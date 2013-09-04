Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах
Это первый отечественный проект под брендом Netflix Original
Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах Это первый отечественный проект под брендом Netflix Original
В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»
Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете
В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот» Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете
Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»
Событие состоится в рамках Московского фестиваля современной российской литературы
Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»
Событие состоится в рамках Московского фестиваля современной российской литературы
На ВДНХ появился пекущий блины робот Он может делать пять блинов в час
На ВДНХ открывается «Робостанция»
В музее покажут Робопса Сириуса, робота-актёра, «оживающие» механические картины и цех по производству роботов
На ВДНХ открывается «Робостанция» В музее покажут Робопса Сириуса, робота-актёра, «оживающие» механические картины и цех по производству роботов
В аэропорту Внуково появился робот по имени Леночка
Робот помогает пассажирам зарегистрироваться на рейс
В аэропорту Внуково появился робот по имени Леночка Робот помогает пассажирам зарегистрироваться на рейс
«Едим стоя» собирают деньги на первого в России робота-шаурмиста
Московская лавка «Едим стоя» собирает деньги на робота-шаурмиста. Необходимая сумма — 250 000 рублей, сделать пожертвование можно на краудфандинг-сайте Planeta.ru.