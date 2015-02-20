Депутаты Госдумы одобрили продление бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2016 года. Соответствующее предложение приняли сразу во втором и третьем чтениях, сообщает «Русская служба новостей».

Согласно действующему законодательству, бесплатная передача жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в собственность граждан должна была завершиться 1 марта 2015 года. Однако некоторые проблемы, связанные с приватизацией, так и не разрешились. Например, ещё не все владельцы аварийного и ветхого жилья получили полагающиеся им квартиры, которые также необходимо будет приватизировать. В целом, по данным думского комитета по бюджету и налогам, около 15 % россиян всё ещё не перевели своё жильё в частную собственность.

Бесплатная приватизация жилья, начавшаяся ещё в 1992 году, должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 года. Однако её сроки продлевались уже трижды: сначала — до 1 марта 2010 года, затем — до 1 марта 2013 года, а потом — до 1 марта 2015-го.