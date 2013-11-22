Рядом с тысячеквартирным домом на пике пандемии появился ларек ритуальных услуг. Это ок или нет? «Смерть вышла из зоны нашего комфорта»
Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся Зачем нужны могилы в соцсетях
В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music
Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках
В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках
Коротко: Пересказ расследования Голунова про хозяев кладбищ в Москве Как генералы ФСБ помогали захватить похоронный рынок
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших
Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
Минстрой предложил создать службу «единого окна» для родственников умерших Инициатива призвана упростить получение россиянами необходимых справок
«Ритуал» объявил конкурс на дизайн торговых точек на кладбищах Москвы
Цена контракта составляет 2,9 миллиона рублей
«Ритуал» объявил конкурс на дизайн торговых точек на кладбищах Москвы Цена контракта составляет 2,9 миллиона рублей
«Ритуал» заменит морги на рынке ритуальных услуг
Городское предприятие станет монополистом по подготовке тел к захоронению
«Ритуал» заменит морги на рынке ритуальных услуг Городское предприятие станет монополистом по подготовке тел к захоронению
«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь» Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах
Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Сколько стоит похоронить человека в МосквеС помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг
Сколько стоит похоронить человека в Москве С помощью экспертов The Village изучил работу столичного рынка ритуальных услуг
Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами
Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ
Оплачивать услуги на кладбищах теперь можно картами Терминалами по приёму карт оснастили 60 городских кладбищ
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы
Комплексную проверку проведёт прокуратура
После драки на Хованском кладбище проверят всю сферу ритуальных услуг Москвы Комплексную проверку проведёт прокуратура
В России разрешат создавать частные крематории
Минстрой обнародовал законопроект «О похоронном деле в РФ»
В России разрешат создавать частные крематории Минстрой обнародовал законопроект «О похоронном деле в РФ»
Цифра дня: Доля чёрного рынка в российской похоронной отрасли
Эксперты признают, что российская похоронная отрасль находится в глубоком кризисе.
Цифра дня: Доля чёрного рынка в российской похоронной отрасли Эксперты признают, что российская похоронная отрасль находится в глубоком кризисе.
ФАС раскритиковала предложение о лицензировании похоронных бюро в Москве
Вместо этого ведомство предлагает использовать для пилотного проекта свой вариант реформы, предполагающий создание саморегулируемой организации из участников рынка
ФАС раскритиковала предложение о лицензировании похоронных бюро в Москве Вместо этого ведомство предлагает использовать для пилотного проекта свой вариант реформы, предполагающий создание саморегулируемой организации из участников рынка
ФАС предлагает разработать механизм создания частных кладбищ
По мнению ФАС, это позволит сделать рынок ритуальных услуг более прозрачным и решить проблему нехватки земельных ресурсов под захоронения