На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов
Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц
На таможне застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов Некоторые дожидаются своей посылки почти месяц
Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено)
Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранцами (обновлено) Минобрнауки требовало писать отчеты по итогам каждой встречи, в том числе неформальной
Ученые — о рекомендации Минобрнауки ограничить контакты с иностранцами Назад за железный занавес
МВД — об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР
В органах заявили, что вопрос о хранении документов рассматривается индивидуально
МВД — об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР В органах заявили, что вопрос о хранении документов рассматривается индивидуально
В России уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу
Документ 2014 года подписан ФСБ, МВД, Минюстом, СВР и Генпрокуратурой
В России уничтожают данные о репрессированных ГУЛАГа по секретному приказу Документ 2014 года подписан ФСБ, МВД, Минюстом, СВР и Генпрокуратурой
Врачи получат право выписывать лекарства, не ориентируясь на их инструкцию
Это можно будет сделать, если в России нет лекарств, предназначенных для лечения заболевания, или если стандартная терапия не дала результата