Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой
Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой Летние кинотеатры в этом году уже не откроются
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen
Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат А также самые ожидаемые сериалы
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ» Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге
Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ
Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев
Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев
«Нетология» запустит направление обучения soft skills Пройти курс будет полезно всем
«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+
Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс
«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+ Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс
Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года
Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа
Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа
Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии
Обучение продлится половину лета онлайн
Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии Обучение продлится половину лета онлайн
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка
«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски
Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран Подойдет для тех, кто понимает по-английски
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено) Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями
Рассказываем о программе
В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями Рассказываем о программе
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Здесь будут показывать американские документалки и японское кино
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта Здесь будут показывать американские документалки и японское кино
Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям
Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета
Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета
Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене
В этом году гостей ждет экопрограмма
Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене В этом году гостей ждет экопрограмма
Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)
Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля
Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено) Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля
Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами
Активности подготовили и для детей