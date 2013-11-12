«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинами Борцы с уличной рекламой борделей — о том, откуда взялось столько объявлений «Жена на час», почему в России секс за деньги не считают изнасилованием и как государство помогает проституции