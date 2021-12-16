Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров «Полушубок», мимоза с угрем, курица, фаршированная блинами, запеченный гусь и осетрина
Каждый год большинство из нас задается вопросом, что же такого приготовить на Новый год помимо традиционных оливье и селедки под шубой. Мы попросили известных шеф-поваров рассказать, что они больше всего любят готовить и есть в новогоднюю ночь. Получилась практически кулинарная книга — от нехитрых и простых в исполнении салатов до нарядных горячих блюд на компанию вроде курицы, фаршированной блинами, и говядины «Веллингтон». На десерт — малина в шампанском от Виталия Истомина.
Салаты и закуски
Новогодний салат
по рецепту шеф-повара ресторана Kuznya House (Санкт-Петербург) и бренд-шефа салат-баров Dopamine (Москва и Санкт-Петербург) Руслана Закирова
Салат
Молодая свекла — 300 г
Молодая морковь — 150 г
Тыква — 150 г
Батат — 150 г
Черника — 100 г
Лабне или плотный греческий йогурт — 500 г
Маринованный инжир
Инжир сушеный — 100 г
Уксус красный винный — 100 мл
Вода — 100 мл
Сахар — 50 г
Дукка (египетская приправа)
Семена кунжута — 30 г
Фисташки — 30 г
Арахис — 15 г
Кумин — 4 г
Кориандр — 4 г
Соль — 4 г
Способ приготовления
Тыкву, батат и морковь нарезать. Если свекла небольшая, то ее можно не резать. Все овощи завернуть в пергамент или фольгу и запечь в духовке с оливковым маслом и солью на 180 градусах, пока они не станут мягкими. Все овощи готовятся разное время, поэтому проверяйте шпажкой и доставайте по мере готовности.
В сотейник положить сушеный инжир, укус, воду и сахар, томить на медленном огне под крышкой, пока инжир не разбухнет и не станет мягким, а уксус с водой уварятся до сиропа.
Отдельно обжарить на сухой сковороде семечки кунжута и орехи, обжарить кумин и кориандр, сложить в блендер и пробить с солью до состояния крошки.
На тарелку выложить лабне или йогурт, сверху запеченные овощи и чернику, заправленные солью, перцем и инжирным сиропом. При подаче положить разрезанный пополам инжир и посыпать дуккой.
Теплый салат с булгуром, креветками и ореховым соусом
по рецепту владелицы и бренд-шефа кафе Kalabasa Станиславы Кормановской
Салат
Булгур — 25 г
Вода — 50 мл
Сырые очищенные креветки — 70 г
Микс зеленого салата — 20 г
Оливковое масло — 10 мл
Сыр с голубой плесенью — 15 г
Ореховый соус
Молотый миндаль — 10 г
Сливки (33 %) — 70 г
Способ приготовления
Сухой булгур соединить в сотейнике с водой, довести до кипения, снять с огня, оставить под крышкой, пока вся вода не впитается в крупу.
Приготовить соус. Соединить молотый миндаль и сливки в сотейнике. Довести до кипения. Снять с огня, оставить под крышкой, чтобы соус загустел.
Уже подготовленные очищенные креветки обжарить на сливочном масле или гриле.
В миске соединить булгур, ореховый соус, обжаренные креветки, микс салатов. Несколькими движениями смешать ингредиенты (не до однородности).
Выложить салат в тарелку для подачи, добавить кусочки сыра с голубой плесенью, полить оливковым маслом и приправить небольшим количеством молотого черного перца.
Можно попробовать подать этот салат при помощи кулинарного кольца, выложив традиционный цилиндр в тарелке, а сверху добавить тертую цедру лимона и ложку красной икры.
