимого салата. Я готовлю его с особенным деликатесом японской кухни — угрем. Оттеняет его слегка острый соус, благодаря которому остается приятное пикантное послевкусие.

В качестве украшения выступает арбузная редька. Ее я рекомендую есть вместе с салатом, так как она очень выигрышно подчеркивает яркий вкус угря.

При приготовлении салата самое главное — не переварить картофель и морковь. Пусть будут немного альденте.

Майонез для салата

Майонез — 660 г

Каперсы мелкие — 110 г

Маринованные огурцы — 130 г

Соус самбал — 100 г

Соус унаги — 70 г

Для салата

Майонез для салата — 450 г

Куриное яйцо — 320 г (5–6 шт.)

Угорь, копченый в соусе унаги — 280 г

Картофель отварной — 180 г

Сыр плавленый («Дружба») — 180 г

Лук красный, маринованный в уксусе — 100 г

Морковь отварная — 80 г

Способ приготовления

Для майонеза каперсы предварительно отжать, огурцы нарезать очень мелким кубиком.

Смешать с майонезом, добавить соусы. Перемешать.

Выложить салат слоями: 1 слой — угорь, нарезанный кубиком, майонез.

2 слой — лук красный маринованный, майонез.

3 слой — предварительно отваренный картофель, натертый на крупной терке, майонез.

4 слой — отварная морковь, натертая на крупной терке. Майонез.

5 слой — плавленый сыр «Дружба», натертый на терке (предварительно подержать недолго в морозилке), майонез.

6 слой — отварной яичный белок, майонез.

Подача: Сверху традиционно натереть желток вареного яйца. Украсить кислицей и арбузной редькой.

Горячие блюда из птицы

Утка, запеченная в тыкве

по рецепту шеф-повара ресторана «Бибирево. Пиво, еда, мороженое» Светланы Сурсиковой

Ингредиенты

Тыква баттернат — 1 шт.

Утиные ножки — 2 шт.

Имбирь — 20 г

Чеснок — 15 г

Чили-перец — 10 г

Масло растительное — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Розмарин — по вкусу

Зеленый лук — для украшения

Способ приготовления

Утиные ножки промыть и очистить от кожи. Сложить их в пакет, добавить имбирь, соль, перец, чеснок, чили-перец, растительное масло. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на ночь.

Тыкву разрезать пополам. Достать середину и немного зачистить мякоть, чтобы получилось углубление, достаточное для утиных ножек. В тыкву добавить чеснок, розмарин, соль, оливковое масло. Выложить маринованные утиные ножки.

Запекать при температуре 180 градусов до готовности (примерно 30–40 минут).

Перед подачей украсить зеленым луком и чили-перцем.

Запеченная курица

по рецепту шеф-повара ресторана Buro Tsum, шеф-повара и совладельца ресторана Grace Bistro Владимира Чистякова

Ингредиенты

Курица — 1 шт.

Вода — 1 л

Соль — 60 г

Тимьян — 1 веточка

Сельдерей — 1 стебель

Перец черный и розовый — по 1 ст. л.

Кориандр — 2 ст. л.

Можжевеловая ягода — по вкусу

Чили-перец — по вкусу

Мед — 2 ст. л.

Сливочное масло — 20 г

Гарнир

Беби-картофель — 500 г

Сливочное масло — 20 г

Лук — 1 головка

Способ приготовления

Сделать 6%-й маринад для курицы. Для этого развести соль, добавить тимьян, сельдерей, перец черный и розовый, половину кориандра, можжевеловую ягоду и чили-перец. Вскипятить, остудить и положить в маринад курицу на 8–10 часов (например, на ночь).

Достать курицу, хорошо просушить бумажной салфеткой, чтобы кожа была сухая. Разогреть духовку до 100 градусов и поставить в нее курицу в глубокой форме на 3–4 часа.

Проверять температурным щупом — температура внутри должна дойти до 60–70 градусов. Вытащить и дать полчаса отдохнуть. За это время куриная кожа должна превратиться в ровную хрустящую корочку, из-под которой вытопится лишний жир.

