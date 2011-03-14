Замглавы ФСИН — о том, почему ему стыдно давать комментарии прессе
Валерий Максименко больше не будет выступать перед журналистами
В России хотят ввести штрафы за распространение зарубежной прессы
Речь идет об иностранных изданиях, распространяемых на территории страны без разрешения
Путин оказался на 29-м месте в списке самых влиятельных людей
На первой строчке оказалась глава МВФ Кристин Лагард
Rambler&Co запустил СМИ о Москве «Мослента»
Редакция обещает рассказывать о том, «что происходит здесь вокруг»
Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц
Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля
Что происходит с нераспроданными журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Что происходит с нераспроданными
журналами? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады Журналисты в изгнании, под стеклом и на краю крыши
Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады Журналисты в изгнании, под стеклом и на краю крыши
Как на ладони: 6 электронных журналов The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.
Как на ладони: 6 электронных журналов The Village выбрал 6 новаторских электронных журналов на разные темы, которые помогут узнать много нового и вернуть веру в свой планшет и смартфон.
На районе: Дайджест местных газет № 1 Незаконная торговля овощами с машины, разросшиеся ветки деревьев и лишние качели — The Village выяснил, что беспокоит авторов и читателей столичных районных газет.
На районе: Дайджест местных газет № 1 Незаконная торговля овощами с машины, разросшиеся ветки деревьев и лишние качели — The Village выяснил, что беспокоит авторов и читателей столичных районных газет.
Названо имя нового главного редактора «Большого города»
Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.
Московские киоски с прессой получат спецстатус Власти намерены расширить сеть киосков с печатной продукцией