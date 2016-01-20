вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

0
Новости

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре Долгие завтраки и собственная выпечка

Новости

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет

Он откроется в мае в здании редакции The Village

0
Новости

На Трехгорной мануфактуре появится новый фуд-маркет Он откроется в мае в здании редакции The Village

Новости

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda

Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

2
Новости

На Рочдельской улице открылся салон красоты Organic Woman Beauty & Aveda Здесь делают макияж, маникюр, стрижки, коррекцию бровей и процедуры по уходу

Ситуация

Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке

Сторона обвинения считает, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу

Ситуация

Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке Сторона обвинения считает, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу

Новости ресторанов

Ресторан Elements на Трехгорной мануфактуре закрылся на ремонт

Открытие запланировано на конец марта — начало апреля

1
Новости ресторанов

Ресторан Elements на Трехгорной мануфактуре закрылся на ремонт Открытие запланировано на конец марта — начало апреля

Weekend

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства

Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»

0
Weekend

В Москве открылась Международная биеннале молодого искусства Она пройдёт с 1 июля по 10 августа 2016 года на «Трёхгорной мануфактуре»

Новое место

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй»

Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус

0
Новое место

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан китайской кухни «Сэ Сян Вэй» Название в переводе с китайского означает три органа чувств: зрение, обоняние и вкус

Weekend

На «Трёхгорной мануфактуре» откроется новая концертная площадка

В марте здесь запланированы выступления Вячеслава Бутусова, группы ILWT, Карандаша и «Нейромона Феофана»

1
Weekend

На «Трёхгорной мануфактуре» откроется новая концертная площадка В марте здесь запланированы выступления Вячеслава Бутусова, группы ILWT, Карандаша и «Нейромона Феофана»

Новое место

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura

Команда салона состоит из топ-стилиста, стилиста-визажиста и пяти мастеров маникюра

3
Новое место

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся салон красоты Beauty Manufactura Команда салона состоит из топ-стилиста, стилиста-визажиста и пяти мастеров маникюра

Новое место

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché

Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран

1
Новое место

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран

Новое место

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни

Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд

4
Новое место

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд