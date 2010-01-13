Чем гордятся и чего стыдятся россияне
«Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ
Чем гордятся и чего стыдятся россияне «Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ
Перестройка: Бренд города — часть 2 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы. Часть вторая
Перестройка: Бренд города — часть 2 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы. Часть вторая
Перестройка: бренд города — часть 1 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы
Перестройка: бренд города — часть 1 6 московских дизайнеров предложили свое видение бренда города Москвы
На «АрхМоскве» представили проект «Перестройка» На ежегодной выставке «АрхМосква-2010» студенты МАРХИ представили совместный с The Village проект по перестройке столичных районов «Перестройка».
На «АрхМоскве» представили проект «Перестройка» На ежегодной выставке «АрхМосква-2010» студенты МАРХИ представили совместный с The Village проект по перестройке столичных районов «Перестройка».
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.
Перестройка: машины милиции В проекте «Перестройка» The Village приглашает молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы с помощью конкретных предложений, улучшить городское пространство. В первой части группа молодых архитекторов из МАРХИ улучшала московские районы, в этот раз мы попросили проектную группу СИЛА выбрать и изменить часть государственного дизайна.
Перестройка: улицы Сайт Look At Me пригласил несколько молодых архитекторов, объединил их в команду и попросил найти и исправить проблемы столицы, выступив в роли арт-директоров. Будущие выпускники МАРХИ попытались оценить основные проблемы и предложить способы перестройки города.