«Полушубок с лососем»
по рецепту шеф-повара ресторана Asiatique Kitchen x Bar Николая Осипова
Лосось слабой соли — 500 г
Лук красный (маринованный в гренадине или уксусе с сахаром) — 80 г
Картофель запеченный — 250 г
Морковь запеченная — 200 г
Свекла, запеченная в соли — 450 г
Икра красная — 100 г
Масло сливочное — 100 г
Соль — 200 г
Перец, смесь — 2 г
Масло оливковое — 50 мл
Лимон — 1 шт.
Гранат (зерна) — 30 г (по желанию)
Банановый майонез — 350 г
Банановый майонез
Банан — 400 г
Сахар — 50 г
Соевый соус — 30 мл
Уксус бальзамический белый — 25 мл
Масло растительное — 150 мл
Способ приготовления
Морковь и картофель промыть под проточной водой, но не чистить.
Запечь в духовке при температуре 180 градусов 40 минут, слегка посыпав солью и полив оливковым маслом.
Свеклу также помыть, но не чистить.
Яичный белок взбить до пены, перемешать с солью и «облепить» свеклу. Запечь при такой же температуре в 180 градусов в течение 80 минут. Свекла, приготовленная в соли, обладает ярким цветом и выраженным ароматом.
Все корнеплоды охладить и очистить.
Приготовить банановый майонез. Банан в кожуре запечь в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Охладить, очистить от кожуры.
Готовое банановое пюре отправить в глубокую емкость, добавить все ингредиенты для майонеза, кроме масла. Перемешать погружным блендером до однородной массы. Масло охладить и добавить в смесь тонкой струйкой, постоянно помешивая. Довести до однородности.
Картофель и морковь нарезать мелким кубиком 5 мм на 5 мм. Свеклу нарезать тонкими слайсами толщиной 2 мм.
На дно глубокой тарелки выложить слабосоленый лосось (можно заменить на лосось холодного копчения, что тоже придаст особую пикантность). Посыпать мелко рубленым маринованным луком с соком лимона и гренадином — он даст красивый цвет и приятное кисло-сладкое послевкусие. Посыпать смесью перцев. Добавить банановый майонез. Мелко натереть холодное сливочное масло, равномерно покрывая рыбу и лук. После пересыпать картофельным тартаром и морковью, перемешивая с майонезом. Выложить по периметру красную икру, покрыть слайсами из свеклы.
Отправить собранный салат в холодильник на 2 часа.
Перед подачей полить оливковым маслом и по желанию украсить зернами граната.
Мимоза с угрем
по рецепту шеф-повара «Гранд-кафе Dr. Живаго» Алены Солодовиченко
Существует бесконечное множество вариаций на тему этого всеми любимого салата. Я готовлю его с особенным деликатесом японской кухни — угрем. Оттеняет его слегка острый соус, благодаря которому остается приятное пикантное послевкусие.
В качестве украшения выступает арбузная редька. Ее я рекомендую есть вместе с салатом, так как она очень выигрышно подчеркивает яркий вкус угря.
При приготовлении салата самое главное — не переварить картофель и морковь. Пусть будут немного альденте.
Майонез для салата
Майонез — 660 г
Каперсы мелкие — 110 г
Маринованные огурцы — 130 г
Для салата
Майонез для салата — 450 г
Куриное яйцо — 320 г (5–6 шт.)
Угорь, копченый в соусе унаги — 280 г
Картофель отварной — 180 г
Сыр плавленый («Дружба») — 180 г
Лук красный, маринованный в уксусе — 100 г
Морковь отварная — 80 г
Способ приготовления
Для майонеза каперсы предварительно отжать, огурцы нарезать очень мелким кубиком.
Смешать с майонезом, добавить соусы. Перемешать.
Выложить салат слоями: 1 слой — угорь, нарезанный кубиком, майонез.
2 слой — лук красный маринованный, майонез.
3 слой — предварительно отваренный картофель, натертый на крупной терке, майонез.
4 слой — отварная морковь, натертая на крупной терке. Майонез.
5 слой — плавленый сыр «Дружба», натертый на терке (предварительно подержать недолго в морозилке), майонез.
