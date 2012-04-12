Вещи недели12 апреля 2012
Вещи недели: 12 лёгких блузок The Village прошелся по московским магазинам и выбрал 12 самых непрактичных предметов женского гардероба — полупрозрачных блузок — из коллекций Acne, American Apparel, Topshop и других марок.
Прозрачными и полупрозрачными блузками сейчас вряд ли кого удивишь: из шёлка или шифона шьют и брюки, и платья, и юбки. И всё же этот девичий предмет гардероба не имеет временного контекста. Лучше всего такие блузки сочетаются с чем-то менее нежным: свитером толстой вязки, юбкой-карандашом или простыми брюками-дудочками.
Motel Rocks, 2 999 р.
100% полиэстер
Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2
+7 (495) 225-02-05
American Apparel, 3 290 р.
100% полиэстер
Podium Market
Гостиница «Москва»
Охотный Ряд ул., 2
+7 (495) 225-02-05
Acne, 10 100 р.
100% полиэстер
«Кузнецкий Мост 20»
Кузнецкий Мост ул., 20
+7 (495) 623-78-88
Hussein Chalayan, 8 000 р.
100% хлопок
Rehab-shop.ru
Banana Republic, 3 499 р.
100% шелк
«Афимолл»
Пресненская наб., 2
+7 (495) 662-36-56
Bershka, 1 399 р.
100% полиэстер
«Европейский»
Киевского вокзала пл., 2
+7 (495) 229-61-36
Helmut Lang, 15 000 р.
90% модал, 10% кашемир
Ready-to-wear.ru
River Island, 1 999 р.
100% полиэстер
«Европейский»
Киевского вокзала пл., 2
+7 (495) 221-24-37
Massimo Dutti, 3 450 р.
100% шелк
«Европейский»
Киевского вокзала пл., 2
+ 7 (495) 229-61-41
Topshop, 1 699 р.
100% полиэстер
«Европейский»
Киевского Вокзала пл., 2
+7 (495) 980-51-72
Zara, 1 999 р.
100% полиэстер
Тверская ул., 4
+7 (495) 692-07-22
Acne, 10 500 р.
100% шелк
Ready-to-wear.ru
Фотографии: Настя Михайлова
Вещи: Даша Жемчуг
Ассистенты: Владимир Алексеев, Олеся Cедова
Share
24
Читайте также:
Вещи недели
Вещи недели: 9 толстовок с капюшономThe Village собрал в магазинах Москвы 9 толстовок с капюшоном, которые можно носить не только дома.
Вещи недели
Вещи недели: 9 толстовок с капюшоном The Village собрал в магазинах Москвы 9 толстовок с капюшоном, которые можно носить не только дома.
Вещи недели
Вещи недели: 9 толстовок с капюшономThe Village собрал в магазинах Москвы 9 толстовок с капюшоном, которые можно носить не только дома.
Вещи недели
Вещи недели: 9 толстовок с капюшоном The Village собрал в магазинах Москвы 9 толстовок с капюшоном, которые можно носить не только дома.
Вещи недели
Вещи недели: 9 толстовок с капюшономThe Village собрал в магазинах Москвы 9 толстовок с капюшоном, которые можно носить не только дома.
Вещи недели
Комментарии
mik, а что говорит ваш маркетолог? вы исследовали, с какой аудиторией работают ваши оптовики? Представленные выше модели не для регионов. Может, вам стоит подумать об отдельной эксклюзивной линейке блузок для московских бутиков и модных магазинов?
Тэги
Прочее