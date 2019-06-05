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Новости5 июня 2019

Сколько россиян считают, что людей с шизофренией нужно изолировать Социологи узнали, что в целом опрошенные хорошо осведомлены об этом диагнозе

РедакторАлена Дергачева

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к людям с шизофренией.

38 %

Россиян считают, что людей с шизофренией нужно держать подальше от других людей

Еще 63 % рассказали, что люди с шизофренией не способны контролировать свою болезнь, а 79 % — что они должны постоянно принимать лекарства.

Социологи отметили, что россияне хорошо осведомлены о диагнозе: 20 % говорят, что хорошо знают симптомы болезни, еще 70 % — знакомы с ними в общих чертах. О людях с шизофренией в своем окружении знает каждый пятый (20 %). Из них у 4 % есть родственники с таким расстройством, а у 16 % — друзья или знакомые.

Также у респондентов спросили, как, по их мнению, в обществе относятся к людям с шизофренией. Опрошенные посчитали, что 38 % относятся к ним с сочувствием, 34 % — с жалостью, 26 % — со страхом, 18 % — c недоверием, а 9 % — с презрением. Людей с этим заболеванием большинство опрошенных описали непостоянными, опасными, уязвимыми, недоверчивыми и творческими. Представитель ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что образ больных среди россиян двойственный: с одной стороны, их воспринимают как угрозу, с другой — как слабых.

Родственники людей с шизофренией часто не обращаются за психиатрической помощью из-за страха огласки, считают 38 % опрошенных. Еще 29 % ответили, что близкие боятся, что больного шизофренией оправят в интернат или больницу. По мнению 20 %, за помощью не обращаются из-за недоверия к врачам-психиатрам и медицине в целом.

Источник: ВЦИОМ

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