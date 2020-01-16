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Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой

Летние кинотеатры в этом году уже не откроются

Кинотеатр «Пионер» поделился послекарантинной программой
Летние кинотеатры в этом году уже не откроются

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen

Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen
Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»

Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Российские подкастеры проведут первый онлайн-фестиваль подкастов «СЛЫШ»
Людей, мечтающих о своем подкасте, приглашают поучаствовать в питчинге

Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ

Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев

Лягушонок Пепе и Грета Тунберг: Beat Film Festival представил фильмы кураторских программ
Программу составляли Юрий Сапрыкин и Александр Горбачев

«Нетология» запустит направление обучения soft skills

Пройти курс будет полезно всем

«Нетология» запустит направление обучения soft skills
Пройти курс будет полезно всем

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+

Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+
Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс

Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года

Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа

Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года
Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа

Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии

Обучение продлится половину лета онлайн

Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии
Обучение продлится половину лета онлайн

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн

Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

Очередной аукцион современного искусства «Art лихорадка» пройдет онлайн
Помимо продажи произведений гостей ждут лекции, модный показ и музыка

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев

Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран

Подойдет для тех, кто понимает по-английски

Kulturama: Платформа с бесплатными событиями разных стран
Подойдет для тех, кто понимает по-английски

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями

Рассказываем о программе

В Москве впервые пройдет Фестиваль будущего театра с иммерсивными спектаклями и лекциями
Рассказываем о программе

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Здесь будут показывать американские документалки и японское кино

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Здесь будут показывать американские документалки и японское кино

Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям

Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета

Пушкинский музей объявил музыкальную программу. Концерты посвятят Рихтеру и его друзьям
Выступления в квартире Рихтера продлятся до лета

Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене

В этом году гостей ждет экопрограмма

Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене
В этом году гостей ждет экопрограмма

Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)

Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля

Park Live объявил хедлайнеров 2020 года (обновлено)
Фестиваль пройдет на новой площадке в середине июля

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами

Активности подготовили и для детей

Гастромаркет «Балчуг» ждет перезапуск. Программу разнообразят вечеринками, кинопоказами и курсами
Активности подготовили и для детей

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников

Гостей ждет дневная и ночная программы

Зимний Alfa Future People анонсировал первых участников
Гостей ждет дневная и ночная программы

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