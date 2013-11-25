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ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя

В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают

ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя
В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)

Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу

Минздрав не согласовал законопроект об онлайн-торговле алкоголем

Документ Минфина противоречит государственной политике по ограничению потребления спиртного

Минздрав не согласовал законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Документ Минфина противоречит государственной политике по ограничению потребления спиртного

В День России в Москве ограничат продажу алкоголя

В местах массового скопления людей также нельзя будет продавать прохладительные напитки в стекле

В День России в Москве ограничат продажу алкоголя
В местах массового скопления людей также нельзя будет продавать прохладительные напитки в стекле

«Ашан» возобновил продажу алкоголя

В 10 из 11 подмосковных гипермаркетах «Ашан» возобновили продажу алкоголя.

«Ашан» возобновил продажу алкоголя
В 10 из 11 подмосковных гипермаркетах «Ашан» возобновили продажу алкоголя.