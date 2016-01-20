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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет

Он откроется в мае в здании редакции The Village

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке

Сторона обвинения считает, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу

Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке

Ресторан Elements на Трехгорной мануфактуре закрылся на ремонт

Открытие запланировано на конец марта — начало апреля

Ресторан Elements на Трехгорной мануфактуре закрылся на ремонт

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства

Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»

Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»

На «Трёхгорной мануфактуре» откроется новая концертная площадка

В марте здесь запланированы выступления Вячеслава Бутусова, группы ILWT, Карандаша и «Нейромона Феофана»

На «Трёхгорной мануфактуре» откроется новая концертная площадка

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura

Команда салона состоит из топ-стилиста, стилиста-визажиста и пяти мастеров маникюра

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché

Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни

Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни