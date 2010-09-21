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МЫ В СОЦСЕТЯХ

У границы с Эстонией образовались огромные очереди

У границы с Эстонией образовались огромные очереди

В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Движение в центр перекрыли

Пострадавших нет

В тоннеле на северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Движение в центр перекрыли

Водителей предупредили о заторе на съезде с Кутузовского проспекта

Для объезда рекомендуется пользоваться Садовым кольцом

Водителей предупредили о заторе на съезде с Кутузовского проспекта

На МКАД из-за аварии образовалась крупная пробка

Длина пробки — почти 11 километров

На МКАД из-за аварии образовалась крупная пробка

Ленинский проспект частично перекрыли из-за подтопления

На дублёре Ленинского проспекта встали троллейбусы

Ленинский проспект частично перекрыли из-за подтопления

Движение по Боровскому шоссе в область перекрыто из-за упавшего светофора

Водителей просят выбирать пути объезда

Движение по Боровскому шоссе в область перекрыто из-за упавшего светофора

На западе МКАД образовалась серьёзная пробка

Скорость потока на самом загруженном участке — 3–5 километров в час

На западе МКАД образовалась серьёзная пробка

На Можайском шоссе и Кутузовском проспекте образовалась большая пробка

В пробке можно потерять 2 часа 17 минут

На Можайском шоссе и Кутузовском проспекте образовалась большая пробка

Движение на проспекте Академика Сахарова затруднено из-за ДТП

Столкнулись Mercedes-Benz и полицейская машина, один человек погиб

Движение на проспекте Академика Сахарова затруднено из-за ДТП

Потоп на Профсоюзной улице

Из-за сильного ливня затопило участок улицы Профсоюзная в районе станции метро «Калужская»

Потоп на Профсоюзной улице

18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом
18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом Гид The Village с комментариями экспертов по московским пабам, барам и кафе, в которых можно выпить интересное пиво
18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом

18 пабов, баров и кафе c крафтовым пивом
Гид The Village с комментариями экспертов по московским пабам, барам и кафе, в которых можно выпить интересное пиво

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас

Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.
Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее

Развивай и властвуй: 5 компаний, помогающих сотрудникам стать умнее
Лекции об искусстве для рекламщиков, дзюдо для сыщиков, конкурсы эссе для официантов и другие способы сделать сотрудника более эффективным и искренне лояльным.

Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо» Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».
Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»

Рецепты шефов: Паста «Орекьетте алла Романо»
Вальтер Бизоффи, шеф-повар ресторана «Пробка на Цветном», рассказал The Village, как приготовить пасту «Орекьетте алла Романо».

Прямая речь: Ресторатор Арам Мнацаканов о справедливых ценах
Прямая речь: Ресторатор Арам Мнацаканов о справедливых ценах Известный ресторатор, глава компании Probka Family, рассказал The Village о культуре потребления, адекватных ценах и о том, почему «Пробка на Цветном» останется его единственным рестораном в Москве.
Прямая речь: Ресторатор Арам Мнацаканов о справедливых ценах

Прямая речь: Ресторатор Арам Мнацаканов о справедливых ценах
Известный ресторатор, глава компании Probka Family, рассказал The Village о культуре потребления, адекватных ценах и о том, почему «Пробка на Цветном» останется его единственным рестораном в Москве.

Новое место: «Пробка на Цветном»
Новое место: «Пробка на Цветном» В Москве открылся ресторан с итальянской кухней «Пробка на Цветном» — флагманский проект известного шефа и ресторатора из Петербурга Арама Мнацаканова.
Новое место: «Пробка на Цветном»

Новое место: «Пробка на Цветном»
В Москве открылся ресторан с итальянской кухней «Пробка на Цветном» — флагманский проект известного шефа и ресторатора из Петербурга Арама Мнацаканова.

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»

Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка»
Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.

Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете
Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете The Village поговорил с кавистами — людьми, которые рекомендуют вино в московских супермаркетах
Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете

Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете
The Village поговорил с кавистами — людьми, которые рекомендуют вино в московских супермаркетах