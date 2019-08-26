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Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток»

Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

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Новости

Стартовал прием заявок в школу медиа-менеджмента для женщин «Молоток» Лучшим ученицам дадут 10 тысяч евро на запуск своего медиа-стартапа

Новости

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

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Новости

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Новости

За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей

Прогнозы до конца года печальные

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Новости

За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей Прогнозы до конца года печальные

Новости

Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности

Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек

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Новости

Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек

Новости

В каких регионах самая высокая заболеваемость раком

Показатель вырос по всей стране

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Новости

В каких регионах самая высокая заболеваемость раком Показатель вырос по всей стране

Новости

В каких регионах у семей остается больше всего денег после минимальных расходов

И где граждане уходят в минус

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Новости

В каких регионах у семей остается больше всего денег после минимальных расходов И где граждане уходят в минус

Новости

Регионы России, в которых население сократилось и увеличилось сильнее всего

Люди продолжают ехать в Москву и Краснодарский край

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Новости

Регионы России, в которых население сократилось и увеличилось сильнее всего Люди продолжают ехать в Москву и Краснодарский край

Новости

Жители Москвы массово уезжают из города

Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах

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Новости

Жители Москвы массово уезжают из города Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах

Новости

ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России

Выставочный центр возрождает традиции вековой давности

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Новости

ВДНХ запускает проект об истории и жизни регионов России Выставочный центр возрождает традиции вековой давности

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Регионы России, где чаще и реже всего происходят аварии

ДТП практически не происходят в Чечне

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Новости

Регионы России, где чаще и реже всего происходят аварии ДТП практически не происходят в Чечне

Новости

Где в России живут лучше и хуже всего

Лидеры рейтинга с прошлого года не изменились

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Где в России живут лучше и хуже всего Лидеры рейтинга с прошлого года не изменились

Бизнес в регионах: В цифрах и успешных кейсах
СПЕЦПРОЕКТ
Бизнес в регионах: В цифрах и успешных кейсахИ как он покоряет столицу
Бизнес в регионах: В цифрах и успешных кейсах
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Бизнес в регионах: В цифрах и успешных кейсах И как он покоряет столицу

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристоеИ как правильно его выпить
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Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
Спецпроекты
ПРОМО

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое И как правильно его выпить

Новости

Российские регионы с самыми высокими зарплатами

Ежегодный рейтинг составили РИА «Новости»

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Российские регионы с самыми высокими зарплатами Ежегодный рейтинг составили РИА «Новости»

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Какая музыка чаще всего играет в московских кафе и магазинах

Поп-музыка сильно уступает электронике

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Новости

Какая музыка чаще всего играет в московских кафе и магазинах Поп-музыка сильно уступает электронике

Новости

Регионы России с самыми плохими дорогами

Региональные чиновники говорят, что главная причина — недостаточное финансирование

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Регионы России с самыми плохими дорогами Региональные чиновники говорят, что главная причина — недостаточное финансирование

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Средняя зарплата учителей в Москве (по версии мэрии)

Сравниваем с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в стране

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Новости

Средняя зарплата учителей в Москве (по версии мэрии) Сравниваем с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в стране

Новости

Эксперты посчитали долю ботов в инстаграмах глав регионов. Сергей Собянин — на втором месте

У мэра Москвы — самый популярный аккаунт среди российских губернаторов

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Эксперты посчитали долю ботов в инстаграмах глав регионов. Сергей Собянин — на втором месте У мэра Москвы — самый популярный аккаунт среди российских губернаторов

Новости

Где в России быстрее и медленнее всего растут зарплаты

Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей

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Где в России быстрее и медленнее всего растут зарплаты Средний по стране доход составил 40 тысяч рублей

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Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного

К 2036 году преобладание женщин сохранится

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Росстат: Дефицит мужчин наблюдается во всех регионах России, кроме одного К 2036 году преобладание женщин сохранится

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