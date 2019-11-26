Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей
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По выгодной цене можно будет купить остатки прошлых коллекций
12 Storeez запустит онлайн-аутлет со скидками до 60 % По выгодной цене можно будет купить остатки прошлых коллекций
АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники
Отдать продукты на благотворительность закон запрещает
АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники Отдать продукты на благотворительность закон запрещает
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До 80 % на гаражной распродаже Kixbox Скидки на обувь, одежду и аксессуары более чем 20 брендов
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Самые популярные торговые центры Петербурга во время «черной пятницы»
Рейтинг составили аналитики Uber Russia
Самые популярные торговые центры Петербурга во время «черной пятницы» Рейтинг составили аналитики Uber Russia
«Я потратил все деньги на распродажах» Люди, поддавшиеся потребительскому азарту, — о шопоголизме, экономии на скидках и жизни без денег
«Я потратил все деньги на распродажах» Люди, поддавшиеся потребительскому азарту, — о шопоголизме, экономии на скидках и жизни без денег
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