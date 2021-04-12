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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами
12 апреля 2021

В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами

Шизофрения: Почему диагноз стал стигмой
Промо
Шизофрения: Почему диагноз стал стигмой И как мы можем повлиять на ситуацию
Шизофрения: Почему диагноз стал стигмой
Промо

Шизофрения: Почему диагноз стал стигмой
И как мы можем повлиять на ситуацию

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Москвы среди них пока нет

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

А кого просто изолировать от общества

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

Подкаст «Одно расстройство» о жизни людей с психическими особенностями

Истории героев с шизофренией, клаустрофобией, множественным расстройством личности и другими диагнозами

Подкаст «Одно расстройство» о жизни людей с психическими особенностями

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

На них расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием и нарушениями сна

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

Сколько россиян считают, что людей с шизофренией нужно изолировать

Социологи узнали, что в целом опрошенные хорошо осведомлены об этом диагнозе

Сколько россиян считают, что людей с шизофренией нужно изолировать

В Москве пройдет фестиваль в поддержку детей с психическими расстройствами

Фестиваль «Ты — это ты» состоится в библиотеке № 164 на Шаболовке

В Москве пройдет фестиваль в поддержку детей с психическими расстройствами

Самые распространенные психические расстройства в России

Минздрав привел статистику по заболеваемости

Самые распространенные психические расстройства в России

Сколько в России психически больных граждан

В прошлом году в столице было зарегистрировано почти 32 тысячи психически нездоровых людей

Сколько в России психически больных граждан

В Москве пройдет фестиваль психического здоровья

Психоактивисты и специалисты по ментальному здоровью проведут лекции и дискуссии

В Москве пройдет фестиваль психического здоровья

Как долгая дорога на работу влияет на психику

Безопаснее всего жить не дальше десяти километров от рабочего места

Как долгая дорога на работу влияет на психику

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями

Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах
Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения

Авторы книги «С ума сойти!» — о психических расстройствах горожан и страхе лечения
The Village поговорил с Дарьей Варламовой и Антоном Зайниевым о «страшных» психиатрах, диагностике расстройств и лекарственных препаратах