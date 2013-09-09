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Инфраструктура

На месте промзоны «Серп и молот» построят жилой квартал

На территории промзоны «Серп и молот» на востоке Москвы построят жилой квартал с детским садом, школой, поликлиникой, офисами, магазинами и парковками.

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Инфраструктура

На месте промзоны «Серп и молот» построят жилой квартал На территории промзоны «Серп и молот» на востоке Москвы построят жилой квартал с детским садом, школой, поликлиникой, офисами, магазинами и парковками.

Недвижимость
Комментарий: Михаил Ан о развитии промзонПервый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан рассказал The Village о том, почему процесс освоения промзон будет долгим и сложным.
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Недвижимость

Комментарий: Михаил Ан о развитии промзон Первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан рассказал The Village о том, почему процесс освоения промзон будет долгим и сложным.

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-артаНа действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.
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Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта
Фоторепортаж

Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.