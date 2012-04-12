Прозрачными и полупрозрачными блузками сейчас вряд ли кого удивишь: из шёлка или шифона шьют и брюки, и платья, и юбки. И всё же этот девичий предмет гардероба не имеет временного контекста. Лучше всего такие блузки сочетаются с чем-то менее нежным: свитером толстой вязки, юбкой-карандашом или простыми брюками-дудочками.

 

 

Motel Rocks, 2 999 р.

100% полиэстер

Podium Market
Гостиница «Москва» 
Охотный Ряд ул., 2  ﻿﻿
+7 (495) 225-02-05﻿

 

 

American Apparel,  3 290 р.

100% полиэстер

Podium Market
Гостиница «Москва» 
Охотный Ряд ул., 2
﻿﻿+7 (495) 225-02-05﻿

 

 

Acne, 10 100 р.

100% полиэстер﻿

«Кузнецкий Мост 20»﻿
Кузнецкий Мост ул., 20
+7 (495) 623-78-88﻿

 

Hussein Chalayan, 8 000 р.

100% хлопок

Rehab-shop.ru

 

Banana Republic, 3 499 р.

100% шелк

«Афимолл»
Пресненская наб., 2
+7 (495) 662-36-56﻿

 

Bershka, 1 399 р.

100% полиэстер

 «Европейский»
Киевского вокзала пл., 2﻿
+7 (495) 229-61-36﻿


Helmut Lang, 15 000 р.

90% модал, 10% кашемир

Ready-to-wear.ru

 

 

River Island, 1 999 р.

100% полиэстер

«Европейский»
Киевского вокзала пл., 2﻿
+7 (495) 221-24-37﻿

 

 

Massimo Dutti, 3 450 р.

100% шелк

«Европейский»
Киевского вокзала пл., 2﻿﻿
+ 7 (495) 229-61-41﻿

 

 

Topshop, 1 699 р.

100% полиэстер

«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72

 

 

Zara, 1 999 р.

100% полиэстер

Тверская ул., 4
+7 (495) 692-07-22

 

Acne, 10 500 р.

100% шелк

Ready-to-wear.ru

Фотографии: Настя Михайлова
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистенты: Владимир Алексеев, Олеся Cедова