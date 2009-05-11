Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Дачникам, которые выедут за пределы Ленобласти, придется соблюдать самоизоляцию
14-дневный карантин обязателен в Вологодской, Псковской и Новгородской областях
Дачникам, которые выедут за пределы Ленобласти, придется соблюдать самоизоляцию 14-дневный карантин обязателен в Вологодской, Псковской и Новгородской областях
В Петербурге на выборы пришли 30 % горожан. На «дачных участках» явка оказалась заметно выше
Против открытия участков в Ленобласти и под Псковом выступали кандидаты в губернаторы и глава ЦИК
В Петербурге на выборы пришли 30 % горожан. На «дачных участках» явка оказалась заметно выше Против открытия участков в Ленобласти и под Псковом выступали кандидаты в губернаторы и глава ЦИК
Горизбирком Петербурга решил сократить число «дачных» избирательных участков
В Ленобласти и под Псковом упразднят 15 участков, которые планировали открыть 8 сентября
Горизбирком Петербурга решил сократить число «дачных» избирательных участков В Ленобласти и под Псковом упразднят 15 участков, которые планировали открыть 8 сентября
«Дачные участки» в Ленобласти и под Псковом останутся без видеонаблюдения
Соответствующее решение принял Горизбирком Петербурга. Его объяснили соображениями экономии
«Дачные участки» в Ленобласти и под Псковом останутся без видеонаблюдения Соответствующее решение принял Горизбирком Петербурга. Его объяснили соображениями экономии
ЦИК рекомендовала Петербургу отказаться от избирательных участков в Псковской области
Элла Памфилова назвала открытие участков в соседнем регионе «очень нехорошей ситуацией»
ЦИК рекомендовала Петербургу отказаться от избирательных участков в Псковской области Элла Памфилова назвала открытие участков в соседнем регионе «очень нехорошей ситуацией»
За пределами Петербурга откроют 92 избирательных участка. В три раза больше, чем планировали
Представители оппозиционных партий выступили против этого
За пределами Петербурга откроют 92 избирательных участка. В три раза больше, чем планировали Представители оппозиционных партий выступили против этого
РЖД запускает дополнительный вечерний рейс «Ласточки» между Петербургом и Псковом
Это решение приняли в связи с высоким спросом на билеты, объяснили в компании
РЖД запускает дополнительный вечерний рейс «Ласточки» между Петербургом и Псковом Это решение приняли в связи с высоким спросом на билеты, объяснили в компании
Поезда «Ласточка» начнут курсировать между Петербургом и Псковом 4 августа
До конца августа для пассажиров будут действовать специальные тарифы
Поезда «Ласточка» начнут курсировать между Петербургом и Псковом 4 августа До конца августа для пассажиров будут действовать специальные тарифы
В 2018 году между Петербургом и Псковом запустят поезд «Ласточка»
Время в пути составит 3 часа 15 минут
В 2018 году между Петербургом и Псковом запустят поезд «Ласточка» Время в пути составит 3 часа 15 минут
Под Псковом в ДТП попал туристический автобус, следовавший в Петербург 18 человек пострадали
Автобус с туристами из Петербурга попал в ДТП под Псковом
Автобус компании Ecolines следовал в Прибалтику
Автобус с туристами из Петербурга попал в ДТП под Псковом Автобус компании Ecolines следовал в Прибалтику
13 июля С 10 до 12 утра The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
Lux Express запустит автобусные рейсы между Петербургом и Псковом
Компания откроет автобусное сообщение между городами в июне
Lux Express запустит автобусные рейсы между Петербургом и Псковом Компания откроет автобусное сообщение между городами в июне
Самые популярные российские города в Рождество Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах
Вагоны-автомобилевозы появятся в поездах из Москвы в Псков и из Петербурга в Астрахань.
Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах Вагоны-автомобилевозы появятся в поездах из Москвы в Псков и из Петербурга в Астрахань.
В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger
В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger. Первая точка уже открылась на Сенной площади — комбо-обед там стоит 99 рублей.
В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger В Петербург пришла псковская сеть фастфуда Tasty Burger. Первая точка уже открылась на Сенной площади — комбо-обед там стоит 99 рублей.
Из Петербурга открылись прямые авиарейсы в Псков, Брянск, Апатиты и Вологду
«Псковавиа» запускает четыре новых рейса из Петербурга. С 1 августа самолёты компании летают в Апатиты и Псков, а с 12-го — начнут и в Вологду с Брянском.