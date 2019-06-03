Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в эфире «Дождя» заявил, что ток-шоу «В точку! Персона» студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна закрыли из-за того, что они начали самостоятельно определять редакционную политику. Ранее съемки программы отменили за день до эфира с юристом ФБК Любовью Соболь.

Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ

Кузьминов добавил, что студентам следует купить оборудование и зарегистрироваться как СМИ, если они хотят самостоятельно формировать редакционную политику. Когда речь идет об «учебном ресурсе», его должно формировать руководство факультета, отметил Кузьминов.