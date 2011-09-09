Евгений Коган («Кофеин»): 5 советов по управлению пространством кафе Евгений Коган полюбил ходить в свои заведения только спустя три года после того, как открыл первую кофейню, всё это время он искал формулу идеального кафе. Своими открытиями он делится с H&F.