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Илье Азару придется выплатить 400 тысяч рублей за статью о семье проректора МГИМО

Кузьмины обвинялись в рейдерстве и сносе зданий в Москве

Илье Азару придется выплатить 400 тысяч рублей за статью о семье проректора МГИМО
Кузьмины обвинялись в рейдерстве и сносе зданий в Москве

Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено)

Сейчас заведение приостановило работу

Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено)
Сейчас заведение приостановило работу

ДГИ пресек попытку рейдерского захвата «Моспроекта»

Ранее руководство компании не допускало мажоритарных акционеров к управлению

ДГИ пресек попытку рейдерского захвата «Моспроекта»
Ранее руководство компании не допускало мажоритарных акционеров к управлению

Представитель Asya Malbershtein — о конфликте с основательницей бренда

Ранее Анастасия Швачко обвинила своих партнеров в попытке незаконного захвата бизнеса

Представитель Asya Malbershtein — о конфликте с основательницей бренда
Ранее Анастасия Швачко обвинила своих партнеров в попытке незаконного захвата бизнеса

СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве

В нем участвовали около 40 человек

СМИ сообщили о попытке рейдерского захвата парковки в Бибиреве
В нем участвовали около 40 человек

Российское авторское общество заявило о попытке рейдерского захвата

В РАО рассказали о желании неизвестных лиц неправомерно отстранить арестованного главу организации от полномочий

Российское авторское общество заявило о попытке рейдерского захвата
В РАО рассказали о желании неизвестных лиц неправомерно отстранить арестованного главу организации от полномочий

В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова

Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»

В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова
Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»

Разрешить кредиторам поглощать бизнес должников

Участники рынка опасаются резкого роста рейдерских захватов из-за расширения полномочий банков

Разрешить кредиторам поглощать бизнес должников
Участники рынка опасаются резкого роста рейдерских захватов из-за расширения полномочий банков

Сотрудник «Солянки» — о возможном рейдерском захвате заведения

Сотрудник клуба «Солянка» рассказал The Village о возможном рейдерском захвате заведения

Сотрудник «Солянки» — о возможном рейдерском захвате заведения
Сотрудник клуба «Солянка» рассказал The Village о возможном рейдерском захвате заведения

Сажать в тюрьму за «белое» рейдерство

В КПРФ предлагают дополнить Уголовный кодекс статьёй о злоупотреблении нормами права для захвата компаний

Сажать в тюрьму за «белое» рейдерство
В КПРФ предлагают дополнить Уголовный кодекс статьёй о злоупотреблении нормами права для захвата компаний

«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ

Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.

«Центральную станцию» обвинили в связях с ФСБ
Собственник здания, в котором расположен клуб «Центральная станция», обвиняет арендаторов в незаконном захвате помещения и безнаказанности перед властями из-за покровительства ФСБ.

Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.

Комментарий: Гендиректор «Центральной станции» о рейдерском захвате
Генеральный директор гей-клуба «Центральная станция» Андрей Лищинский рассказал The Village о том, почему он решил искать спасения от рейдеров в письме президенту России.

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу

Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке

Арендодатели выдворили постояльцев московского отеля «Полянка» на улицу
Полиция в оперативном решении конфликта оказалась бессильна и посоветовала отыграться на рейдерах в гражданско-правовом порядке

Чёрный «квадрат»: Как кафе и магазины воюют с владельцами зданий
Чёрный «квадрат»: Как кафе и магазины воюют с владельцами зданий Вооружённые налёты, отключение коммуникаций, повышение арендной платы вдвое — The Village собрал истории компаний, которые сняли помещение, чтобы вести бизнес, а в итоге вели войну с арендодателями.
Чёрный «квадрат»: Как кафе и магазины воюют с владельцами зданий

Чёрный «квадрат»: Как кафе и магазины воюют с владельцами зданий
Вооружённые налёты, отключение коммуникаций, повышение арендной платы вдвое — The Village собрал истории компаний, которые сняли помещение, чтобы вести бизнес, а в итоге вели войну с арендодателями.

У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури»

Владельцы «Хачапури» вместе со своими сторонниками устраивают коллективную подачу письма Сергею Собянину с просьбой освободить кафе от захвата.

У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури»
Владельцы «Хачапури» вместе со своими сторонниками устраивают коллективную подачу письма Сергею Собянину с просьбой освободить кафе от захвата.

Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей H&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя
Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей

Что пошло не так: Как развивался конфликт кафе «Хачапури» и его арендодателей
H&F разбирается в конфликте кафе на московской Шлюзовой набережной и его арендодателя

Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop

Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.

Итоги недели: рейдерский захват «Хачапури», ночные автобусы и запуск русского Shopbop
Депортационный лагерь в Москве, запуск интернет-магазина ZARA и сувениры «Я ♥ Москву» - The Village собрал самые важные новости прошедшей недели.

Кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили

Минувшей ночью в кафе «Хачапури» на Шлюзовой набережной произошёл рейдерский захват.

Кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили
Минувшей ночью в кафе «Хачапури» на Шлюзовой набережной произошёл рейдерский захват.