6 слой — отварной яичный белок, майонез.
Подача: Сверху традиционно натереть желток вареного яйца. Украсить кислицей и арбузной редькой.
Горячие блюда из птицы
Утка, запеченная в тыкве
по рецепту шеф-повара ресторана «Бибирево. Пиво, еда, мороженое» Светланы Сурсиковой
Ингредиенты
Тыква баттернат — 1 шт.
Утиные ножки — 2 шт.
Имбирь — 20 г
Чеснок — 15 г
Чили-перец — 10 г
Масло растительное — по вкусу
Соль, перец — по вкусу
Розмарин — по вкусу
Зеленый лук — для украшения
Способ приготовления
Утиные ножки промыть и очистить от кожи. Сложить их в пакет, добавить имбирь, соль, перец, чеснок, чили-перец, растительное масло. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на ночь.
Тыкву разрезать пополам. Достать середину и немного зачистить мякоть, чтобы получилось углубление, достаточное для утиных ножек. В тыкву добавить чеснок, розмарин, соль, оливковое масло. Выложить маринованные утиные ножки.
Запекать при температуре 180 градусов до готовности (примерно 30–40 минут).
Перед подачей украсить зеленым луком и чили-перцем.
Запеченная курица
по рецепту шеф-повара ресторана Buro Tsum, шеф-повара и совладельца ресторана Grace Bistro Владимира Чистякова
Ингредиенты
Курица — 1 шт.
Вода — 1 л
Соль — 60 г
Тимьян — 1 веточка
Сельдерей — 1 стебель
Перец черный и розовый — по 1 ст. л.
Кориандр — 2 ст. л.
Можжевеловая ягода — по вкусу
Чили-перец — по вкусу
Мед — 2 ст. л.
Сливочное масло — 20 г
Гарнир
Беби-картофель — 500 г
Сливочное масло — 20 г
Лук — 1 головка
Способ приготовления
Сделать 6%-й маринад для курицы. Для этого развести соль, добавить тимьян, сельдерей, перец черный и розовый, половину кориандра, можжевеловую ягоду и чили-перец. Вскипятить, остудить и положить в маринад курицу на 8–10 часов (например, на ночь).
Достать курицу, хорошо просушить бумажной салфеткой, чтобы кожа была сухая. Разогреть духовку до 100 градусов и поставить в нее курицу в глубокой форме на 3–4 часа.
Проверять температурным щупом — температура внутри должна дойти до 60–70 градусов. Вытащить и дать полчаса отдохнуть. За это время куриная кожа должна превратиться в ровную хрустящую корочку, из-под которой вытопится лишний жир.
Мед смешать с молотым кориандром и сливочным маслом. Добавить туда жир от курицы, оставшийся в форме. Хорошо смазать всю курицу. Включить духовку на 200–230 градусов и запекать 20 минут до красивого цвета.
Беби-картофель смешать с крупно порезанным луком и сливочным маслом и выложить в форму вокруг курицы. Запекать все вместе. Готовую картошку можно размять, порезать пополам или оставить целой.
Утиная грудка c пастернаком, лесными ягодами и фундуком
по рецепту шеф-повара ресторана Flor Тимофея Сулимы
Ингредиенты
Утиная грудка без кожи (250–300 г) — 2 шт.
Корень сельдерея очищенный — 200 г
Корень пастернака очищенный — 200 г
Сливки 33 % — 100 мл
Мед — 5 г
Корица — 1 палочка
Бадьян — 1 звездочка
Соус из ягод — 50 мл
Молоко — 200 мл
Сливочное масло — 100 г
Жареный фундук — 10 г
Способ приготовления
Утиную грудку предварительно выдержать в соленом растворе 3,5 % в течение 5–6 часов.
Корень сельдерея и корень пастернака отварить в смеси молока и воды 1:1 со специями, соль по вкусу. Готовить до мягкости.
