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«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром
Ситуация
«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподромРазбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России
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«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром
Ситуация

«Ему конец»: Кто и как хочет застроить Московский ипподром Разбираемся в ситуации вокруг старейшего ипподрома России

Город

Дом Дворцового ведомства выставили на торги по приватизации

Начальная цена лота — 487 миллионов рублей

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Город

Дом Дворцового ведомства выставили на торги по приватизации Начальная цена лота — 487 миллионов рублей

Город

Путин подписал закон о бессрочной приватизации

Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля

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Город

Путин подписал закон о бессрочной приватизации Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля

Ситуация

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации

Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года

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Ситуация

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года

Город

В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной

Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев

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Город

В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев

Недвижимость

Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу

Распоряжение о проработке этого вопроса дал Игорь Шувалов

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Недвижимость

Московский ипподром и цирк на проспекте Вернадского передадут в собственность городу Распоряжение о проработке этого вопроса дал Игорь Шувалов

Новости

«Роснефть» задумалась о выкупе своих акций у государства

Это может привести к проблемам на валютном рынке

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Новости

«Роснефть» задумалась о выкупе своих акций у государства Это может привести к проблемам на валютном рынке

Ситуация

Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год

Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья

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Ситуация

Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья

Новости

Госдума продлила бесплатную приватизацию

Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года

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Новости

Госдума продлила бесплатную приватизацию Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года

Ситуация

В России продлили срок бесплатной приватизации

По словам главы Минстроя, сейчас в ней нуждаются ещё около 20 % квартир

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Ситуация

В России продлили срок бесплатной приватизации По словам главы Минстроя, сейчас в ней нуждаются ещё около 20 % квартир

Новости

Госдума продлила бесплатную приватизацию жилья до марта 2016 года

До этого её сроки переносились уже трижды

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Новости

Госдума продлила бесплатную приватизацию жилья до марта 2016 года До этого её сроки переносились уже трижды

Новости

Бесплатную приватизацию жилья хотят продлить до марта 2016 года

До этого её сроки смещались уже трижды

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Новости

Бесплатную приватизацию жилья хотят продлить до марта 2016 года До этого её сроки смещались уже трижды

Новости

Проблемы приватизации, успехи импортозамещения и прогноз убытков Сбербанка и ВТБ

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Новости

Проблемы приватизации, успехи импортозамещения и прогноз убытков Сбербанка и ВТБ Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Новости

Правительство одобрило частичную приватизацию «Роснефти»

Государство готово продать 19,5 % предприятия за 420 миллиардов рублей

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Новости

Правительство одобрило частичную приватизацию «Роснефти» Государство готово продать 19,5 % предприятия за 420 миллиардов рублей

Новости

ФСБ хотят наделить правом проверять претендентов на приватизацию госактивов

Общий объём запланированных сделок по уменьшению доли государства в капитале компаний составляет до 475 миллиардов рублей

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Новости

ФСБ хотят наделить правом проверять претендентов на приватизацию госактивов Общий объём запланированных сделок по уменьшению доли государства в капитале компаний составляет до 475 миллиардов рублей

Новости

Скандал дня: После приватизации земли Московская область недосчиталась 28 млрд рублей

Основными покупателями участков, реализованных по льготной цене, стали компании, зарегистрированные в офшорах

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Новости

Скандал дня: После приватизации земли Московская область недосчиталась 28 млрд рублей Основными покупателями участков, реализованных по льготной цене, стали компании, зарегистрированные в офшорах

Новости

Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией

Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте

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Новости

Московские власти позволят узнать стоимость арендуемого помещения перед его приватизацией Для этого департамент имущества Москвы проведёт массовую оценку площадей, занимаемых малым и средним бизнесом, а полученные результаты представит на сайте

Новости

S7 Group выкупила 25,5% авиакомпании «Сибирь» у государства

Это стало возможным после того, как компания предложила наилучшую цену за пакет акций — свыше 1,1 млрд рублей

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Новости

S7 Group выкупила 25,5% авиакомпании «Сибирь» у государства Это стало возможным после того, как компания предложила наилучшую цену за пакет акций — свыше 1,1 млрд рублей

Город

Московские власти продадут четыре рынка

На торги выставляют Даниловский, Кунцевский, Лефортовский и Велозаводский рынки.

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Город

Московские власти продадут четыре рынка На торги выставляют Даниловский, Кунцевский, Лефортовский и Велозаводский рынки.