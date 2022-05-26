Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья
«Про меня»: Антоха МС выпустил новый альбом
Москвичи смогут вживую услышать новые песни 21 июля
Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni
Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces
The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре
Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня
«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг
Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»
В InLiberty пройдет презентация книги о романе Набокова «Дар»
Филологи расскажут о произведении и современном состоянии филологии
В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве
На мероприятии можно будет обсудить архитектуру с экспертами и выпить легкие коктейли
Apple представила новые MacBook Air, Mac mini и безрамочный iPad Pro
Оформить предзаказ можно уже сейчас
Смартфон с четырьмя основными камерами от Samsung
Гаджет доступен в черном, синем и розовом цветах
В Электротеатре «Станиславский» покажут шестидневный спектакль Бориса Юхананова
В театре пройдет часть мероприятий фестиваля современного искусства «Территория»
Осенью Apple выпустит айфон в трех новых цветах
Цена смартфона, предположительно, составит 700 долларов
На фестивале «Инсендио!» расскажут об обмане мозга и «квантовом мистицизме»
Гости узнают, могут ли атомы гелия предсказать будущее, и как сохранять критическое мышление при давлении авторитетов
Новый iPhone может оказаться в дефиците
Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на The Wall Street Journal
В Москве откроется культурный центр имени поэта Андрея Вознесенского
Там планируется проводить концерты, кинопоказы и творческие вечера
«Проектные мастерские» запускают творческие курсы для школьников
Кураторы БВШД расскажут детям о работе архитекторов, урбанистов, дизайнеров и представителей других креативных индустрий
«Стрелка» и Vector проведут смотр проектов городских стартапов
Эксперты из сферы медиа, технологий и предпринимательства оценят новые проекты и поделятся собственным опытом
26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
Московские руферы откроют фотоагентство
Руферы Москвы откроют собственное урбан-фотоагентство Moscowviews.