Мед смешать с молотым кориандром и сливочным маслом. Добавить туда жир от курицы, оставшийся в форме. Хорошо смазать всю курицу. Включить духовку на 200–230 градусов и запекать 20 минут до красивого цвета.

Беби-картофель смешать с крупно порезанным луком и сливочным маслом и выложить в форму вокруг курицы. Запекать все вместе. Готовую картошку можно размять, порезать пополам или оставить целой.

Утиная грудка c пастернаком, лесными ягодами и фундуком

по рецепту шеф-повара ресторана Flor Тимофея Сулимы

Ингредиенты

Утиная грудка без кожи (250–300 г) — 2 шт.

Корень сельдерея очищенный — 200 г

Корень пастернака очищенный — 200 г

Сливки 33 % — 100 мл

Мед — 5 г

Корица — 1 палочка

Бадьян — 1 звездочка

Соус из ягод — 50 мл

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 100 г

Жареный фундук — 10 г

Способ приготовления

Утиную грудку предварительно выдержать в соленом растворе 3,5 % в течение 5–6 часов.

Корень сельдерея и корень пастернака отварить в смеси молока и воды 1:1 со специями, соль по вкусу. Готовить до мягкости.

Когда корнеплоды готовы, достать специи и слить оставшуюся жидкость — ее нужно оставить.

Пробить корнеплоды блендером до мягкости с добавлением теплых сливок и сливочного масла, при необходимости добавить жидкость, которая осталась после варки. Протереть через мелкозернистое сито.

Утиную грудку обжарить с двух сторон, плотно прижимая каждую к сковородке (лопаткой или небольшим сотейником). Жарить примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.

Отправит грудку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 4–6 минут. После мясу необходимо дать отдохнуть 2–3 минуты.

Для сервировки нужно прогреть пюре из корнеплодов в небольшом сотейнике на средней температуре и выложить на тарелку небольшими кнелями. Утку порезать на несколько частей и положить рядом. В конце украсить фундуком и добавить соус из ягод.

Курица, фаршированная блинами

по рецепту шеф-повара ресторана D.O.M. (Сочи) Ивана Строителева

«Рецепт очень старый и необычный в своем воплощении, со своей историей. Я только начинал работать поваром в ресторане при гостинице в Киеве. Там было очень много банкетов, на которые мы готовили эту курицу. Настолько она мне запала в душу, что я сохранил этот рецепт и часто готовил его дома на все праздники — это очень семейное блюдо, которым можно удивлять друзей и родных».

Ингредиенты

Курица — 1 шт.

Лук репчатый — 2–3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Тимьян — 2 веточки

Масло растительное — 50 мл

Масло сливочное — 25 г

Горчица зернистая — по вкусу

Блинчики

Молоко — 1 л

Мука — 3,5 ст. л.

Яйца — 5 шт.

Соль — 1,5 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Масло растительное — 15 мл

Вода — 200 мл

Способ приготовления

Снять аккуратно кожу с курицы (надрез делать только там, где грудка 7–10 см), она должна быть целой. Далее отделить мясо от кости (кости оставить на бульон).

Прокрутить мясо через мясорубку вместе с чесноком. Оборвать листики тимьяна и добавить в фарш.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на смеси растительного и сливочного масла, до золотистого колера. Добавить лук и зернистую горчицу в фарш, посолить, поперчить и перемешать.

Фарш убрать в холодильник и начать жарить блинчики (необходимо смешать все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто).

Готовые блинчики начинить фаршем и закрутить. Затем набить куриную кожу блинами плотно, но аккуратно, чтобы не повредить кожу. Далее зашить иглой (нитки можно взять обычные белые, попрочнее). Игла подойдет «цыганская».

Поставить в предварительно разогретую духовку до 130 градусов на 20 минут, затем поднять температуру до 180 градусов и оставить на 15–20 минут. Если кожа еще недостаточно румяная, поднять температуру до 200 градусов и оставить еще на 5 минут.

Перед подачей нарезать и подавать целой на стол в блюде. Я подаю курицу с классическим сливочно-грибным соусом.

Новогодний запеченный гусь с айвой

по рецепту шеф-повара ресторана BARBOSCO Павла Анн

Ингредиенты

Целый фермерский гусь — 1 шт.

