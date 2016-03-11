Дизайн общего пользования: Кто и как придумал принт «Моей улицы» Откуда взялся самый узнаваемый паттерн лета и почему бело-зеленые полосы пошли в массы
Дизайн общего пользования: Кто и как придумал принт «Моей улицы» Откуда взялся самый узнаваемый паттерн лета и почему бело-зеленые полосы пошли в массы
Скейтеры на Новом Арбате — о проспекте после реконструкции А также о Собянине и лучших местах для катания в Москве
Скейтеры на Новом Арбате — о проспекте после реконструкции А также о Собянине и лучших местах для катания в Москве
Как ремонтируют улицы в Москве Дорожные строители анонимно рассказали, как на самом деле организован ремонт столичных улиц
Как ремонтируют улицы в Москве Дорожные строители анонимно рассказали, как на самом деле организован ремонт столичных улиц
Сергей Собянин — о «садизме» реконструкции улиц частями
По словам мэра, для завершения реконструкции центра Москвы понадобятся ещё два года
Работы по благоустройству начались на семи вылетных магистралях Москвы
Перекрывать проезжую часть на время работ не планируется
На Тверской улице из-за работ по благоустройству перекроют движение
Для поездок в центр горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом
Плитку с Тверской переложат на другие улицы
На самой Тверской улице бетонную плитку заменят гранитной
КБ «Стрелка» разработало концепцию развития более 50 улиц Москвы
Всего летом благоустроят 72 объекта, среди которых не только улицы, но и магистрали