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Новости3 июня 2019

Ректор ВШЭ — о закрытии студенческого ток-шоу после приглашения юриста ФБК Ярослав Кузьминов считает, что программа стала слишком независимой

РедакторАлена Дергачева

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в эфире «Дождя» заявил, что ток-шоу «В точку! Персона» студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна закрыли из-за того, что они начали самостоятельно определять редакционную политику. Ранее съемки программы отменили за день до эфира с юристом ФБК Любовью Соболь.

Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ

Кузьминов добавил, что студентам следует купить оборудование и зарегистрироваться как СМИ, если они хотят самостоятельно формировать редакционную политику. Когда речь идет об «учебном ресурсе», его должно формировать руководство факультета, отметил Кузьминов.

Они же должны готовиться к тому, чтобы быть журналистами. Они пойдут работать в медиа, у которых есть учредитель, у которых есть главный редактор. <...> Он [учредитель] вложил свои деньги, он контролирует этот процесс

ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ ВШЭ

По мнению главы университета, цензурой называется ситуация, когда кто-то извне, представляющий власть, говорит, что какого-то сюжета не будет, хотя в нем заинтересована редакция. Закон о СМИ запрещает учредителю издания вмешиваться в его деятельность.

Источник: «Дождь»

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