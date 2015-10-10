«Секретное досье», «Все деньги мира» и «На пределе» Новый Спилберг, Ридли Скотт и драма с Дайан Крюгер — в коротком обзоре кинопроката
«Секретное досье», «Все деньги мира» и «На пределе» Новый Спилберг, Ридли Скотт и драма с Дайан Крюгер — в коротком обзоре кинопроката
«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик» Кровавый слэшер в космическом корабле, фильм о самородке из Херсона и драма с участием звезды «Игры престолов»: Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик» Кровавый слэшер в космическом корабле, фильм о самородке из Херсона и драма с участием звезды «Игры престолов»: Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
16 фильмов весныРидли Скотт, Терренс Малик, Гай Ричи, М. Найт Шьямалан: Что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
16 фильмов весны Ридли Скотт, Терренс Малик, Гай Ричи, М. Найт Шьямалан: Что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
«Марсианин», «Пэн: Путешествие в Нетландию», «14+» Мэтт Деймон на Марсе, Хью Джекман в Нетландии, 14-летние любовники на школьной дискотеке — Настя Курганская посмотрела новинки проката