В Госдуме предложили убрать произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих
Согласно проекту, фильмы, музыку и картины нельзя квалифицировать как «публичные действия»
Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни
В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре»
Депутат Николаев считает, что нынешние формулировки позволяют выдавать за сидр коктейли, акциз на которые выше
МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Изменения коснутся ДТП, повлекших тяжкие последствия
Отменить уже не актуальный знак «Шипы» для машин
Сейчас за отсутствие знака автовладельцев штрафуют на 500 рублей
Создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством
Ранее такое ведомство появилось в Великобритании
Минздрав рассмотрит идею помещать «страшные картинки» на упаковки со спиртным
Предложение внесли общественники проекта «Трезвая Россия»
СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат
За год число уголовных дел на недобросовестных руководителей выросло в 1,5 раза
Депутат ЛДПР предложил создать новую функцию для iPhone
Соответствующее предложение парламентарий направил в Apple
В Мособлдуме предложили установить в школах металлодетекторы
Предложение поступило после инцидента в Ивантеевке
Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького
В Мосгордуме считают, что так москвичи будут чувствовать себя безопаснее
Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать «реестр педофилов»
Контроль за педофилами, по мнению Кузнецовой, должен вестись всю жизнь
Запретить вовлечение подростков в митинги
«Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — считает Матвиенко
Установить минимальную стоимость обучения в автошколах (обновлено)
Рекомендованная ассоциацией автошкол минимальная цена обучения в Москве и области составляет 46 тысяч рублей
Ограничить продажу билетов на поезд курильщикам-нарушителям
Ранее предлагалось отказывать в перевозке пассажирам, в прошлом попадавшимся на курении в поездах
Вынести закон о российской нации на референдум
С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов
С предложением выступили представители Международного независимого эколого-политологического университета
Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков
С предложением выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко
Правительство предложило ужесточить закон о «нежелательных организациях»
Согласно новой поправке, «нежелательным организациям» будет запрещено создавать в России юридические лица
Ввести акциз для электронных сигарет в 40 рублей за штуку
Также Минфин предложил облагать косвенным налогом никотинсодержащую жидкость
Путин предложил США возместить ущерб от санкций
Условие названо в президентском законопроекте, который приостанавливает действие соглашения с США об утилизации оружейного плутония
Путин поддержал идею создания черного списка авиапассажиров
С предложением выступил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев
Требовать согласия родителей для заключения брака в 16 лет
Соответствующие поправки собираются внести в статью 13 Семейного кодекса России
Создать в России лингвистическую полицию
С предложением выступил председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский
«Аэрофлот» предложил ввести чёрные списки проблемных пассажиров
Также в компании предлагают ввести уголовное наказание в случае нанесения телесных повреждений
Создать министерство счастья
С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
В Москве появятся пункты переработки новогодних ёлок
Сейчас ёлку можно отнести на переработку в Московский зоопарк
Ввести НДС на импортный софт и контент
Законопроект с таким предложением уже внесён в Госдуму
Ходорковский посоветовал Пичугину дать показания против него в обмен на свободу
Пичугин отбывает пожизненное наказание за организацию убийства мэра Нефтеюганска Петухова
Развивать туризм в Арктике
В Совфеде признают, что в регионе не обеспечена должная туристическая инфраструктура
Сажать на 5 лет за контрабанду одежды
Такое предложение Минпромторг внесёт в правительство до конца 2015 года
Ввести обязательную верификацию в интернете
Для этого России предлагают обратиться к опыту Китая
Запретить тестировать косметику на животных
Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» и «Справедливой России»
Переименовать «Войковскую» в станцию «Эльдара Рязанова»
Предложение направили мэру Москвы Сергею Собянину
Запретить упоминания о вере и национальности террористов
Законопроект с таким предложением внёс в Госдуму парламент Чечни
Запретить показ турецких фильмов и сериалов
С такой инициативой выступает комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы
Запретить сотрудникам МВД иметь вид на жительство за границей
Законопроект внёс в Госдуму член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов
Отказаться от расчётов в иностранной валюте внутри России
С таким предложением выступил Владимир Путин
Водить школьников на экскурсии в СИЗО
Таким образом детей хотят научить ответственности за свои поступки
Маркировать СМИ, получающие иностранные гранты
Такой поправкой хотят дополнить законопроект, обязывающий СМИ отчитываться о зарубежном финансировании
В подъездах Москвы могут появиться «доски позора»
На «досках позора» предлагают публиковать фотографии нарушителей общественного порядка
Создать в России киберполицию
С таким предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и председателю Госдумы Сергею Нарышкину обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов
Мединский сделал Капкову «интересное предложение» (обновлено)
Бывший руководитель департамента Москвы пока не дал на него ответа
Приостановить членство России в ВТО
С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по природопользованию Сергей Лисовский