Прозрачными и полупрозрачными блузками сейчас вряд ли кого удивишь: из шёлка или шифона шьют и брюки, и платья, и юбки. И всё же этот девичий предмет гардероба не имеет временного контекста. Лучше всего такие блузки сочетаются с чем-то менее нежным: свитером толстой вязки, юбкой-карандашом или простыми брюками-дудочками.

Motel Rocks, 2 999 р.

100% полиэстер

Podium Market

Гостиница «Москва»

Охотный Ряд ул., 2 ﻿﻿

+7 (495) 225-02-05﻿

American Apparel, 3 290 р.

100% полиэстер

Podium Market

Гостиница «Москва»

Охотный Ряд ул., 2

﻿﻿+7 (495) 225-02-05﻿

Acne, 10 100 р.

100% полиэстер﻿

«Кузнецкий Мост 20»﻿

Кузнецкий Мост ул., 20

+7 (495) 623-78-88﻿

Hussein Chalayan, 8 000 р.

100% хлопок

Banana Republic, 3 499 р.

100% шелк

«Афимолл»

Пресненская наб., 2

+7 (495) 662-36-56﻿

Bershka, 1 399 р.

100% полиэстер

«Европейский»

Киевского вокзала пл., 2﻿

+7 (495) 229-61-36﻿





Helmut Lang, 15 000 р.

90% модал, 10% кашемир

River Island, 1 999 р.

100% полиэстер

«Европейский»

Киевского вокзала пл., 2﻿

+7 (495) 221-24-37﻿

Massimo Dutti, 3 450 р.

100% шелк

«Европейский»

Киевского вокзала пл., 2﻿﻿

+ 7 (495) 229-61-41﻿

Topshop, 1 699 р.

100% полиэстер

«Европейский»

Киевского Вокзала пл., 2

+7 (495) 980-51-72

Zara, 1 999 р.

100% полиэстер

Тверская ул., 4

+7 (495) 692-07-22

Acne, 10 500 р.

100% шелк

Фотографии: Настя Михайлова

Вещи: Даша Жемчуг

Ассистенты: Владимир Алексеев, Олеся Cедова