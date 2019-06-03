Ректор ВШЭ — о закрытии студенческого ток-шоу после приглашения юриста ФБК Ярослав Кузьминов считает, что программа стала слишком независимой
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в эфире «Дождя» заявил, что ток-шоу «В точку! Персона» студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна закрыли из-за того, что они начали самостоятельно определять редакционную политику. Ранее съемки программы отменили за день до эфира с юристом ФБК Любовью Соболь.
Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов
Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ
Кузьминов добавил, что студентам следует купить оборудование и зарегистрироваться как СМИ, если они хотят самостоятельно формировать редакционную политику. Когда речь идет об «учебном ресурсе», его должно формировать руководство факультета, отметил Кузьминов.
Они же должны готовиться к тому, чтобы быть журналистами. Они пойдут работать в медиа, у которых есть учредитель, у которых есть главный редактор. <...> Он [учредитель] вложил свои деньги, он контролирует этот процесс
ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ ВШЭ
По мнению главы университета, цензурой называется ситуация, когда кто-то извне, представляющий власть, говорит, что какого-то сюжета не будет, хотя в нем заинтересована редакция. Закон о СМИ запрещает учредителю издания вмешиваться в его деятельность.
Источник: «Дождь»