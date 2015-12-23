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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в рамках «дела ректоров»

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова признала вину в рамках «дела ректоров»

Существуют ли параллельные миры?
Промо
Существуют ли параллельные миры? И пересекаются ли они с нашим?
Существуют ли параллельные миры?
Промо

Существуют ли параллельные миры?
И пересекаются ли они с нашим?

«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах

Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой

«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку

Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился

«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане

Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу

«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане

Турецкие власти признали спланированное уничтожение Су-24

По мнению МИД, на это указывает осведомленность турецких чиновников о количестве вылетов российской авиации в Сирии

Турецкие власти признали спланированное уничтожение Су-24