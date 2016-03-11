Индустрия
Дизайн общего пользования: Кто и как придумал принт «Моей улицы»Откуда взялся самый узнаваемый паттерн лета и почему бело-зеленые полосы пошли в массы
Индустрия
Дизайн общего пользования: Кто и как придумал принт «Моей улицы» Откуда взялся самый узнаваемый паттерн лета и почему бело-зеленые полосы пошли в массы
Общественные пространства
Скейтеры на Новом Арбате — о проспекте после реконструкцииА также о Собянине и лучших местах для катания в Москве
Общественные пространства
Скейтеры на Новом Арбате — о проспекте после реконструкции А также о Собянине и лучших местах для катания в Москве
Как это работает
Как ремонтируют улицы в МосквеДорожные строители анонимно рассказали, как на самом деле организован ремонт столичных улиц
Как это работает
Как ремонтируют улицы в Москве Дорожные строители анонимно рассказали, как на самом деле организован ремонт столичных улиц
Общественные пространства
Сергей Собянин — о «садизме» реконструкции улиц частями
По словам мэра, для завершения реконструкции центра Москвы понадобятся ещё два года
Общественные пространства
Сергей Собянин — о «садизме» реконструкции улиц частями По словам мэра, для завершения реконструкции центра Москвы понадобятся ещё два года
Транспорт
Работы по благоустройству начались на семи вылетных магистралях Москвы
Перекрывать проезжую часть на время работ не планируется
Транспорт
Работы по благоустройству начались на семи вылетных магистралях Москвы Перекрывать проезжую часть на время работ не планируется
Транспорт
На Тверской улице из-за работ по благоустройству перекроют движение
Для поездок в центр горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом
Транспорт
На Тверской улице из-за работ по благоустройству перекроют движение Для поездок в центр горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом
Город
Плитку с Тверской переложат на другие улицы
На самой Тверской улице бетонную плитку заменят гранитной
Город
Плитку с Тверской переложат на другие улицы На самой Тверской улице бетонную плитку заменят гранитной
Город
КБ «Стрелка» разработало концепцию развития более 50 улиц Москвы
Всего летом благоустроят 72 объекта, среди которых не только улицы, но и магистрали
Город