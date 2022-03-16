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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Архстоянии» откроется «Санаторий сна», где можно будет поспать прямо во время фестиваля

На «Архстоянии» откроется «Санаторий сна», где можно будет поспать прямо во время фестиваля

16 марта 2022

Прокуратура: Программа РАНХиГС «разрушает традиционные ценности»

«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн
27 августа 2021

«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн

Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week
Список
26 августа 2021

Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу
29 июля 2021

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

Проект «Люди In» научит общаться с глухими и слабослышащими людьми в учреждениях культуры
26 января 2021

Проект «Люди In» научит общаться с глухими и слабослышащими людьми в учреждениях культуры

19 октября 2020

Запущена бесплатная онлайн-программа Artigit’l об искусстве и технологиях

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным

5 августа 2020

Московская международная биеннале молодого искусства пройдет в новом формате

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой

Летние кинотеатры в этом году уже не откроются

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen

Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ

Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев

Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ

«Нетология» запустит направление обучения soft skills

Пройти курс будет полезно всем

«Нетология» запустит направление обучения soft skills

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+

Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+

Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года

Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа

Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года

Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии

Обучение продлится половину лета онлайн

Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями

Рассказываем о программе

В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Здесь будут показывать американские документалки и японское кино

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям

Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета

Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям

Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене

В этом году гостей ждет экопрограмма

Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене

Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)

Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля

Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами

Активности подготовили и для детей

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Гостей ждет дневная и ночная программы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

ММОМА объявил главные выставки 2020 года

Гости познакомятся с нонконформистами, наивным искусством и арте повера

ММОМА объявил главные выставки 2020 года

Фестиваль «Боль» назвал участников 2020 года

Абонемент на три дня стоит 4 тысячи рублей

Фестиваль «Боль» назвал участников 2020 года

Книги, гранты и концерты: «Гараж» представил образовательную программу на следующий год

Музей представит планы реконструкции павильона «Шестигранник» в парке Горького

Книги, гранты и концерты: «Гараж» представил образовательную программу на следующий год

Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть

Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть
Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы

Телепрограмма «Слабое звено» вернется на российские экраны

Прощайте!

Телепрограмма «Слабое звено» вернется на российские экраны

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)

Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей

В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)

В Москве отметят Ночь летучей мыши

В черте города обитает шесть видов рукокрылых

В Москве отметят Ночь летучей мыши

Йорданс, полароид и Цветаев: Пушкинский музей анонсировал осенние выставки

До конца года гости смогут увидеть четыре новые экспозиции

Йорданс, полароид и Цветаев: Пушкинский музей анонсировал осенние выставки

«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами

Она пройдет в шести городах России

«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами

«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра»

Кинопоказы пройдут в рамках «Ночи кино» 24 августа

«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра»

Eat Film Festival проведет кинопоказы с рамен-баттлом и суши-перформансом

Фестиваль продлится с 24 по 30 июля

Eat Film Festival проведет кинопоказы с рамен-баттлом и суши-перформансом

Объявлена программа детской части «Архстояния»

Стоимость билетов начинается от 2 500 рублей

Объявлена программа детской части «Архстояния»

Фильмы программы «Новые люди» Beat Film Festival покажут еще раз из-за аншлага

Еще раз зрители увидят картины «Изобретатель», «С вами Майк Уоллес» и «Во славу тьмы?»

Фильмы программы «Новые люди» Beat Film Festival покажут еще раз из-за аншлага

Ректор ВШЭ — о закрытии студенческого ток-шоу после приглашения юриста ФБК

Ярослав Кузьминов считает, что программа стала слишком независимой

Ректор ВШЭ — о закрытии студенческого ток-шоу после приглашения юриста ФБК

В рамках национальной программы Beat Film Festival покажет фильмы о Хаски и Антохе МС

Всего зрители увидят 10 картин

В рамках национальной программы Beat Film Festival покажет фильмы о Хаски и Антохе МС

Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)

В этом году первые мероприятия пройдут уже в июле

Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)

Московские библиотеки приглашают отметить 210-летие Гоголя

Москвичи смогут прикоснуться к творчеству классика без ущерба для кошелька

Московские библиотеки приглашают отметить 210-летие Гоголя

Объявлена иностранная программа фестиваля «Золотая маска»

Москвичи смогут увидеть спектакли из Германии, Швейцарии и Израиля

Объявлена иностранная программа фестиваля «Золотая маска»

Объявлена программа Московского культурного форума

Дискуссии, мастер-классы и лекции пройдут с 22 по 25 марта в «Манеже»

Объявлена программа Московского культурного форума

Музеи подготовили программу на новогодние праздники

Гостей ждут выставки, спектакли и мастер-классы

Музеи подготовили программу на новогодние праздники

Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей

Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов

Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей

ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу

Гостей ждут лекции по истории искусств, экологии, психологии, а также концерты, спектакли

ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу

Пушкинский музей объявил программу выставок на 2019 год

Музей представит сразу 9 экспозиций

Пушкинский музей объявил программу выставок на 2019 год

«Гараж» представил программу мероприятий на 2019 год

Посетителей ждут ретроспективы, выставка об экологии, кинопоказы под открытым небом и новые книги

«Гараж» представил программу мероприятий на 2019 год

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

«Лекции о ничто» и панк-макраме: Что покажут на театральном фестивале «Территория»

В нем примут участие режиссеры и артисты из девяти стран

«Лекции о ничто» и панк-макраме: Что покажут на театральном фестивале «Территория»

Beat Film Festival в честь юбилея покажет хиты последних 10 лет

Кинопоказы продолжатся тематическими вечеринками и лекциями

Beat Film Festival в честь юбилея покажет хиты последних 10 лет

На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен

Хедлайнерами фестиваля станет группа Isolation из Берлина

На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен

В предпоследний день фестиваля к 90-летию парка Горького пройдет семичасовой диджей-сет

Среди участников — Дорогой Сережа, Shiny Boots, Simple Symmetry и другие

В предпоследний день фестиваля к 90-летию парка Горького пройдет семичасовой диджей-сет

Red Bull Music Festival анонсировал новых артистов

На фестивале можно будет услышать чикагского музыканта Mr. Fingers и музыкантов объединения Roots United

Red Bull Music Festival анонсировал новых артистов

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