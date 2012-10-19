Weekend
Третьяковская галерея запускает программу «Ваш ХХ век»
До конца 2016 года здесь будут обсуждать поэзию, читать рассказы и слушать джаз
Weekend
Третьяковская галерея запускает программу «Ваш ХХ век» До конца 2016 года здесь будут обсуждать поэзию, читать рассказы и слушать джаз
Фильмы недели
Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2»Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Weekend
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и маркиЧего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Weekend
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Weekend
Планы на осень: 32 фильмаНовые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Weekend
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмовГондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Weekend
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Великий Гэтсби», «Стартрек: Возмездие», «Девушка и смерть» 3D-экранизация «Великого Гэтсби», кавер-версия «Мулен Руж» с российскими актёрами и эффектное возвращение «Стартрека» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Великий Гэтсби», «Стартрек: Возмездие», «Девушка и смерть» 3D-экранизация «Великого Гэтсби», кавер-версия «Мулен Руж» с российскими актёрами и эффектное возвращение «Стартрека» — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Семь психопатов», «Последняя сказка Риты», «Ограбление казино»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели