Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян А кого просто изолировать от общества
«Девочки 24 часа»: Ролик о незаконной рекламе борделей в Петербурге
Видео создали рекламное агентство Changes и «Кризисный центр для женщин»
«Девочки 24 часа»: Ролик о незаконной рекламе борделей в Петербурге Видео создали рекламное агентство Changes и «Кризисный центр для женщин»
Мужчина по вызову Секс-работник — о безумных клиентках, женских фантазиях, изменах и любви
«Я живу возле борделя на „Академической“»Как YouTube помогает бороться с посетителями притона в жилом доме и почему их не трогают полицейские
«Я живу возле борделя на „Академической“» Как YouTube помогает бороться с посетителями притона в жилом доме и почему их не трогают полицейские
Секс-массаж — это проституция? The Village выяснил, как эксперты определяют «проституцию», «мастурбацию» и «оргазм»
Акция феминисток у здания Василеостровского районного суда
11 июля суд начал рассматривать дело Вячеслава Дацика
Акция феминисток у здания Василеостровского районного суда 11 июля суд начал рассматривать дело Вячеслава Дацика
Художница Дарья Апахончич — о том, зачем она фотографирует отдыхающих мужчин Активистка арт-группы «родина» рассказала о своём проекте, который поднимает дискуссию о проституции на новый уровень
От кого хотят избавиться россияне
Среди наиболее нежелательных социальных групп значатся геи, сектанты и наркоманы
От кого хотят избавиться россияне Среди наиболее нежелательных социальных групп значатся геи, сектанты и наркоманы
Нормальная работа: Социолог Александр Кондаков — об исследовании секс-труда Летом в Петербурге проводили соцопрос работников сферы сексуальных услуг. The Village узнал, что говорят о своём труде сами «Даши» и «Светы»
Арест онлайн-жигало, проблемы Angry Birds и судьба «короля спама»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Арест онлайн-жигало, проблемы Angry Birds и судьба «короля спама» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Любовь 24 часа: Как Петербург стал столицей интимного спама Улицы Петербурга утонули в рекламном мусоре, и значительная его доля — телефоны борделей. The Village выяснял, почему так получилось
Роскомнадзор подал в суд на журналы «Флиртим» и «Флирт мини»
Ведомство хочет лишить их лицензий
Роскомнадзор подал в суд на журналы «Флиртим» и «Флирт мини» Ведомство хочет лишить их лицензий
Наказывать клиентов проституток
Строгость наказания должна зависеть от семейного статуса гражданина, считает автор инициативы, депутат Олег Михеев
Наказывать клиентов проституток Строгость наказания должна зависеть от семейного статуса гражданина, считает автор инициативы, депутат Олег Михеев
Госдума хочет запретить рекламу секс-услуг в СМИ
Депутаты перекроют лазейки, позволявшие продвигать услуги проституток под видом массажных салонов и саун
Госдума хочет запретить рекламу секс-услуг в СМИ Депутаты перекроют лазейки, позволявшие продвигать услуги проституток под видом массажных салонов и саун
Редакцию журнала «Флирт» задержали по подозрению в организации занятия проституцией (обновлено)
Всего в ведении нелегального бизнеса подозреваются как минимум 37 человек
Редакцию журнала «Флирт» задержали по подозрению в организации занятия проституцией (обновлено) Всего в ведении нелегального бизнеса подозреваются как минимум 37 человек
Милонов предлагает привлекать проституток к уголовной ответственности
Петербургский депутат Виталий Милонов разработал федеральный законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для проституток
Милонов предлагает привлекать проституток к уголовной ответственности Петербургский депутат Виталий Милонов разработал федеральный законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для проституток
«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинами Борцы с уличной рекламой борделей — о том, откуда взялось столько объявлений «Жена на час», почему в России секс за деньги не считают изнасилованием и как государство помогает проституции
Легализовать в России проституцию
С таким предложением в суд обратился самарский предприниматель Дмитрий Третьяков
Легализовать в России проституцию С таким предложением в суд обратился самарский предприниматель Дмитрий Третьяков
Почему проституцию нужно легализовать Участники Международной конференции по распространению СПИДа поняли, как остановить эпидемию к 2030 году: нужно вывести из тени рынок секс-услуг. The Village изучил главные аргументы учёных
Цифра дня: Сколько борделей закрывают в Петербурге
СМИ проанализировали статистику судов по статье 241-й Уголовного кодекса — «Организация проституции». Сколько в Петербурге разоблачают притонов и в каком районе их больше всего — в «Цифре дня».