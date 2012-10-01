«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром Разбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России
Дом Дворцового ведомства выставили на торги по приватизации
Начальная цена лота — 487 миллионов рублей
Дом Дворцового ведомства выставили на торги по приватизации Начальная цена лота — 487 миллионов рублей
Путин подписал закон о бессрочной приватизации Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации
Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года
В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной
Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев
В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев
Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу
Распоряжение о проработке этого вопроса дал Игорь Шувалов
Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу Распоряжение о проработке этого вопроса дал Игорь Шувалов
«Роснефть» задумалась о выкупе своих акций у государства
Это может привести к проблемам на валютном рынке
«Роснефть» задумалась о выкупе своих акций у государства Это может привести к проблемам на валютном рынке
Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год
Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья
Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья
Госдума продлила бесплатную приватизацию
Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года
Госдума продлила бесплатную приватизацию Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года
В России продлили срок бесплатной приватизации
По словам главы Минстроя, сейчас в ней нуждаются ещё около 20 % квартир
В России продлили срок бесплатной приватизации По словам главы Минстроя, сейчас в ней нуждаются ещё около 20 % квартир
Госдума продлила бесплатную приватизацию жилья до марта 2016 года
До этого её сроки переносились уже трижды
Госдума продлила бесплатную приватизацию жилья до марта 2016 года До этого её сроки переносились уже трижды
Бесплатную приватизацию жилья хотят продлить до марта 2016 года
До этого её сроки смещались уже трижды
Бесплатную приватизацию жилья хотят продлить до марта 2016 года До этого её сроки смещались уже трижды
Проблемы приватизации, успехи импортозамещения и прогноз убытков Сбербанка и ВТБ
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Проблемы приватизации, успехи импортозамещения и прогноз убытков Сбербанка и ВТБ Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Правительство одобрило частичную приватизацию «Роснефти»
Государство готово продать 19,5 % предприятия за 420 миллиардов рублей
Правительство одобрило частичную приватизацию «Роснефти» Государство готово продать 19,5 % предприятия за 420 миллиардов рублей
ФСБ хотят наделить правом проверять претендентов на приватизацию госактивов
Общий объём запланированных сделок по уменьшению доли государства в капитале компаний составляет до 475 миллиардов рублей
ФСБ хотят наделить правом проверять претендентов на приватизацию госактивов Общий объём запланированных сделок по уменьшению доли государства в капитале компаний составляет до 475 миллиардов рублей
Скандал дня: После приватизации земли Московская область недосчиталась 28 млрд рублей
Основными покупателями участков, реализованных по льготной цене, стали компании, зарегистрированные в офшорах
Скандал дня: После приватизации земли Московская область недосчиталась 28 млрд рублей Основными покупателями участков, реализованных по льготной цене, стали компании, зарегистрированные в офшорах
Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией
Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте
Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте
S7 Group выкупила 25,5% авиакомпании «Сибирь» у государства
Это стало возможным после того, как компания предложила наилучшую цену за пакет акций — свыше 1,1 млрд рублей