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МЫ В СОЦСЕТЯХ

21 января 2021

«Аэрофлот» предложил уменьшить размер бесплатного багажа в самолетах

В Госдуме предложили убрать произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих

Согласно проекту, фильмы, музыку и картины нельзя квалифицировать как «публичные действия»

В Госдуме предложили убрать произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих

Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни

Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах

В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре»

Депутат Николаев считает, что нынешние формулировки позволяют выдавать за сидр коктейли, акциз на которые выше

В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре»

МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии 

Изменения коснутся ДТП, повлекших тяжкие последствия

МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии 

Отменить уже не актуальный знак «Шипы» для машин

Сейчас за отсутствие знака автовладельцев штрафуют на 500 рублей

Отменить уже не актуальный знак «Шипы» для машин

Создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством

Ранее такое ведомство появилось в Великобритании

Создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством

Минздрав рассмотрит идею помещать «страшные картинки» на упаковки со спиртным

Предложение внесли общественники проекта «Трезвая Россия»

Минздрав рассмотрит идею помещать «страшные картинки» на упаковки со спиртным

СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат

За год число уголовных дел на недобросовестных руководителей выросло в 1,5 раза

СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат

Депутат ЛДПР предложил создать новую функцию для iPhone

Соответствующее предложение парламентарий направил в Apple

Депутат ЛДПР предложил создать новую функцию для iPhone

В Мособлдуме предложили установить в школах металлодетекторы

Предложение поступило после инцидента в Ивантеевке

В Мособлдуме предложили установить в школах металлодетекторы

Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького

В Мосгордуме считают, что так москвичи будут чувствовать себя безопаснее

Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького

Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать «реестр педофилов»

Контроль за педофилами, по мнению Кузнецовой, должен вестись всю жизнь

Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать «реестр педофилов»

Запретить вовлечение подростков в митинги

«Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — считает Матвиенко

Запретить вовлечение подростков в митинги

Установить минимальную стоимость обучения в автошколах (обновлено)

Рекомендованная ассоциацией автошкол минимальная цена обучения в Москве и области составляет 46 тысяч рублей

Установить минимальную стоимость обучения в автошколах (обновлено)

Ограничить продажу билетов на поезд курильщикам-нарушителям

Ранее предлагалось отказывать в перевозке пассажирам, в прошлом попадавшимся на курении в поездах

Ограничить продажу билетов на поезд курильщикам-нарушителям

Вынести закон о российской нации на референдум

С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Вынести закон о российской нации на референдум

Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов

С предложением выступили представители Международного независимого эколого-политологического университета

Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов

Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков

С предложением выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко

Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков

Правительство предложило ужесточить закон о «нежелательных организациях»

Согласно новой поправке, «нежелательным организациям» будет запрещено создавать в России юридические лица

Правительство предложило ужесточить закон о «нежелательных организациях»

Ввести акциз для электронных сигарет в 40 рублей за штуку

Также Минфин предложил облагать косвенным налогом никотинсодержащую жидкость

Ввести акциз для электронных сигарет в 40 рублей за штуку

Путин предложил США возместить ущерб от санкций

Условие названо в президентском законопроекте, который приостанавливает действие соглашения с США об утилизации оружейного плутония

Путин предложил США возместить ущерб от санкций

Путин поддержал идею создания черного списка авиапассажиров

С предложением выступил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев

Путин поддержал идею создания черного списка авиапассажиров

Требовать согласия родителей для заключения брака в 16 лет

Соответствующие поправки собираются внести в статью 13 Семейного кодекса России

Требовать согласия родителей для заключения брака в 16 лет

Создать в России лингвистическую полицию

С предложением выступил председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский

Создать в России лингвистическую полицию

«Аэрофлот» предложил ввести чёрные списки проблемных пассажиров

Также в компании предлагают ввести уголовное наказание в случае нанесения телесных повреждений

«Аэрофлот» предложил ввести чёрные списки проблемных пассажиров

Создать министерство счастья

С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Создать министерство счастья

В Москве появятся пункты переработки новогодних ёлок

Сейчас ёлку можно отнести на переработку в Московский зоопарк

В Москве появятся пункты переработки новогодних ёлок

Ввести НДС на импортный софт и контент

Законопроект с таким предложением уже внесён в Госдуму

Ввести НДС на импортный софт и контент

Ходорковский посоветовал Пичугину дать показания против него в обмен на свободу

Пичугин отбывает пожизненное наказание за организацию убийства мэра Нефтеюганска Петухова

Ходорковский посоветовал Пичугину дать показания против него в обмен на свободу

Развивать туризм в Арктике

В Совфеде признают, что в регионе не обеспечена должная туристическая инфраструктура

Развивать туризм в Арктике

Сажать на 5 лет за контрабанду одежды

Такое предложение Минпромторг внесёт в правительство до конца 2015 года

Сажать на 5 лет за контрабанду одежды

Ввести обязательную верификацию в интернете

Для этого России предлагают обратиться к опыту Китая

Ввести обязательную верификацию в интернете

Запретить тестировать косметику на животных

Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» и «Справедливой России»

Запретить тестировать косметику на животных

Переименовать «Войковскую» в станцию «Эльдара Рязанова»

Предложение направили мэру Москвы Сергею Собянину

Переименовать «Войковскую» в станцию «Эльдара Рязанова»

Запретить упоминания о вере и национальности террористов

Законопроект с таким предложением внёс в Госдуму парламент Чечни

Запретить упоминания о вере и национальности террористов

Запретить показ турецких фильмов и сериалов

С такой инициативой выступает комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы

Запретить показ турецких фильмов и сериалов

Запретить сотрудникам МВД иметь вид на жительство за границей

Законопроект внёс в Госдуму член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов

Запретить сотрудникам МВД иметь вид на жительство за границей

Отказаться от расчётов в иностранной валюте внутри России

С таким предложением выступил Владимир Путин

Отказаться от расчётов в иностранной валюте внутри России

Списывать неуплаченные штрафы с зарплат должников

Речь идёт о суммах до 10 тысяч рублей

Списывать неуплаченные штрафы с зарплат должников

Водить школьников на экскурсии в СИЗО

Таким образом детей хотят научить ответственности за свои поступки

Водить школьников на экскурсии в СИЗО

Маркировать СМИ, получающие иностранные гранты

Такой поправкой хотят дополнить законопроект, обязывающий СМИ отчитываться о зарубежном финансировании

Маркировать СМИ, получающие иностранные гранты

В подъездах Москвы могут появиться «доски позора»

На «досках позора» предлагают публиковать фотографии нарушителей общественного порядка

В подъездах Москвы могут появиться «доски позора»

Создать в России киберполицию

С таким предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и председателю Госдумы Сергею Нарышкину обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов

Создать в России киберполицию

Мединский сделал Капкову «интересное предложение» (обновлено)

Бывший руководитель департамента Москвы пока не дал на него ответа

Мединский сделал Капкову «интересное предложение» (обновлено)

Приостановить членство России в ВТО

С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по природопользованию Сергей Лисовский

Приостановить членство России в ВТО

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру Глобтроттер [англ. globe-trotter globe - шар trot - бежать] - человек, много путешествующий по свету, склонный к скитаниям, странствованиям

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля Настоящим романтикам, готовым достать с неба звезду, пятизвездочный отель «Swissotel Красные Холмы» предлагает романтический ужин на крыше отеля с панорамным видом на Москву.

Романтический вечер на крыше пятизвездочного отеля