24 декабря 2021
На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды
В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта
На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»
Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы
Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»
Проект включает в себя серию инсталляций и перформансов
Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.
Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».