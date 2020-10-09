Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook
Гид расскажет о главных постановках, проектах и людях из театральной среды
OneTwoTrip займется организацией путешествий по неизвестному маршруту
Направление поездки будет известно за два дня
Путеводители «Афиши» запустили гид по Сочи и Красной Поляне
В нем есть списки и тематические подборки, краткие карточки мест, графики погоды и цен
«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси
Сервис доступен для устройств на iOS и Android
В сервисе «2ГИС» появились путеводители по российским городам
Позднее в проект войдут более 70 городов России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра
«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Москве
Пока что сервис доступен только для iOS
«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов
Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей
Мэрия выпустила путеводитель по новогодней Москве
Искать мероприятия можно по площадкам, типам, а также по районам
ВДНХ запустила приложение-путеводитель по территории
В приложении можно будет увидеть анонсы мероприятий и оставить отзывы
В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow
Планируется, что Sputnik: Moscow будет выходить раз в год
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
10 мест в Риме, куда ходят сами римляне The Village начинает серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Рим глазами его жителей — без Колизея и площади Венеции
Anywayanyday запустил онлайн-путеводитель по городам России
На сайте можно найти информацию о развлечениях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Омска, Челябинска и Красноярска
«Большой город» запустил путеводитель по метро
В «Атласе „Большого города“» появился путеводитель по 100 станциям московской подземки.
Мэрия выпустила путеводители по Москве для сочинских болельщиков
Для туристов, следующих в Сочи транзитом через Москву, выпустили специальные путеводители.
Iknow.travel запустили гид по нетуристическим местам Москвы
На базе Iknow.travel заработал проект Friendly Moscow — гид по московским магазинам, кафе и музеям, которых не найти в обычных путеводителях.
Город-сказка: Путеводитель по пелевинской Москве Останкинский пруд и улица Правды, Битцевский парк и «Библиотека имени Ленина» — к выходу нового романа Виктора Пелевина The Village составил краткий путеводитель по его абсурдно-мистической Москве.
Жители Арбата создадут путеводитель по легендам района
Активисты Open Arbat начали сбор интересных историй и легенд местных жителей, чтобы объединить их в путеводитель по району.