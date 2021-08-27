«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн
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Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week
Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу
Проект «Люди In» научит общаться с глухими и слабослышащими людьми в учреждениях культуры
Запущена бесплатная онлайн-программа Artigit’l об искусстве и технологиях
В День города вход в музеи будет бесплатным
Московская международная биеннале молодого искусства пройдет в новом формате