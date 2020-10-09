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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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9 октября 2020

«Кабачок» — путеводитель по детской Москве для родителей

«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
СПЕЦПРОЕКТ
«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store Для путешествий с комфортом
«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
СПЕЦПРОЕКТ

«re:Марки»: Первый подкаст-путеводитель The Village и re:Store
Для путешествий с комфортом

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Лучшее время, чтобы изучить свою страну

Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook

Гид расскажет о главных постановках, проектах и людях из театральной среды

Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook

Zero Waste магазины России

Посмотреть их можно в онлайн-путеводителе Kapoosta.ru

Zero Waste магазины России

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

Можно выбрать между тремя гидами

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

COS выпустил бесплатный путеводитель по Москве

Его можно взять в «Афимолле»

COS выпустил бесплатный путеводитель по Москве

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Позднее в приложении появится и московская версия

Путеводитель по Петербургу Sapsan

OneTwoTrip займется организацией путешествий по неизвестному маршруту

Направление поездки будет известно за два дня

OneTwoTrip займется организацией путешествий по неизвестному маршруту

Путеводители «Афиши» запустили гид по Сочи и Красной Поляне

В нем есть списки и тематические подборки, краткие карточки мест, графики погоды и цен

Путеводители «Афиши» запустили гид по Сочи и Красной Поляне

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси

Сервис доступен для устройств на iOS и Android

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

Скачать приложение можно бесплатно

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

В сервисе «2ГИС» появились путеводители по российским городам

Позднее в проект войдут более 70 городов России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра

В сервисе «2ГИС» появились путеводители по российским городам

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Москве

Пока что сервис доступен только для iOS

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Москве

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

Мэрия выпустила путеводитель по новогодней Москве

Искать мероприятия можно по площадкам, типам, а также по районам

Мэрия выпустила путеводитель по новогодней Москве

ВДНХ запустила приложение-путеводитель по территории

В приложении можно будет увидеть анонсы мероприятий и оставить отзывы

ВДНХ запустила приложение-путеводитель по территории

В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow

Планируется, что Sputnik: Moscow будет выходить раз в год

В Москве появился новый англоязычный путеводитель Sputnik: Moscow

10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain
10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы

10 мест в Берлине, куда ходят сами берлинцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Берлин, без Бранденбургских ворот и клуба Berghain

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan

10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы

10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей

10 мест в Риме, куда ходят сами римляне
10 мест в Риме, куда ходят сами римляне The Village начинает серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Рим глазами его жителей — без Колизея и площади Венеции
10 мест в Риме, куда ходят сами римляне

10 мест в Риме, куда ходят сами римляне
The Village начинает серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Рим глазами его жителей — без Колизея и площади Венеции

Anywayanyday запустил онлайн-путеводитель по городам России

На сайте можно найти информацию о развлечениях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Омска, Челябинска и Красноярска

Anywayanyday запустил онлайн-путеводитель по городам России

«Большой город» запустил путеводитель по метро

В «Атласе „Большого города“» появился путеводитель по 100 станциям московской подземки.

«Большой город» запустил путеводитель по метро

Мэрия выпустила путеводители по Москве для сочинских болельщиков

Для туристов, следующих в Сочи транзитом через Москву, выпустили специальные путеводители.

Мэрия выпустила путеводители по Москве для сочинских болельщиков

Iknow.travel запустили гид по нетуристическим местам Москвы

На базе Iknow.travel заработал проект Friendly Moscow — гид по московским магазинам, кафе и музеям, которых не найти в обычных путеводителях.

Iknow.travel запустили гид по нетуристическим местам Москвы

Город-сказка: Путеводитель по пелевинской Москве
Город-сказка: Путеводитель по пелевинской Москве Останкинский пруд и улица Правды, Битцевский парк и «Библиотека имени Ленина» — к выходу нового романа Виктора Пелевина The Village составил краткий путеводитель по его абсурдно-мистической Москве.
Город-сказка: Путеводитель по пелевинской Москве

Город-сказка: Путеводитель по пелевинской Москве
Останкинский пруд и улица Правды, Битцевский парк и «Библиотека имени Ленина» — к выходу нового романа Виктора Пелевина The Village составил краткий путеводитель по его абсурдно-мистической Москве.

Жители Арбата создадут путеводитель по легендам района

Активисты Open Arbat начали сбор интересных историй и легенд местных жителей, чтобы объединить их в путеводитель по району.

Жители Арбата создадут путеводитель по легендам района

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Путешествие по Бульварному кольцу Ровно 4 часа.Около 9 км.4 сэндвича, печенье и 2 литра воды на двоих.191 моих фото. И10 бульваров.

Путешествие по Бульварному кольцу