Когда корнеплоды готовы, достать специи и слить оставшуюся жидкость — ее нужно оставить.
Пробить корнеплоды блендером до мягкости с добавлением теплых сливок и сливочного масла, при необходимости добавить жидкость, которая осталась после варки. Протереть через мелкозернистое сито.
Утиную грудку обжарить с двух сторон, плотно прижимая каждую к сковородке (лопаткой или небольшим сотейником). Жарить примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.
Отправит грудку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 4–6 минут. После мясу необходимо дать отдохнуть 2–3 минуты.
Для сервировки нужно прогреть пюре из корнеплодов в небольшом сотейнике на средней температуре и выложить на тарелку небольшими кнелями. Утку порезать на несколько частей и положить рядом. В конце украсить фундуком и добавить соус из ягод.
Курица, фаршированная блинами
по рецепту шеф-повара ресторана D.O.M. (Сочи) Ивана Строителева
«Рецепт очень старый и необычный в своем воплощении, со своей историей. Я только начинал работать поваром в ресторане при гостинице в Киеве. Там было очень много банкетов, на которые мы готовили эту курицу. Настолько она мне запала в душу, что я сохранил этот рецепт и часто готовил его дома на все праздники — это очень семейное блюдо, которым можно удивлять друзей и родных».
Ингредиенты
Курица — 1 шт.
Лук репчатый — 2–3 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Тимьян — 2 веточки
Масло растительное — 50 мл
Масло сливочное — 25 г
Горчица зернистая — по вкусу
Блинчики
Молоко — 1 л
Мука — 3,5 ст. л.
Яйца — 5 шт.
Соль — 1,5 ч. л.
Сахар — 2 ст. л.
Масло растительное — 15 мл
Вода — 200 мл
Способ приготовления
Снять аккуратно кожу с курицы (надрез делать только там, где грудка 7–10 см), она должна быть целой. Далее отделить мясо от кости (кости оставить на бульон).
Прокрутить мясо через мясорубку вместе с чесноком. Оборвать листики тимьяна и добавить в фарш.
Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на смеси растительного и сливочного масла, до золотистого колера. Добавить лук и зернистую горчицу в фарш, посолить, поперчить и перемешать.
Фарш убрать в холодильник и начать жарить блинчики (необходимо смешать все ингредиенты, чтобы получилось однородное тесто).
Готовые блинчики начинить фаршем и закрутить. Затем набить куриную кожу блинами плотно, но аккуратно, чтобы не повредить кожу. Далее зашить иглой (нитки можно взять обычные белые, попрочнее). Игла подойдет «цыганская».
Поставить в предварительно разогретую духовку до 130 градусов на 20 минут, затем поднять температуру до 180 градусов и оставить на 15–20 минут. Если кожа еще недостаточно румяная, поднять температуру до 200 градусов и оставить еще на 5 минут.
Перед подачей нарезать и подавать целой на стол в блюде. Я подаю курицу с классическим сливочно-грибным соусом.
Новогодний запеченный гусь с айвой
по рецепту шеф-повара ресторана BARBOSCO Павла Анн
Ингредиенты
Целый фермерский гусь — 1 шт.
Айва — 2 шт.
Апельсин — 2 шт.
Яблоко — 2 шт.
Кориандр молотый — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Мускатный орех — 2 щепотки
Горчица дижонская — 1 ст. л.
Способ приготовления
Снять цедру с апельсинов, смешать с кориандром, мускатным орехом, солью и перцем. Втереть все специи в кожу и внутрь гуся.
Нарезать крупно айву, яблоко и апельсин. Поместить внутрь тушки. Обильно обмазать горчицей и оставить мариноваться на одну ночь.
Завернуть плотно в фольгу и запекать в предварительно разогретом до 160 градусов духовом шкафу 3 часа.
По истечении 3 часов снять фольгу и запекать при температуре 210 градусов еще 15 минут.
