Илье Азару придется выплатить 400 тысяч рублей за статью о семье проректора МГИМО
Кузьмины обвинялись в рейдерстве и сносе зданий в Москве
Илье Азару придется выплатить 400 тысяч рублей за статью о семье проректора МГИМО Кузьмины обвинялись в рейдерстве и сносе зданий в Москве
Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено)
Сейчас заведение приостановило работу
Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено) Сейчас заведение приостановило работу
ДГИ пресек попытку рейдерского захвата «Моспроекта»
Ранее руководство компании не допускало мажоритарных акционеров к управлению
ДГИ пресек попытку рейдерского захвата «Моспроекта» Ранее руководство компании не допускало мажоритарных акционеров к управлению
Представитель Asya Malbershtein — о конфликте с основательницей бренда
Ранее Анастасия Швачко обвинила своих партнеров в попытке незаконного захвата бизнеса
Представитель Asya Malbershtein — о конфликте с основательницей бренда Ранее Анастасия Швачко обвинила своих партнеров в попытке незаконного захвата бизнеса
СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве
В нем участвовали около 40 человек
СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве В нем участвовали около 40 человек
Российское авторское общество заявило о попытке рейдерского захвата
В РАО рассказали о желании неизвестных лиц неправомерно отстранить арестованного главу организации от полномочий
Российское авторское общество заявило о попытке рейдерского захвата В РАО рассказали о желании неизвестных лиц неправомерно отстранить арестованного главу организации от полномочий
В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова
Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»
В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»
Разрешить кредиторам поглощать бизнес должников
Участники рынка опасаются резкого роста рейдерских захватов из-за расширения полномочий банков
Разрешить кредиторам поглощать бизнес должников Участники рынка опасаются резкого роста рейдерских захватов из-за расширения полномочий банков
Сотрудник «Солянки» — о возможном рейдерском захвате заведения
Сотрудник клуба «Солянка» рассказал The Village о возможном рейдерском захвате заведения
Сотрудник «Солянки» — о возможном рейдерском захвате заведения Сотрудник клуба «Солянка» рассказал The Village о возможном рейдерском захвате заведения
Сажать в тюрьму за «белое» рейдерство
В КПРФ предлагают дополнить Уголовный кодекс статьёй о злоупотреблении нормами права для захвата компаний
Сажать в тюрьму за «белое» рейдерство В КПРФ предлагают дополнить Уголовный кодекс статьёй о злоупотреблении нормами права для захвата компаний
«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ
Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.
«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.
Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.
Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу
Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке
Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке
Чёрный «квадрат»: Как кафе и магазины воюют с владельцами зданий Вооружённые налёты, отключение коммуникаций, повышение арендной платы вдвое — The Village собрал истории компаний, которые сняли помещение, чтобы вести бизнес, а в итоге вели войну с арендодателями.
У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури»
Владельцы «Хачапури» вместе со своими сторонниками устраивают коллективную подачу письма Сергею Собянину с просьбой освободить кафе от захвата.
У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури» Владельцы «Хачапури» вместе со своими сторонниками устраивают коллективную подачу письма Сергею Собянину с просьбой освободить кафе от захвата.
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей H&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя
Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop
Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.