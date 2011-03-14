Замглавы ФСИН — о том, почему ему стыдно давать комментарии прессе
Валерий Максименко больше не будет выступать перед журналистами
Замглавы ФСИН — о том, почему ему стыдно давать комментарии прессе Валерий Максименко больше не будет выступать перед журналистами
Страны с самой свободной прессой Россия занимает 149-е место
В России хотят ввести штрафы за распространение зарубежной прессы
Речь идет об иностранных изданиях, распространяемых на территории страны без разрешения
В России хотят ввести штрафы за распространение зарубежной прессы Речь идет об иностранных изданиях, распространяемых на территории страны без разрешения
Лента Мёбиуса: Кто создаёт медиашум вокруг Олимпиады Журналисты в изгнании, под стеклом и на краю крыши