Готовое блюдо можно подать на стол целиком. Фрукты из внутренней части гуся можно использовать в качестве гарнира к птице.
Горячие блюда из мяса
Биф «Веллингтон» за три дня
по рецепту шеф-повара Наташи Березовой
Ингредиенты
Филе говядины (центральная часть) — 700 г
Прошутто — 12 тонко нарезанных ломтиков
Горчица дижонская — 1,5 ст. л.
Соль морская мелкая — ½ ч. л.
Шампиньоны — 600 г
Лук репчатый — 100 г
Масло оливковое для жарки — 30 мл
Масло сливочное — 30 г
Соль и черный свежемолотый перец — по вкусу
Чеснок — 1 зубчик
Тимьян свежий — пара веточек
Желток — 2 шт.
Вода — 1 ч. л.
Тесто
Мука — 290 г
Замороженное сливочное масло — 280 г
Соль — 6 г
Ледяная вода — 45 мл
Способ приготовления
1 день: Промокнуть филе бумажным полотенцем, натереть солью, закатать плотно в пищевую пленку. Оставить на день в холодильнике.
2 день: Готовим дюксель. Мелко нарезать лук, чеснок и грибы (мелкая нарезка — 3 мм, французский термин «брунуаз»).
Обжарить лук и чеснок на смеси оливкового и сливочного масла до прозрачности. Не забыть посолить и добавить тимьян. Добавить грибы и тушить, пока не выпарится вся жидкость.
Достать филе, еще раз промокнуть бумажным полотенцем. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масел, чтобы получилась равномерная золотистая корочка со всех сторон. Выложить на решетку, немного остудить и смазать горчицей.
На пищевую пленку выложить внахлест прошутто так, чтобы можно было в него закатать филе. На прошутто равномерно выложить дюксель, филе и аккуратно скрутить. Закатать в пленку и убрать в холодильник до следующего дня.
3 день: Готовим тесто. Муку отвесить и поставить в холодильник. (Вообще, в последнее время храню муку для выпечки в морозилке: так жучки не заводятся.)
Замороженное масло натереть на крупной терке и поставить в холодильник.
Смешать муку с солью, добавить 1/3 масла, быстро перетереть руками до состояния песка. Добавить еще 1/3 масла, перетереть и добавить последнюю треть.
Добавить воду, смешать. Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность, вымешивать руками минуту. Раскатать четырехугольник 30×45 см. Сложить в три раза вдоль длинной стороны, чтобы получилась полоска 10×45 см. Из полоски сложить квадрат. Завернуть в пластиковую пленку и убрать в холодильник на час.
Через час разделить тесто. 2/3 теста раскатать пластом 3–4 мм. Остальное тесто убрать в холодильник. Вынуть мясо из пленки, выложить на тесто. И — угадайте — что? Снова закатать в пленку и хорошенько прокатать по столешнице, чтобы тесто запечаталось.
Взбить яичные желтки с водой. Смазать яичным желтком и убрать в холодильник на час. Разогреть духовку до 180 градусов. Раскатать оставшееся тесто и сделать из него сетку. Можно (и лучше всего) — специальным роликом. Можно и вручную, но тут надо постараться.
Сеточку аккуратно выложить на биф Веллингтон. Во-первых, это красиво, во-вторых, сеточка не даст тесту треснуть.
Выпекать в центре духовки, пока тесто не станет золотистым и хрустящим, примерно 25–30 минут.
Вынуть, оставить на 10–15 минут прийти в себя и подавать на стол.
Поркетта с пряными травами и соусом грибиш
по рецепту шеф-повара ресторана Laduree a-la Russe Романа Палкина
Поркетта
Свиной живот (та часть, что используется для сала) — 2 кг
Соль — 15 г
Перец черный — 2 г
Тимьян — 3 веточки
Розмарин — 3 веточки
Шалфей — 3 веточки
Чеснок — 1 головка
Масло оливковое — 3 ст. л.
