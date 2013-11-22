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Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет?
Город
Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет?«Смерть вышла из зоны нашего комфорта»
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Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет?
Город

Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет? «Смерть вышла из зоны нашего комфорта»

Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся
Истории
Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемсяЗачем нужны могилы в соцсетях
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Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся
Истории

Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся Зачем нужны могилы в соцсетях

Новости

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music

Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках

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Новости

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках

Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве
Истории
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в МосквеКак генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
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Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве
Истории

Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
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«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Новая музыка

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова

Новости

Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших

Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок

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Новости

Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок

Новости

«Ритуал» объявил конкурс на дизайн торговых точек на кладбищах Москвы

Цена контракта составляет 2,9 миллиона рублей

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Новости

«Ритуал» объявил конкурс на дизайн торговых точек на кладбищах Москвы Цена контракта составляет 2,9 миллиона рублей

Ситуация

«Ритуал» заменит морги на рынке ритуальных услуг

Городское предприятие станет монополистом по подготовке тел к захоронению

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Ситуация

«Ритуал» заменит морги на рынке ритуальных услуг Городское предприятие станет монополистом по подготовке тел к захоронению

«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь»
Фоторепортаж
«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь»Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ
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«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь»
Фоторепортаж

«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь» Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ

Ситуация

Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах

Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу

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Ситуация

Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу

Сколько стоит похоронить человека в Москве
Простые числа

Сколько стоит похоронить человека в МосквеС помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг

Простые числа

Сколько стоит похоронить человека в Москве С помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг

Город

Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами

Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ

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Город

Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ

Ситуация

После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы

Комплексную проверку проведёт прокуратура

1
Ситуация

После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы Комплексную проверку проведёт прокуратура

Новости

В России разрешат создавать частные крематории

Минстрой обнародовал законопроект «О похоронном деле в РФ»

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Новости

В России разрешат создавать частные крематории Минстрой обнародовал законопроект «О похоронном деле в РФ»

Город

Цифра дня: Доля чёрного рынка в российской похоронной отрасли

Эксперты признают, что российская похоронная отрасль находится в глубоком кризисе.

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Город

Цифра дня: Доля чёрного рынка в российской похоронной отрасли Эксперты признают, что российская похоронная отрасль находится в глубоком кризисе.

Новости

ФАС раскритиковала предложение о лицензировании похоронных бюро в Москве

Вместо этого ведомство предлагает использовать для пилотного проекта свой вариант реформы, предполагающий создание саморегулируемой организации из участников рынка

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Новости

ФАС раскритиковала предложение о лицензировании похоронных бюро в Москве Вместо этого ведомство предлагает использовать для пилотного проекта свой вариант реформы, предполагающий создание саморегулируемой организации из участников рынка

Новости

ФАС предлагает разработать механизм создания частных кладбищ

По мнению ФАС, это позволит сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным и решить проблему нехватки земельных ресурсов под захоронения

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Новости

ФАС предлагает разработать механизм создания частных кладбищ По мнению ФАС, это позволит сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным и решить проблему нехватки земельных ресурсов под захоронения