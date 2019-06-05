ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к людям с шизофренией.

38 % Россиян считают, что людей с шизофренией нужно держать подальше от других людей

Еще 63 % рассказали, что люди с шизофренией не способны контролировать свою болезнь, а 79 % — что они должны постоянно принимать лекарства.

Социологи отметили, что россияне хорошо осведомлены о диагнозе: 20 % говорят, что хорошо знают симптомы болезни, еще 70 % — знакомы с ними в общих чертах. О людях с шизофренией в своем окружении знает каждый пятый (20 %). Из них у 4 % есть родственники с таким расстройством, а у 16 % — друзья или знакомые.