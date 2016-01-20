На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет
Он откроется в мае в здании редакции The Village
На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda
Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу
Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке
Сторона обвинения считает, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу
Ресторан Elements на Трехгорной мануфактуре закрылся на ремонт
Открытие запланировано на конец марта — начало апреля
В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства
Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»
Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус
На «Трёхгорной мануфактуре» откроется новая концертная площадка
В марте здесь запланированы выступления Вячеслава Бутусова, группы ILWT, Карандаша и «Нейромона Феофана»
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura
Команда салона состоит из топ-стилиста, стилиста-визажиста и пяти мастеров маникюра
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché
Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран
В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни
Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд