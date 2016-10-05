В Госдуме предложили убрать произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих
Согласно проекту, фильмы, музыку и картины нельзя квалифицировать как «публичные действия»
В Госдуме предложили убрать произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих Согласно проекту, фильмы, музыку и картины нельзя квалифицировать как «публичные действия»
Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни
Создавать фитнес-клубы на рабочем месте и ограничить продажу алкоголя в жилых районах Правительство озвучило инициативы для пропаганды здорового образа жизни
В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре»
Депутат Николаев считает, что нынешние формулировки позволяют выдавать за сидр коктейли, акциз на которые выше
В Госдуме предложили уточнить понятия «сидр» и «пуаре» Депутат Николаев считает, что нынешние формулировки позволяют выдавать за сидр коктейли, акциз на которые выше
МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Изменения коснутся ДТП, повлекших тяжкие последствия
МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Изменения коснутся ДТП, повлекших тяжкие последствия
Отменить уже не актуальный знак «Шипы» для машин
Сейчас за отсутствие знака автовладельцев штрафуют на 500 рублей
Отменить уже не актуальный знак «Шипы» для машин Сейчас за отсутствие знака автовладельцев штрафуют на 500 рублей
Создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством
Ранее такое ведомство появилось в Великобритании
Создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством Ранее такое ведомство появилось в Великобритании
Минздрав рассмотрит идею помещать «страшные картинки» на упаковки со спиртным
Предложение внесли общественники проекта «Трезвая Россия»
Минздрав рассмотрит идею помещать «страшные картинки» на упаковки со спиртным Предложение внесли общественники проекта «Трезвая Россия»
СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат
За год число уголовных дел на недобросовестных руководителей выросло в 1,5 раза
СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат За год число уголовных дел на недобросовестных руководителей выросло в 1,5 раза
Депутат ЛДПР предложил создать новую функцию для iPhone
Соответствующее предложение парламентарий направил в Apple
Депутат ЛДПР предложил создать новую функцию для iPhone Соответствующее предложение парламентарий направил в Apple
В Мособлдуме предложили установить в школах металлодетекторы
Предложение поступило после инцидента в Ивантеевке
В Мособлдуме предложили установить в школах металлодетекторы Предложение поступило после инцидента в Ивантеевке
Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького
В Мосгордуме считают, что так москвичи будут чувствовать себя безопаснее
Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького В Мосгордуме считают, что так москвичи будут чувствовать себя безопаснее
Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать «реестр педофилов»
Контроль за педофилами, по мнению Кузнецовой, должен вестись всю жизнь
Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать «реестр педофилов» Контроль за педофилами, по мнению Кузнецовой, должен вестись всю жизнь
Запретить вовлечение подростков в митинги
«Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — считает Матвиенко
Запретить вовлечение подростков в митинги «Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — считает Матвиенко
Установить минимальную стоимость обучения в автошколах (обновлено)
Рекомендованная ассоциацией автошкол минимальная цена обучения в Москве и области составляет 46 тысяч рублей
Установить минимальную стоимость обучения в автошколах (обновлено) Рекомендованная ассоциацией автошкол минимальная цена обучения в Москве и области составляет 46 тысяч рублей
Ограничить продажу билетов на поезд курильщикам-нарушителям
Ранее предлагалось отказывать в перевозке пассажирам, в прошлом попадавшимся на курении в поездах
Ограничить продажу билетов на поезд курильщикам-нарушителям Ранее предлагалось отказывать в перевозке пассажирам, в прошлом попадавшимся на курении в поездах
Вынести закон о российской нации на референдум
С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Вынести закон о российской нации на референдум С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов
С предложением выступили представители Международного независимого эколого-политологического университета
Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов С предложением выступили представители Международного независимого эколого-политологического университета
Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков
С предложением выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко
Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков С предложением выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко
Правительство предложило ужесточить закон о «нежелательных организациях»
Согласно новой поправке, «нежелательным организациям» будет запрещено создавать в России юридические лица