Соус грибиш
Яйцо вареное — 3 шт.
Эстрагон свежий — 2 веточки
Петрушка — 3 веточки
Кинза — 2 веточки
Лук шалот ошпаренный, нарезанный мелким кубиком — 2 ст. л.
Уксус белый винный — 1 ст. л. (по вкусу)
Горчица дижонская — 1–2 ст. л. (по вкусу)
Соль, черный перец — по вкусу
Масло оливковое — 8–10 ст. л.
Вода — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
Приготовить мясо
Сделать насечки на коже по всему квадрату (прямоугольнику) с расстоянием 1 см друг от друга. Посолить, поперчить, добавить рваные травы, мелко давленный чеснок и оливковое масло. После скрутить в рулет и убрать в холодильник на 24 часа.
На следующий день поставить рулет в духовку (на решетке) при температуре 60 градусов на 1 час, после повысить температуру до 90 градусов и запекать 1 час, после повысить температуру до 180 градусов и запекать 30 минут, после повысить температуру до 220 градусов и запекать еще 30 минут до образования яркого хрустящего колера.
Приготовить соус
Отделить желток от белка (уже вареного яйца). Желток смешать с горчицей, уксусом, добавить немного воды (1–2 ст. л.).
Взбивать массу, добавляя оливковое масло тонкой струйкой, образуя эмульсию.
После довести по вкусу солью, перцем, добавить ошпаренный лук, нарезанную зелень и тщательно перемешать.
Подача
Отрезать хрустящий круг поркетты толщиной 1,5–2 см.
Выложить на тарелку и полить соусом.
Горячие блюда из рыбы
Осетрина, цветная капуста, топленое масло
по рецепту шеф-повара ресторана «Pavilion Пруд Патрики» Ульяны Суздалкиной
Ингредиенты
Осетрина — 450 г
Молоко — 500 мл
Мед — 20 г
Цветная капуста — 300 г
Лимонный ликер — 150 мл
Бульон рыбный — 150 мл
Масло коричневое (сливочное масло, доведенное до 161 °С) — 90 г
Лук-шалот — 30 г
Способ приготовления
Осетрину выдержать в маринаде из молока и меда 3 часа.
Разогреть сковороду, обжарить осетрину на растительном масле до золотистой корочки. Довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов. Для куска средней толщины время приготовления — 4 минуты, время может варьироваться в зависимости от толщины куска.
Лук-шалот нарезать мелким кубиком.
В сковороде обжарить лук-шалот и добавить 75 мл рыбного бульона и коричневое масло.
В последний момент добавить ликер, дать алкоголю немного выпариться и снять с огня.
В отдельной сковороде обжарить цветную капусту, добавить 75 мл рыбного бульона. После накрыть крышкой, чтобы капуста «пропарилась» в небольшом количестве бульона.
Собрать блюдо: выложить цветную капусту, на нее осетрину и полить соусом.
Десерты
Малина в шампанском
по рецепту шеф-повара и совладельца ресторана Ava Виталия Истомина
Ингредиенты
Игристое вино — 1 бутылка
Сахар — 50 г
Желатин — 30 г
Малина — 50 г
Способ приготовления
Замочить желатин в холодной воде.
Вскипятить 1/3 шампанского с сахаром. Растворить в горячем шампанском желатин.
Смешать с оставшимся шампанским.
Разложить малину по любым имеющимся в доме чашкам или формочкам, залить шампанским.
Убрать в холодильник до застывания.
Фотографии: обложка – Анна Скворцова – stock.adobe.com,1 – Kalabasa, 2 – «Гранд-кафе Dr. Живаго», 3 – «Бибирево. Пиво, еда, мороженое», 4 – Flor, 5 – BARBOSCO, 6 – Adilson – stock.adobe.com, 7 – «Pavilion Пруд Патрики»