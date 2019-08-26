Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»
Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма
В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей
Прогнозы до конца года печальные
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей Прогнозы до конца года печальные
Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности
Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек
Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек
В каких регионах самая высокая заболеваемость раком Показатель вырос по всей стране
В каких регионах у семей остается больше всего денег после минимальных расходов
И где граждане уходят в минус
В каких регионах у семей остается больше всего денег после минимальных расходов И где граждане уходят в минус
Регионы России, в которых население сократилось и увеличилось сильнее всего
Люди продолжают ехать в Москву и Краснодарский край
Регионы России, в которых население сократилось и увеличилось сильнее всего Люди продолжают ехать в Москву и Краснодарский край
Жители Москвы массово уезжают из города
Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах
Жители Москвы массово уезжают из города Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах
ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России
Выставочный центр возрождает традиции вековой давности
ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России Выставочный центр возрождает традиции вековой давности
Регионы России, где чаще и реже всего происходят аварии ДТП практически не происходят в Чечне
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Какая музыка чаще всего играет в московских кафе и магазинах
Поп-музыка сильно уступает электронике
Какая музыка чаще всего играет в московских кафе и магазинах Поп-музыка сильно уступает электронике
Регионы России с самыми плохими дорогами
Региональные чиновники говорят, что главная причина — недостаточное финансирование
Регионы России с самыми плохими дорогами Региональные чиновники говорят, что главная причина — недостаточное финансирование
Средняя зарплата учителей в Москве (по версии мэрии)
Сравниваем с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в стране
Средняя зарплата учителей в Москве (по версии мэрии) Сравниваем с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в стране
Эксперты посчитали долю ботов в инстаграмах глав регионов. Сергей Собянин — на втором месте
У мэра Москвы — самый популярный аккаунт среди российских губернаторов
Эксперты посчитали долю ботов в инстаграмах глав регионов. Сергей Собянин — на втором месте У мэра Москвы — самый популярный аккаунт среди российских губернаторов
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Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей