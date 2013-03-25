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Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»

В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья

Vetements представит в Москве эксклюзивную коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
В коллаборации — худи, носки, рюкзаки и даже вечерние платья

В Mutabor пройдет вечеринка Ozweego Generation

На ней выступят Gone.Fludd и Cakeboy

В Mutabor пройдет вечеринка Ozweego Generation
На ней выступят Gone.Fludd и Cakeboy

«Про меня»: Антоха МС выпустил новый альбом

Москвичи смогут вживую услышать новые песни 21 июля

«Про меня»: Антоха МС выпустил новый альбом
Москвичи смогут вживую услышать новые песни 21 июля

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni

Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni
Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре

Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня

The Village представит на фестивале «Красная площадь» свои книги об архитектуре
Паблик-ток о современном облике городов пройдет 1 июня

«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг

Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»

«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг
Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»

В InLiberty пройдет презентация книги о романе Набокова «Дар»

Филологи расскажут о произведении и современном состоянии филологии

В InLiberty пройдет презентация книги о романе Набокова «Дар»
Филологи расскажут о произведении и современном состоянии филологии

В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве

На мероприятии можно будет обсудить архитектуру с экспертами и выпить легкие коктейли

В «Цветном» пройдет презентация собственной книги The Village о Москве
На мероприятии можно будет обсудить архитектуру с экспертами и выпить легкие коктейли

Apple представила новые MacBook Air, Mac mini и безрамочный iPad Pro

Оформить предзаказ можно уже сейчас

Apple представила новые MacBook Air, Mac mini и безрамочный iPad Pro
Оформить предзаказ можно уже сейчас

Смартфон с четырьмя основными камерами от Samsung

Гаджет доступен в черном, синем и розовом цветах

Смартфон с четырьмя основными камерами от Samsung
Гаджет доступен в черном, синем и розовом цветах

В Электротеатре «Станиславский» покажут шестидневный спектакль Бориса Юхананова

В театре пройдет часть мероприятий фестиваля современного искусства «Территория»

В Электротеатре «Станиславский» покажут шестидневный спектакль Бориса Юхананова
В театре пройдет часть мероприятий фестиваля современного искусства «Территория»

Осенью Apple выпустит айфон в трех новых цветах

Цена смартфона, предположительно, составит 700 долларов

Осенью Apple выпустит айфон в трех новых цветах
Цена смартфона, предположительно, составит 700 долларов

На фестивале «Инсендио!» расскажут об обмане мозга и «квантовом мистицизме»

Гости узнают, могут ли атомы гелия предсказать будущее, и как сохранять критическое мышление при давлении авторитетов

На фестивале «Инсендио!» расскажут об обмане мозга и «квантовом мистицизме»
Гости узнают, могут ли атомы гелия предсказать будущее, и как сохранять критическое мышление при давлении авторитетов

Новый iPhone может оказаться в дефиците

Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на The Wall Street Journal

Новый iPhone может оказаться в дефиците
Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на The Wall Street Journal

В Москве откроется культурный центр имени поэта Андрея Вознесенского

Там планируется проводить концерты, кинопоказы и творческие вечера

В Москве откроется культурный центр имени поэта Андрея Вознесенского
Там планируется проводить концерты, кинопоказы и творческие вечера

«Проектные мастерские» запускают творческие курсы для школьников

Кураторы БВШД расскажут детям о работе архитекторов, урбанистов, дизайнеров и представителей других креативных индустрий

«Проектные мастерские» запускают творческие курсы для школьников
Кураторы БВШД расскажут детям о работе архитекторов, урбанистов, дизайнеров и представителей других креативных индустрий

Apple представила новый iPhone

iPhone 7 и iPhone 7 Plus будут водонепроницаемыми

Apple представила новый iPhone
iPhone 7 и iPhone 7 Plus будут водонепроницаемыми

«Стрелка» и Vector проведут смотр проектов городских стартапов

Эксперты из сферы медиа, технологий и предпринимательства оценят новые проекты и поделятся собственным опытом

«Стрелка» и Vector проведут смотр проектов городских стартапов
Эксперты из сферы медиа, технологий и предпринимательства оценят новые проекты и поделятся собственным опытом

26 ожидаемых событий осени
26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
26 ожидаемых событий осени

26 ожидаемых событий осени
Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village

Московские руферы откроют фотоагентство

Руферы Москвы откроют собственное урбан-фотоагентство Moscowviews.

Московские руферы откроют фотоагентство
Руферы Москвы откроют собственное урбан-фотоагентство Moscowviews.

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