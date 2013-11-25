ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя
В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено) Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Минздрав не согласовал законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Документ Минфина противоречит государственной политике по ограничению потребления спиртного
Минздрав не согласовал законопроект об онлайн-торговле алкоголем Документ Минфина противоречит государственной политике по ограничению потребления спиртного
В День России в Москве ограничат продажу алкоголя
В местах массового скопления людей также нельзя будет продавать прохладительные напитки в стекле