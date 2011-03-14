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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полная история московских ларьков прессы
Полная история московских ларьков прессы
Полная история московских ларьков прессы

Полная история московских ларьков прессы

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»
Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Главред газеты «Желудь» — об обложке «Ничего не происходит»

Замглавы ФСИН — о том, почему ему стыдно давать комментарии прессе

Валерий Максименко больше не будет выступать перед журналистами

Замглавы ФСИН — о том, почему ему стыдно давать комментарии прессе

31 августа: Чем заняться в последний день лета
ПРОМО
31 августа: Чем заняться в последний день лета Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях
31 августа: Чем заняться в последний день лета
ПРОМО

31 августа: Чем заняться в последний день лета
Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях

Страны с самой свободной прессой

Россия занимает 149-е место

Страны с самой свободной прессой

В России хотят ввести штрафы за распространение зарубежной прессы

Речь идет об иностранных изданиях, распространяемых на территории страны без разрешения

В России хотят ввести штрафы за распространение зарубежной прессы

В Москве появятся мобильные стойки с прессой

Пресс-стенды начнут устанавливать в столице в июле

В Москве появятся мобильные стойки с прессой

Путин оказался на 29-м месте в списке самых влиятельных людей

На первой строчке оказалась глава МВФ Кристин Лагард

Путин оказался на 29-м месте в списке самых влиятельных людей

Rambler&Co запустил СМИ о Москве «Мослента»

Редакция обещает рассказывать о том, «что происходит здесь вокруг»

Rambler&Co запустил СМИ о Москве «Мослента»

Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц

Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля

Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц

Что происходит с нераспроданными журналами?
Что происходит с нераспроданными журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Что происходит с нераспроданными журналами?

Что происходит с нераспроданными журналами?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады
Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады Журналисты в изгнании, под стеклом и на краю крыши
Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады

Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады
Журналисты в изгнании, под стеклом и на краю крыши

Как на ладони: 6 электронных журналов
Как на ладони: 6 электронных журналов The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.
Как на ладони: 6 электронных журналов

Как на ладони: 6 электронных журналов
The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.

На районе: Дайджест местных газет № 1
На районе: Дайджест местных газет № 1 Незаконная торговля овощами с машины, разросшиеся ветки деревьев и лишние качели — The Village выяснил, что беспокоит авторов и читателей столичных районных газет.
На районе: Дайджест местных газет № 1

На районе: Дайджест местных газет № 1
Незаконная торговля овощами с машины, разросшиеся ветки деревьев и лишние качели — The Village выяснил, что беспокоит авторов и читателей столичных районных газет.

Названо имя нового главного редактора «Большого города»

Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.

Названо имя нового главного редактора «Большого города»

Московские киоски с прессой получат спецстатус Власти намерены расширить сеть киосков с печатной продукцией

Московские киоски с прессой получат спецстатус