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Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах

Это первый отечественный проект под брендом Netflix Original

Netflix покажет премьеру российского сериала «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах
Это первый отечественный проект под брендом Netflix Original

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»

Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

В «Электромузее» пройдет выставка «Я не робот»
Художники изучат взаимодействие машинного и человеческого разума в интернете

Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»

Событие состоится в рамках Московского фестиваля современной российской литературы

Робот в образе Пушкина прочтет стихи в «Сокольниках»
Событие состоится в рамках Московского фестиваля современной российской литературы

На ВДНХ появился пекущий блины робот

Он может делать пять блинов в час

На ВДНХ появился пекущий блины робот
Он может делать пять блинов в час

На ВДНХ открывается «Робостанция»

В музее покажут Робопса Сириуса, робота-актёра, «оживающие» механические картины и цех по производству роботов

На ВДНХ открывается «Робостанция»
В музее покажут Робопса Сириуса, робота-актёра, «оживающие» механические картины и цех по производству роботов

В аэропорту Внуково появился робот по имени Леночка

Робот помогает пассажирам зарегистрироваться на рейс

В аэропорту Внуково появился робот по имени Леночка
Робот помогает пассажирам зарегистрироваться на рейс

«Едим стоя» собирают деньги на первого в России робота-шаурмиста

Московская лавка «Едим стоя» собирает деньги на робота-шаурмиста. Необходимая сумма — 250 000 рублей, сделать пожертвование можно на краудфандинг-сайте Planeta.ru.

«Едим стоя» собирают деньги на первого в России робота-шаурмиста
Московская лавка «Едим стоя» собирает деньги на робота-шаурмиста. Необходимая сумма — 250 000 рублей, сделать пожертвование можно на краудфандинг-сайте Planeta.ru.