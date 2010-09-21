В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Движение в центр перекрыли
Пострадавших нет
Водителей предупредили о заторе на съезде с Кутузовского проспекта
Для объезда рекомендуется пользоваться Садовым кольцом
Ленинский проспект частично перекрыли из-за подтопления
На дублёре Ленинского проспекта встали троллейбусы
Движение по Боровскому шоссе в область перекрыто из-за упавшего светофора
Водителей просят выбирать пути объезда
На западе МКАД образовалась серьёзная пробка
Скорость потока на самом загруженном участке — 3–5 километров в час
На Можайском шоссе и Кутузовском проспекте образовалась большая пробка
В пробке можно потерять 2 часа 17 минут
Движение на проспекте Академика Сахарова затруднено из-за ДТП
Столкнулись Mercedes-Benz и полицейская машина, один человек погиб
Потоп на Профсоюзной улице
Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»