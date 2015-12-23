«У нас нет общей позиции»: «Мамихлапинатана» ответила на обвинения Мостовщикова в домогательствах
Он просил сотрудниц прислать откровенные фотографии и занимался сексом со стажеркой
Сразу несколько мужчин обвинили журналиста Павла Лобкова в домогательствах. Он извинился
Телеканал «Дождь», где работает Лобков, начал проверку
«Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане
Шеф-редактор издания подтвердил, что за комментариями по материалу сотрудники газеты обратились не по адресу
Турецкие власти признали спланированное уничтожение Су-24
По мнению МИД, на это указывает осведомленность турецких чиновников о количестве вылетов российской авиации в Сирии