Айва — 2 шт.

Апельсин — 2 шт.

Яблоко — 2 шт.

Кориандр молотый — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Мускатный орех — 2 щепотки

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Способ приготовления

Снять цедру с апельсинов, смешать с кориандром, мускатным орехом, солью и перцем. Втереть все специи в кожу и внутрь гуся.

Нарезать крупно айву, яблоко и апельсин. Поместить внутрь тушки. Обильно обмазать горчицей и оставить мариноваться на одну ночь.

Завернуть плотно в фольгу и запекать в предварительно разогретом до 160 градусов духовом шкафу 3 часа.

По истечении 3 часов снять фольгу и запекать при температуре 210 градусов еще 15 минут.

Готовое блюдо можно подать на стол целиком. Фрукты из внутренней части гуся можно использовать в качестве гарнира к птице.

Горячие блюда из мяса

Биф «Веллингтон» за три дня

по рецепту шеф-повара Наташи Березовой

Ингредиенты

Филе говядины (центральная часть) — 700 г

Прошутто — 12 тонко нарезанных ломтиков

Горчица дижонская — 1,5 ст. л.

Соль морская мелкая — ½ ч. л.

Шампиньоны — 600 г

Лук репчатый — 100 г

Масло оливковое для жарки — 30 мл

Масло сливочное — 30 г

Соль и черный свежемолотый перец — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Тимьян свежий — пара веточек

Желток — 2 шт.

Вода — 1 ч. л.

Тесто

Мука — 290 г

Замороженное сливочное масло — 280 г

Соль — 6 г

Ледяная вода — 45 мл

Способ приготовления

1 день: Промокнуть филе бумажным полотенцем, натереть солью, закатать плотно в пищевую пленку. Оставить на день в холодильнике.

2 день: Готовим дюксель. Мелко нарезать лук, чеснок и грибы (мелкая нарезка — 3 мм, французский термин «брунуаз»).

Обжарить лук и чеснок на смеси оливкового и сливочного масла до прозрачности. Не забыть посолить и добавить тимьян. Добавить грибы и тушить, пока не выпарится вся жидкость.

Достать филе, еще раз промокнуть бумажным полотенцем. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масел, чтобы получилась равномерная золотистая корочка со всех сторон. Выложить на решетку, немного остудить и смазать горчицей.

На пищевую пленку выложить внахлест прошутто так, чтобы можно было в него закатать филе. На прошутто равномерно выложить дюксель, филе и аккуратно скрутить. Закатать в пленку и убрать в холодильник до следующего дня.

3 день: Готовим тесто. Муку отвесить и поставить в холодильник. (Вообще, в последнее время храню муку для выпечки в морозилке: так жучки не заводятся.)

Замороженное масло натереть на крупной терке и поставить в холодильник.

Смешать муку с солью, добавить 1/3 масла, быстро перетереть руками до состояния песка. Добавить еще 1/3 масла, перетереть и добавить последнюю треть.

Добавить воду, смешать. Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, вымешивать руками минуту. Раскатать четырехугольник 30×45 см. Сложить в три раза вдоль длинной стороны, чтобы получилась полоска 10×45 см. Из полоски сложить квадрат. Завернуть в пластиковую пленку и убрать в холодильник на час.

Через час разделить тесто. 2/3 теста раскатать пластом 3–4 мм. Остальное тесто убрать в холодильник. Вынуть мясо из пленки, выложить на тесто. И — угадайте — что? Снова закатать в пленку и хорошенько прокатать по столешнице, чтобы тесто запечаталось.

Взбить яичные желтки с водой. Смазать яичным желтком и убрать в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 градусов. Раскатать оставшееся тесто и сделать из него сетку. Можно (и лучше всего) — специальным роликом. Можно и вручную, но тут надо постараться.

Сеточку аккуратно выложить на биф Веллингтон. Во-первых, это красиво, во-вторых, сеточка не даст тесту треснуть.

Выпекать в центре духовки, пока тесто не станет золотистым и хрустящим, примерно 25–30 минут.

Вынуть, оставить на 10–15 минут прийти в себя и подавать на стол.

