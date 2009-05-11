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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма

Обвинение просило шесть лет лишения свободы

Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма

Самые популярные российские города в Рождество

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург

Самые популярные российские города в Рождество

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах

Вагоны-автомобилевозы появятся в поездах из Москвы в Псков и из Петербурга в Астрахань.

Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах

На ретроскутере по Псковской области
На ретроскутере по Псковской области Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.
На ретроскутере по Псковской области

На ретроскутере по Псковской области
Прекрасно путешествовать по необъятным просторам родины и не знать, где будешь завтра. А дальше был призван в помощь малыш Honda Giorno Crea, куплены билеты в Псков, уговорены багажные вопросы на Ленинградском вокзале, взята девочка, ну и дальше дело за малым – все, мы в Пскове.