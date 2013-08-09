Чёрный «квадрат»: Как кафе и магазины воюют с владельцами зданий Вооружённые налёты, отключение коммуникаций, повышение арендной платы вдвое — The Village собрал истории компаний, которые сняли помещение, чтобы вести бизнес, а в итоге вели войну с арендодателями.