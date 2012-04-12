Планы на осень: Новые марки в московских магазинах Силиконовые украшения EK Thongprasert, неопреновые платья Simone Rocha и ещё одни французы The Kooples — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с осени.
Планы на осень: Новые марки в московских магазинах Силиконовые украшения EK Thongprasert, неопреновые платья Simone Rocha и ещё одни французы The Kooples — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с осени.
Новости магазинов: Rehabshop, FOTT, Twins Shop и другие Открытие Vans в «Охотном ряду», Manolo Blahnik в Rehabshop, капсульная коллекция в Aizel, подборка новогодних распродаж и другие новости магазинов.
Новости магазинов: Rehabshop, FOTT, Twins Shop и другие Открытие Vans в «Охотном ряду», Manolo Blahnik в Rehabshop, капсульная коллекция в Aizel, подборка новогодних распродаж и другие новости магазинов.
Новое место: Rehabshop в Большом Козихинском переулке В Большом Козихинском переулке открывается выросший из онлайн-магазина и шоу-рума на Новинском бульваре Rehabshop с одеждой Rochas, Vionnet, MSGM и других марок.
Новое место: Rehabshop в Большом Козихинском переулке В Большом Козихинском переулке открывается выросший из онлайн-магазина и шоу-рума на Новинском бульваре Rehabshop с одеждой Rochas, Vionnet, MSGM и других марок.
Вещи недели: 12 лёгких блузок The Village прошелся по московским магазинам и выбрал 12 самых непрактичных предметов женского гардероба — полупрозрачных блузок — из коллекций Acne, American Apparel, Topshop и других марок.