Инфраструктура
На месте промзоны «Серп и молот» построят жилой квартал
На территории промзоны «Серп и молот» на востоке Москвы построят жилой квартал с детским садом, школой, поликлиникой, офисами, магазинами и парковками.
Инфраструктура
На месте промзоны «Серп и молот» построят жилой квартал На территории промзоны «Серп и молот» на востоке Москвы построят жилой квартал с детским садом, школой, поликлиникой, офисами, магазинами и парковками.
Недвижимость
Комментарий: Михаил Ан о развитии промзонПервый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан рассказал The Village о том, почему процесс освоения промзон будет долгим и сложным.
Недвижимость
Комментарий: Михаил Ан о развитии промзон Первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан рассказал The Village о том, почему процесс освоения промзон будет долгим и сложным.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-артаНа действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.
Фоторепортаж