Поркетта с пряными травами и соусом грибиш

по рецепту шеф-повара ресторана Laduree a-la Russe Романа Палкина

Поркетта

Свиной живот (та часть, что используется для сала) — 2 кг

Соль — 15 г

Перец черный — 2 г

Тимьян — 3 веточки

Розмарин — 3 веточки

Шалфей — 3 веточки

Чеснок — 1 головка

Масло оливковое — 3 ст. л.

Соус грибиш

Яйцо вареное — 3 шт.

Эстрагон свежий — 2 веточки

Петрушка — 3 веточки

Кинза — 2 веточки

Лук шалот ошпаренный, нарезанный мелким кубиком — 2 ст. л.

Уксус белый винный — 1 ст. л. (по вкусу)

Горчица дижонская — 1–2 ст. л. (по вкусу)

Соль, черный перец — по вкусу

Масло оливковое — 8–10 ст. л.

Вода — 1–2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовить мясо

Сделать насечки на коже по всему квадрату (прямоугольнику) с расстоянием 1 см друг от друга. Посолить, поперчить, добавить рваные травы, мелко давленный чеснок и оливковое масло. После скрутить в рулет и убрать в холодильник на 24 часа.

На следующий день поставить рулет в духовку (на решетке) при температуре 60 градусов на 1 час, после повысить температуру до 90 градусов и запекать 1 час, после повысить температуру до 180 градусов и запекать 30 минут, после повысить температуру до 220 градусов и запекать еще 30 минут до образования яркого хрустящего колера.

Приготовить соус

Отделить желток от белка (уже вареного яйца). Желток смешать с горчицей, уксусом, добавить немного воды (1–2 ст. л.). 

Взбивать массу, добавляя оливковое масло тонкой струйкой, образуя эмульсию.

После довести по вкусу солью, перцем, добавить ошпаренный лук, нарезанную зелень и тщательно перемешать.

Подача

Отрезать хрустящий круг поркетты толщиной 1,5–2 см.

Выложить на тарелку и полить соусом.

Горячие блюда из рыбы

Осетрина, цветная капуста, топленое масло

по рецепту шеф-повара ресторана «Pavilion Пруд Патрики» Ульяны Суздалкиной

Ингредиенты

Осетрина — 450 г

Молоко — 500 мл

Мед — 20 г

Цветная капуста — 300 г

Лимонный ликер — 150 мл

Бульон рыбный — 150 мл

Масло коричневое (сливочное масло, доведенное до 161 °С) — 90 г

Лук-шалот — 30 г

Способ приготовления

Осетрину выдержать в маринаде из молока и меда 3 часа.

Разогреть сковороду, обжарить осетрину на растительном масле до золотистой корочки. Довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов. Для куска средней толщины время приготовления — 4 минуты, время может варьироваться в зависимости от толщины куска.

Лук-шалот нарезать мелким кубиком.

В сковороде обжарить лук-шалот и добавить 75 мл рыбного бульона и коричневое масло.

В последний момент добавить ликер, дать алкоголю немного выпариться и снять с огня.

В отдельной сковороде обжарить цветную капусту, добавить 75 мл рыбного бульона. После накрыть крышкой, чтобы капуста «пропарилась» в небольшом количестве бульона.

Собрать блюдо: выложить цветную капусту, на нее осетрину и полить соусом.

Десерты

Малина в шампанском

по рецепту шеф-повара и совладельца ресторана Ava Виталия Истомина

Ингредиенты

Игристое вино — 1 бутылка

Сахар — 50 г

Желатин — 30 г

Малина — 50 г

Способ приготовления

Замочить желатин в холодной воде.

Вскипятить 1/3 шампанского с сахаром. Растворить в горячем шампанском желатин.

Смешать с оставшимся шампанским.

Разложить малину по любым имеющимся в доме чашкам или формочкам, залить шампанским.

Убрать в холодильник до застывания.

Фотографии: обложка – Анна Скворцова – stock.adobe.com,1 – Kalabasa, 2 – «Гранд-кафе Dr. Живаго», 3 – «Бибирево. Пиво, еда, мороженое», 4 – Flor, 5 – BARBOSCO, 6 – Adilson – stock.adobe.com, 7 – «Pavilion Пруд Патрики»

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