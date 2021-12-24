Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
24 декабря 2021

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице
30 августа 2021

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды

В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды

На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»

Для фанатов тут будут проходить лекции и круглые столы

На «Винзаводе» открылась крипта с усыпальницей по мотивам «Игры престолов»

В Москве закрывается клуб Squat 3/4 (обновлено)

Последняя вечеринка состоится в эти выходные

В Москве закрывается клуб Squat 3/4 (обновлено)

Под Крымским мостом открылась мобильная студия Levi`s Tailor Shop

Она проработает все лето

Под Крымским мостом открылась мобильная студия Levi`s Tailor Shop

Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»

Проект включает в себя серию инсталляций и перформансов

Фонд V-A-C покажет на ГЭС-2 проект «Геометрия настоящего»

Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе
Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.
Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе

Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе
Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.

Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте

Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте
The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».