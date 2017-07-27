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На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов

Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц

На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов
Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)

Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)
Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами

Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами
Назад за железный занавес

МВД — об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР

В органах заявили, что вопрос о хранении документов рассматривается индивидуально

МВД — об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР
В органах заявили, что вопрос о хранении документов рассматривается индивидуально

В России уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу

Документ 2014 года подписан ФСБ, МВД, Минюстом, СВР и Генпрокуратурой

В России уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу
Документ 2014 года подписан ФСБ, МВД, Минюстом, СВР и Генпрокуратурой

Врачи получат право выписывать лекарства, не ориентируясь на их инструкцию

Это можно будет сделать, если в России нет лекарств, предназначенных для лечения заболевания, или если стандартная терапия не дала результата

Врачи получат право выписывать лекарства, не ориентируясь на их инструкцию
Это можно будет сделать, если в России нет лекарств, предназначенных для лечения заболевания, или если стандартная терапия не дала результата