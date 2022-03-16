«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн
Проект «Люди In» научит общаться с глухими и слабослышащими людьми в учреждениях культуры
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой
Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen
Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ
Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев
«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+
Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс
Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года
Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа
Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии
Обучение продлится половину лета онлайн
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями
Рассказываем о программе
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Здесь будут показывать американские документалки и японское кино
Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям
Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета
Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене
В этом году гостей ждет экопрограмма
Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)
Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля
Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами
Активности подготовили и для детей
Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы
ММОМА объявил главные выставки 2020 года
Гости познакомятся с нонконформистами, наивным искусством и арте повера
Книги, гранты и концерты: «Гараж» представил образовательную программу на следующий год
Музей представит планы реконструкции павильона «Шестигранник» в парке Горького
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)
Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей
Йорданс, полароид и Цветаев: Пушкинский музей анонсировал осенние выставки
До конца года гости смогут увидеть четыре новые экспозиции
«Мега» запустит экокампанию с лекциями, блошиными рынками и свопами
Она пройдет в шести городах России
«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра»
Кинопоказы пройдут в рамках «Ночи кино» 24 августа
Eat Film Festival проведет кинопоказы с рамен-баттлом и суши-перформансом
Фестиваль продлится с 24 по 30 июля
Фильмы программы «Новые люди» Beat Film Festival покажут еще раз из-за аншлага
Еще раз зрители увидят картины «Изобретатель», «С вами Майк Уоллес» и «Во славу тьмы?»
Ректор ВШЭ — о закрытии студенческого ток-шоу после приглашения юриста ФБК
Ярослав Кузьминов считает, что программа стала слишком независимой
В рамках национальной программы Beat Film Festival покажет фильмы о Хаски и Антохе МС
Всего зрители увидят 10 картин
Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)
В этом году первые мероприятия пройдут уже в июле
Московские библиотеки приглашают отметить 210-летие Гоголя
Москвичи смогут прикоснуться к творчеству классика без ущерба для кошелька
Объявлена иностранная программа фестиваля «Золотая маска»
Москвичи смогут увидеть спектакли из Германии, Швейцарии и Израиля
Объявлена программа Московского культурного форума
Дискуссии, мастер-классы и лекции пройдут с 22 по 25 марта в «Манеже»
Музеи подготовили программу на новогодние праздники
Гостей ждут выставки, спектакли и мастер-классы
Пушкинский музей объявил новогоднюю программу для детей
Гостей ждут экскурсии, поиск подарков с Сантой и показ мультфильмов
ВДНХ объявила зимнюю образовательную программу
Гостей ждут лекции по истории искусств, экологии, психологии, а также концерты, спектакли
«Гараж» представил программу мероприятий на 2019 год
Посетителей ждут ретроспективы, выставка об экологии, кинопоказы под открытым небом и новые книги
Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях
В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения
«Лекции о ничто» и панк-макраме: Что покажут на театральном фестивале «Территория»
В нем примут участие режиссеры и артисты из девяти стран
Beat Film Festival в честь юбилея покажет хиты последних 10 лет
Кинопоказы продолжатся тематическими вечеринками и лекциями
На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен
Хедлайнерами фестиваля станет группа Isolation из Берлина
В предпоследний день фестиваля к 90-летию парка Горького пройдет семичасовой диджей-сет
Среди участников — Дорогой Сережа, Shiny Boots, Simple Symmetry и другие
Red Bull Music Festival анонсировал новых артистов
На фестивале можно будет услышать чикагского музыканта Mr. Fingers и музыкантов объединения Roots United