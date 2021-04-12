В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами
Подкаст «Одно расстройство» о жизни людей с психическими особенностями
Истории героев с шизофренией, клаустрофобией, множественным расстройством личности и другими диагнозами
В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов
На них расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием и нарушениями сна
Сколько россиян считают, что людей с шизофренией нужно изолировать
Социологи узнали, что в целом опрошенные хорошо осведомлены об этом диагнозе
В Москве пройдет фестиваль в поддержку детей с психическими расстройствами
Фестиваль «Ты — это ты» состоится в библиотеке № 164 на Шаболовке
Самые распространенные психические расстройства в России
Минздрав привел статистику по заболеваемости
Сколько в России психически больных граждан
В прошлом году в столице было зарегистрировано почти 32 тысячи психически нездоровых людей
В Москве пройдет фестиваль психического здоровья
Психоактивисты и специалисты по ментальному здоровью проведут лекции и дискуссии
Как долгая дорога на работу влияет на психику
Безопаснее всего жить не дальше десяти километров от рабочего места
В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями
Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции