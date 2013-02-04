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Новости

Twitter купит рекламный сервис TapCommerce

Он позволяет возвращать мобильных пользователей в уже установленные ими приложения

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Новости

Twitter купит рекламный сервис TapCommerce Он позволяет возвращать мобильных пользователей в уже установленные ими приложения

Новости

«ВКонтакте» открыла доступ к ретаргетингу

С помощью этого функционала участники закрытого тестирования смогли повысить конверсию своих объявлений в 2,5 раза

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Новости

«ВКонтакте» открыла доступ к ретаргетингу С помощью этого функционала участники закрытого тестирования смогли повысить конверсию своих объявлений в 2,5 раза

Новости

Реклама в Twitter будет учитывать историю веб-перемещений пользователя

Аналогичный функционал в скором времени должен появиться и в Facebook

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Новости

Реклама в Twitter будет учитывать историю веб-перемещений пользователя Аналогичный функционал в скором времени должен появиться и в Facebook

Новости

«Яндекс.Директ» запустил сервис, возвращающий посетителей сайту

Он призван вернуть на сайт рекламодателя клиентов, которые на нём уже были

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Новости

«Яндекс.Директ» запустил сервис, возвращающий посетителей сайту Он призван вернуть на сайт рекламодателя клиентов, которые на нём уже были