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«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн
27 августа 2021

«Дикая мята» объявила первую волну артистов 2022 года. Гостей ждут The Hatters, «кис-кис», «Нервы» и Иван Дорн

Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week
Список
26 августа 2021

Музыкальная конференция, книжная ярмарка — что ждет гостей Moscow Music Week

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу
29 июля 2021

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

Проект «Люди In» научит общаться с глухими и слабослышащими людьми в учреждениях культуры
26 января 2021

Проект «Люди In» научит общаться с глухими и слабослышащими людьми в учреждениях культуры

19 октября 2020

Запущена бесплатная онлайн-программа Artigit’l об искусстве и технологиях

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным

5 августа 2020

Московская международная биеннале молодого искусства пройдет в новом формате